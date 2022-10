Apoie o 247

Mais um ano chegando ao fim e, claro, as pessoas já estão se preparando para as festas, confraternizações, reuniões de família que, invariavelmente, envolvem gastos.

E é nessa hora que um bom planejamento financeiro vai fazer toda a diferença, separando dentro do orçamento a quantia que pode ser gasta sem que isso signifique prejuízos ou dívidas futuras.

E, claro, respeitando a quantia que pode ser gasta, lançar mão de estratégias para que com menos dinheiro, possa se comprar mais. Pensando nisso, resolvemos mostrar aqui 6 estratégias para economizar nas compras de final de ano. Confira.

6 estratégias para economizar nas compras de final de ano

Não é novidade nenhuma que no final do ano os gastos são muitos, seja com presentes ou com as tradicionais festas, por isso, é sempre bom saber como economizar dinheiro. Confira 6 estratégias que vão lhe ajudar a economizar!

1. Planeje-se

Tudo que envolve gastos precisa passar por um planejamento, e com as compras de final de ano isso não é diferente.

Portanto, é preciso fazer uma lista com todos os gastos, desde alimentação, roupas e presentes. Claro, também devem entrar nessa lista outros gastos do período, como viagens e passeios.

Com a lista em mãos, fica mais fácil comprar o máximo de itens com antecedência, aproveitando possíveis descontos e evitando rombos no orçamento.

2. Pesquise antes de comprar

Um erro muito comum é deixar as compras para a última hora, muitas vezes, com o intuito de aproveitar queimas de estoque. O fato é que pesquisar é economizar dinheiro. A dica, portanto, é usar a internet a seu favor, pesquisando e comparando preços dos mesmos produtos em diferentes sites e lojas. Outra dica é usar os comparadores de preços online que simplificam essa tarefa e, muitos, ainda oferecem alertas quando determinados produtos chegam aos valores desejados.

3. Fuja das tentações

Principalmente, nessa época, o que não faltam são tentações de todos os tipos. Por isso, para evitar gastos desnecessários, a dica é se fazer algumas perguntas: é necessário comprar essa roupa? Poderei usá-la em vários eventos?

Outra dica é não cair na tentação de comprar decorações natalinas, se pergunte se o que você já tem em casa não é suficiente

Enfim, procure considerar o que de fato é necessário e que não vá prejudicar seu orçamento.

4. Economize na alimentação

Como existem duas ceias próximas no fim do ano, é possível economizar dinheiro comprando alguns itens em grande quantidade, lembrando de evitar desperdícios. Nesse sentido, se sobrar carne ou bebidas da ceia de Natal, elas podem ser aproveitadas na refeição de Ano Novo.

Outra dica é procurar comprar aqueles produtos sazonais, como damascos, avelãs e nozes com antecedência, já que, por conta da alta procura, eles costumam sofrer aumento de preço nessa época do ano.

5. Use cupons de descontos

Não é de hoje que os cupons de descontos estão, cada vez mais, sendo usados por quem quer ou precisa economizar. Lá fora o uso de cupom de desconto já é febre há anos, mas por aqui ainda é novidade, mas, sem dúvida, uma ótima estratégia para conseguir descontos nos mais variados itens da sua lista e economizar muito.

E plataformas de cupom de desconto já existem aos montes, como Cuponomia, Méliuz, Cuponeria, Cupoom , entre outras...

6. Aproveite a Black Friday

Uma das vantagens de aproveitar a primeira estratégia, de se planejar, é a criação de uma lista e poder antecipar a compra de alguns itens, aproveitando ofertas e promoções. Por exemplo, a aguardada Black Friday, que acontece na última sexta-feira de novembro, é uma ótima oportunidade para economizar em alguns itens da lista, podendo comprar por ótimos preços os mais diferentes produtos.

E essas são nossas 6 estratégias para economizar nas compras de final de ano que, se seguidas corretamente, com certeza, vai conseguir economizar muito!

