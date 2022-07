5 pormenores que são tendência nas casas elegantes

Apoie o 247

A casa é o local onde passamos mais tempo e, por isso, é muito importante que seja cómoda e acolhedora. Ainda assim, é natural que você também sonhe com uma decoração elegante, feito a dos filmes e seriados que assiste. Conheça 5 pormenores que fazem a maior diferença na decoração de uma casa.



Uma casa elegante não é algo que esteja apenas ao alcance dos estratos sociais mais elevados. Na verdade, se você reparar, o que torna uma casa elegante é, na verdade, somente uma atenção ao pormenor no momento de finalizá-la e decorá-la.

Existem vários modos de você conquistar a casa elegante dos seus sonhos, para que casa dia do calendario seja igualmente incrível no seu próprio espaço e se sinta bem ao receber seus convidados nas datas festivas.

Hoje, deixamos algumas dicas para que você possa criar um espaço de conforto elegante e enquadrado nas tendências do momento.



1. A escolha dos acabamentos

A finalização de uma habitação nos diz muito sobre ela. E, como é evidente, estamos falando de muito mais do que mobiliário.

A escolha dos materiais para o chão, a bancada da cozinha ou das torneiras são exemplos claros do que pode ajudar a dar elegância ao seu lar.

Algumas marcas presentes no Brasil, como a Nivito Brasil, podem ajudá-lo a encontrar artigos luxuosos que melhorarão na hora o aspeto da sua casa.



2. A palete de cores

A escolha das tonalidades para as paredes da casa, assim como a conjugação entre este a seus acessórios de decoração podem ajudar a garantir o aspeto elegante de sua casa.

Opte por tonalidades mais neutras e fáceis de conjugar, já que isso lhe permitirá seguir as tendências de decoração com maior facilidade.



3. Design de mobiliário

Cada vez mais, a forma como você mobila a casa contribui para que possamos saber se sua casa é uma casa elegante.

A inovação chega através de vários tipos de móveis, que aproveitam materiais novos e formatos inovadores para dar um look moderno às divisões de sua casa.



4. Investimento na iluminação

Uma casa bem iluminada sempre contribui para melhorar seu aspeto.

Nossa recomendação é que prefira tonalidades de luz mais quentes para suas zonas de conforto e luzes brancas ou mais frias em divisões como a cozinha ou o quarto de banho.



5. Minimalismo

Evitar ter a casa demasiado cheia pode ajudar a evitar o look desarrumado que tantas casas acabam tendo.

Escolha os artigos de decoração com cautela e garanta que não coloca demasiadas coisas nas divisões. Para um aspeto elegante, menos é mais.

