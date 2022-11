5 momentos em que o seguro celular é essencial para se ter ao lado!

Apoie o 247

Se você é uma pessoa que usa o celular direto, o seguro celular é a melhor forma de se proteger em todos os momentos, já que esse tipo de seguro oferece proteção contra roubos e furtos, bem como situações de danos estruturais no seu aparelho.Então se você está pensando em contratar esse serviço para celular e deseja entender melhor as situações em que ele é recomendado, leia esse conteúdo e conheça 5 situações em que ele é perfeito!

1. Antes de viajar

Em uma viagem, uma das coisas que mais queremos é aproveitar um bom momento. E é justamente para relaxar e descansar que o seguro para celular é perfeito.Afinal, existem opções com cobertura nacional, fazendo com que o seu aparelho celular esteja protegido em qualquer lugar que você estiver. Assim, mesmo se algo acontecer você tem todo o suporte necessário.

2. Se você usa o celular em transportes públicos frequentemente

Seja enquanto você se desloca para o trabalho, enquanto volta para casa ou na situação que for, usar o celular no transporte público oferece alguns riscos, principalmente de roubo ou furto.

E para se proteger contra isso, se você é uma pessoa que usa muito o aparelho, o seguro de iPhone ou Android é ótimo! Afinal, em situações assim basta acionar a seguradora contratada com o BO em mãos para receber uma indenização e não ter prejuízo financeiro.

3. Durante uma festa movimentada

Você sabia que em lugares com muitas pessoas o índice de furtos é considerável? E não é para menos já que, em meio à curtição, uma pessoa mal-intencionada pode retirar o seu celular do seu bolso sem você perceber.

E é para evitar situações assim que o seguro smartphone cai como uma luva, tendo em vista que ele leva mais tranquilidade para que você aproveite um momento gostoso com as pessoas da festa!

4. Em shows e festivais de música

Na mesma linha do ambiente anterior, já que o seguro de celular serve para mais de uma ocasião, você pode proteger o seu aparelho durante shows e festivais e evitar surpresas indesejadas que podem acontecer.O melhor de tudo é que existem opções de seguro online por assinatura, onde você paga mensalmente e no dia seguinte já pode usufruir dos benefícios. O melhor de tudo, nesse caso, é que não é cobrada nenhuma multa por quebra de contrato; se você quiser cancelar após chegar em casa, não é necessário pagar uma taxa para isso.

5. Para quem depende do celular para trabalhar

Para quem usa o celular à trabalho, ter o aparelho ao lado significa não ficar sem trabalhar (e consequentemente sem receber!). Logo, esse serviço é altamente indicado a fim de que você não perca um ou mais dias por não ter o seu principal recurso.

Aqui a ideia é simples: fazer uma cotação de seguro que caiba no seu bolso, fechar o contrato e se prevenir contra qualquer tipo de problema que pode acontecer com o seu celular que faça você perder horas de trabalho e dinheiro tendo que pagar do seu bolso pela compra de um novo.

Gostou de saber mais sobre as situações em que o seguro celular é indicado? Então compartilhe esse post com um conhecido e acompanhe o nosso blog para mais dicas como essas! Até a próxima!

