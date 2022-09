Apoie o 247

É comum pensar em procurar um fisioterapeuta, viu? Já que muitos motivos nos levam até ele, não é mesmo?

Como a restrição de movimentos, as dores no corpo, as disfunções…

Ele(a) é a pessoa mais indicada para reabilitar a parte motora. O que fica em risco por causa de doenças, trauma, idade e hábitos ruins.

Além do mais, ele ajuda a prevenir lesões. E a conviver com o que afeta os sistemas do corpo. Como a asma, que altera a respiração, e a paralisia, ligada ao sistema encefálico.

Mas não é só isso, viu? O fisioterapeuta é a melhor pessoa na hora de tratar a escoliose. O que deixa a coluna com curvas pela má postura.

É bom lembrar que em casos mais brandos, o seu papel também é essencial. A fim de corrigir a má postura, em um estágio inicial. Quando as dores ainda são poucas, mas a postura não é a ideal.

A fisioterapia define o melhor caminho para você. Acredite! Ela pode melhorar a sua qualidade de vida!

Veja 5 motivos para procurar um fisioterapeuta em breve.

Quando procurar um fisioterapeuta: 5 Sinais

1. Má postura



Mesmo sem perceber os erros de postura ocorrem, viu? E todos os dias! Ao usar o celular, ao se sentar de forma errada… São muitas situações no dia a dia que afetam a coluna vertebral.

Com isso, começa a dor. Como a dor na coluna, a dor nos ombros, a dor nos joelhos… Falta até posição. Na hora de dormir ou mesmo de ficar em pé.

Procure um fisioterapeuta bom! Lembre-se que suas práticas vão corrigir a sua má postura. A fim de diminuir as suas dores e melhorar a sua postura. E evitar ainda doenças mais sérias. Como a escoliose, a cifose etc. Por isso, busque ajuda!

2. Doenças respiratórias



Procurar um fisioterapeuta respiratório é muito útil. Afinal, ele tem técnicas para melhorar a respiração em casos de asma e de bronquite. E até mesmo de pneumonia.

Desse modo, o profissional mostra uma série de exercícios especiais. A fim de ter o controle da respiração. Eles aumentam a capacidade do pulmão de buscar ar. De modo rítmico e o mais natural possível.

O mesmo vale para casos de Covid-19, ok? Uma doença que afeta a função pulmonar. Além de outros sistemas.

Então, fique atento(a)! Procure um médico e cuide da sua saúde!

3. Terceira idade



Na terceira idade muitas doenças começam a surgir , não é mesmo? Entre elas, a artrose, a diabetes, o derrame, o Alzheimer etc.

A terapia, por outro lado, eleva o bem-estar na terceira idade. Sendo acima de tudo uma atividade que previne e alivia o desgaste físico. Além do mais, fortalece as funções motoras do corpo.

Procure um fisioterapeuta geriátrico para cuidar do idoso. Assim, ele mostrará as dicas que melhoram a saúde do paciente.

4. Lesões



Você já se machucou ao praticar exercícios? Isso é muito comum, não é?

Mas… o que você faz depois é o que muda tudo. Tanto no aspecto físico como mental, é claro.

Já que sofrer uma lesão é, além de doloroso, desanimador. Pois já se sabe que virão restrições. Seja para fazer atividades físicas, seja para sair…

Por outro lado, o fisioterapeuta esportivo é peça-chave nessa hora. Uma vez que ele contribui para que você supere e previna as lesões.

É bom lembrar ainda que a melhora do seu desempenho físico depende disso! Caso contrário, a tendência é que a lesão piore. Então, não espere mais. Vá ao médico!

5. Dores musculares



Nem sempre o remédio resolve as dores, não é mesmo? Mesmo com os exercícios físicos, o consumo de água, a boa postura… Ainda assim, a dor continua em alguns casos.

O ideal para tratar a dor nos músculos é procurar um médico confiável. Com a habilidade e o diagnóstico que ampliem as suas chances de se recuperar. Com isso, a dor vai diminuir. Seja ela muscular ou articular. E você vai ter um dia a dia com mais saúde. Você vai ver!

Além disso, é bom entender onde está o erro em sua rotina. Por isso, invista em um profissional. Com boas práticas e terapias manuais!

