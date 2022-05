6 Dicas para cortar foto online para fazer composições melhores

Apoie o 247

A imagem tem um peso muito importante em todo material de apresentação que fazemos. Pode ser para nossa rede social, uma apresentação profissional ou alguma arte para um trabalho. Saber fazer edições básicas é importante para um profissional moderno e atuante. Além de poder oferecer seus próprios serviços com mais qualidade, a capacidade de fazer algumas edições de imagens possibilita que você aprenda novas habilidades que podem te abrir portas para alguns trabalhos extras. Uma técnica simples, mas que a maioria dos usuários leigos usam de forma errada é o corte de imagens. Basta um pouco de atenção, e logo você consegue perceber quem é profissional e quem não é, só de olhar para o corte da imagem.

O corte da imagem deve priorizar o tema e tirar algumas “sujeiras” das bordas. Por isso, é importante que a foto seja feita sempre com algum “respiro” na laterais, para que o corte possa ser feito posteriormente. Estes pequenos ajustes podem ser importantes para diferenciar uma foto de alta qualidade e uma imagem comum. Selecionamos seis dicas para você cortar foto online de forma rápida e com qualidade.

Para fazer este serviço, você não precisa baixar programas ou instalar plug-ins em seu computador ou dispositivo móvel. Utilizando sites populares como WaterMarkly você consegue realizar um corte profissional totalmente online, sem precisar de programas pesados, profissionais ou caros.

Para realizar o corte em fotos, no entanto, certifique-se que você está trabalhando com imagens de alta qualidade, caso contrário, o trabalho pode ficar prejudicado, principalmente, se o corte resultar em um zoom na imagem. Antes de sair cortando suas fotos, confirma algumas dicas básicas, mas importantes para realizar este procedimento.

1- O foco da foto

Ao realizar uma foto, o profissional tem um tema em mente, um momento, uma oportunidade, de capturar com seu equipamento uma imagem que ilustre uma situação. No entanto, é muito comum que, ao juntar a imagem e o conteúdo, ou seja, o texto, pequenos ajustes sejam necessários. Ao ver uma foto, pense bem em qual o tema, qual o assunto principal de sua foto. O que você deseja transmitir. E deixe isso em evidência. Posso estar falando de crianças e postar uma foto de criança em corpo inteiro, ou é melhor um zoom maior em seu rosto, para transparecer sua emoção? Deixe em evidência qual o propósito da imagem. Ao cortar foto online, defina bem qual será o tema da foto.

2- Limpe as sujeiras

Normalmente, quando uma foto é feita, as bordas podem conter informações desnecessárias, como a ponta de uma porta, um “bico” de um veículo, uma pessoa pela metade andando no fundo, e assim por diante. Repare se a foto possui elementos desnecessários para a transmissão da mensagem. Este recorte vai ajudar a pessoa que visualiza a imagem a direcionar seus olhos diretamente para o ponto central da foto, sem distrações. Quando existem informações demais ao redor, os olhos vagam neste perímetro em busca de informações como cena curiosa ou gafe, por exemplo. Inconscientemente, nosso olho faz essa busca.

3- Alinhamento

Por vezes, o corte pode trazer um alinhamento dos elementos, seja na horizontal, diagonal ou vertical, trazendo um visual mais atraente e limpo. Muitas vezes, quem vê a foto não percebe que está observando uma imagem alinhada, mas o seu cérebro reconhece um certo padrão que lhe dá a sensação de que existe uma harmonia na imagem. Busque por estes elementos em suas primeiras experiências de cortar foto online. Faça alguns testes de alinhamento de imagem para você pegar o jeito. Tente alinhar elementos na vertical ou na horizontal, para começar.

4- (Des) Centraliza

Um erro comum entre os principiantes é achar que todas as fotos precisam ser centralizadas. Se você observar algumas imagens artísticas feitas por profissionais, você vai perceber que, em alguns casos, o tema pode estar um pouco mais deslocado para esquerda, ou direita. Isso dá uma movimentação dinâmica na foto. Esta técnica é um pouco mais apurada e exige um pouco de estudo e conhecimento. A princípio você pode centralizar suas imagens, depois, com o tempo, ao cortar foto online você pode realizar estes recortes deixando o tema descentralizado e ver se o resultado é agradável. Sempre faça algumas variações neste sentido.

5- Tenha coerência

Se o assunto da imagem é uma pessoa em pé, faça cortes que deixem a imagem na vertical, dando comprimento à foto. Se for uma paisagem, normalmente, se faz o corte na horizontal, mas, em alguns casos, você pode “afinar” a altura da foto para deixa-la como uma panorâmica. Você precisa ser consistente e coerente em seus cortes, principalmente, quando você publica o material no mesmo canal de comunicação. Se você está fazendo um trabalho para um site, por exemplo, evite fotos de diferentes proporções. Tente usar as mesmas proporções para trabalhos semelhantes. Se você vai fazer o corte para destacar uma pessoa em pé, use as mesmas proporções em uma situação semelhante.

6- Experimente novos formatos

No começo, você vai ter algumas dificuldades em acertar a proporção e as medidas de cada corte que fizer, por isso é bom conhecer diferentes formatos no começo do trabalho. Além de cortes retos, existem opções de cortes ovais ou circulares, por exemplo. Tudo depende da sua composição. Se você está fazendo um trabalho de várias camadas, talvez, um corte redondo possa se encaixar mais do que uma imagem quadrada ou retangular.

Como cortar foto online

Para fazer estes serviços, você não precisa instalar programas ou plug-ins em seu computador ou dispositivo móvel. A ferramenta Water Markly oferece diversas opções profissionais para você montar sua composição. Algumas vantagens deste site são:

· Mais de 20 formatos – Você pode realizar os cortes pré estabelecidos com as proporções que deseja de forma rápida

· Online – O uso da ferramenta dispensa qualquer tipo de instalação de programas ou plugins

· Variedade – Além dos formatos dos cortes, você pode escolher diversas opções de formato de arquivo, o que facilita a utilização e compartilhamento.

Conclusão

A possibilidade de cortar foto online oferece uma facilidade que muitas pessoas gostariam de ter, mas que não haviam opções. Antigamente, para fazer um simples corte em uma foto você precisava pesquisar um programa para isso, dependendo do caso, pagar um software profissional, aprender como usar as ferramentas do programa e entender como usar tudo passo a passo. Agora, com a facilidade das ferramentas online, já é possível que qualquer pessoa, mesmo sem recursos financeiros, possa fazer trabalhos profissionais de maneira rápida e com qualidade. Com um pouco de experiência, você vai deixar suas fotos cada vez mais interessantes.

O uso de novas tecnologias é importante para criar um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo e menos centralizador. Se antes o conhecimento de algumas técnicas, como edição gráfica era restrito a poucas pessoas, que podiam cobrar um alto valor pelos seus serviços, mesmo sendo simples, agora todos podem realizar essas tarefas rotineiras com ajuda das ferramentas disponíveis. Além disso, o aprofundamento nessas técnicas proporcionam uma possibilidade extra de renda, uma vez que mesmo quem sabe fazer esses serviços, muitas vezes não tem tempo. Portanto, conhecer site que oferecem ferramentas online de edição pode ser decisivo em seu alinhamento profissional.

A técnica de cortar foto online é simples, mas indispensável em tempos atuais, onde as imagens possuem grande valor de comunicação social. Um olhar mais atento e algum estudo vão te levar a saber como utilizar os cortes de forma adequada, gerando uma informação mais limpa e objetiva em seus canais de comunicação.

