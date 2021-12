5 Novelas das 18h que valem a pena ver de novo

Apoie o 247

Na próxima segunda-feira, a Globo reprisará uma edição especial da novela O Cravo e a Rosa, depois do Jornal Hoje. O horário inusitado deixa aberta a possibilidade de uma nova mudança na grade da emissora para o ano que vem.

De acordo com o Diretor da Globo, Amaury Soares, em entrevista à Cristina Padiglione, da Folha, essa mudança vai avaliar a aceitação do público com novelas no início da tarde. O que sugere que se o teste der certo, além de reprises eles podem investir em uma produção inédita.

Para celebrar o retorno dessa novela icônica, que nos deixou totalmente apaixonados pela megera Catarina e o machista Petruchio, separamos uma lista com cinco novelas das 18h que valeriam a pena a reprise.

Alma Gêmea

Alma Gêmea é uma novela envolta em mistérios e misticismos que encantou milhares de brasileiros que acompanharam de perto a história de amor que superou a morte entre Rafael e Luna (Liliana Castro), que morreu durante um trágico assalto e reencarnou em Serena (Priscila Fantin), uma índia mestiça, nascida no Mato Grosso do Sul e que vai em busca de entender seus sonhos e visões estranhas 20 anos depois.

Nesta novela pudemos conhecer uma das vilãs mais malvadas da teledramaturgia, Cristina, interpretada por Flávia Alessandra. Que tentou fazer de tudo para separar Rafael (Du Moscovis) de seu grande amor.

Chocolate com Pimenta

Chocolate com Pimenta foi uma novela maravilhosa de acompanhar por conta das delícias fabricadas na Fábrica Bombom. Inspirada em ``A Viúva Alegre'', de Franz Lehár e com Mariana Ximenes, no papel de Ana Francisca, a novela conta a história de uma menina pobre e feia que se transforma em uma rica viúva com o poder de destruir a cidade que um dia tanto a desprezou.

Cabocla

A novela que apresentou Vanessa Giácomo como uma das melhores atrizes brasileiras da atualidade narra a disputa por terras de dois coronéis – Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) – e o amor entre o mulherengo Luís Jerônimo e a tímida Zuca. Cabocla foi responsável por juntar a atriz da Globo e Daniel de Oliveira, com quem ficou casada entre 2009 e 2015 e tiveram dois filhos chamados, Raul Lima de Oliveira e Moisés Lima de Oliveira.

Êta Mundo Bom

Êta Mundo Bom rendeu o prêmio de Melhor Ator de Novela a Sérgio Guizé, que interpretou o humilde protagonista Candinho. Que mantinha sempre seu coração bom independente das adversidades da vida. Apaixonado por Filó desde criança, desiludido, ele segue para cidade grande em busca de desvendar o maior mistério de sua vida: quem é sua mãe e porquê ela o abandonou ainda criança na beira de um rio.

Com uma trilha sonora que invadiu a casa de milhões de brasileiros com “O Sanfoneiro só Tocava isso”, do Suricato, a novela carrega o título de uma das maiores audiências de uma estreia de novela na faixa das seis, desde Araguaia, em 2010.

Flor do Caribe

Flor do Caribe trouxe um clima totalmente diferente e muito gostoso para a faixa das seis, que é conhecida por apresentar novelas de época.

Com uma abertura de tirar o fôlego na voz de Maria Gadú, Flor do Caribe nos apresenta o triângulo amoroso composto por Ester (Grazi Massafera), Alberto (Igor Rickli) e Cassiano (Henri Castelli) repleto de amor e ódio. Três amigos que cresceram juntos e dividiram durante a vida momentos bons e ruins.

Como pano de fundo para essa história apaixonante tivemos as belas paisagens das praias do Nordeste e alguns pontos turísticos e florestas tropicais na Guatemala.

Qual dessas novelas você acompanhou do início ao fim e adoraria assistir novamente durante as tardes?