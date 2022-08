6 maneiras de investir em si mesmo e construir um futuro melhor

Apoie o 247

Investir em si mesmo é mais do que apenas adquirir acções e obrigações. Quando toma decisões conscientes para investir no seu bem-estar financeiro, saúde, carreira e interesses, prepara-se para o sucesso no futuro. Não tem a certeza por onde começar? Experimente qualquer uma destas 6 formas de começar a investir em si próprio hoje.

Sinta-se à vontade para saltar para o infográfico para uma rápida decomposição de alguns dos melhores investimentos que pode fazer por si próprio. Não se esqueça de descarregar também os nossos wallpapers motivacionais!

Invista no seu futuro

O seu futuro depende dos investimentos que fizer hoje. Se começar cedo, o tempo pode ser seu amigo e não seu inimigo. Considere investir o seu dinheiro em mais do que apenas acções e títulos, e poupe especificamente para o futuro.

1. Comece um Fundo de Aposentadoria

Há muitas maneiras de poupar para a reforma. O mais importante a lembrar é que quanto mais cedo começar a poupar, mais dinheiro irá acumular ao longo dos anos. Utilize esta calculadora de reforma para estimar quanto deverá poupar para atingir os seus objectivos de reforma. Depois comece a construir o seu ninho de ovos fazendo contribuições para contas financeiras.

2. Estabeleça objectivos financeiros

Estabeleça objectivos financeiros para o futuro e meça o seu sucesso através da sua realização. Os seus objectivos podem ser de curto prazo, como poupar para as suas próximas férias, ou de longo prazo, como pagar os empréstimos estudantis. Para inspiração, encontre abaixo algumas ideias para objectivos financeiros:

Fazer um orçamento mensal para mercearias

Início de um fundo de emergência

Poupar para uma casa

Ajudar um ente querido a pagar a escola

Pagar o seu cartão de crédito todos os meses

3. Guardar para um dia chuvoso

Comece a poupar para pequenas despesas que não fazem parte das suas despesas de vida normais com um fundo de dia chuvoso. Este fundo irá ajudá-lo com despesas inesperadas que surgem como uma reparação de carro necessária ou a substituição de um portátil avariado. Mantenha o seu dinheiro facilmente acessível numa conta corrente ou de poupança, e use estas dicas de poupança para obter dinheiro extra a colocar no seu fundo para o seu dia de chuva de hoje:

Cortar despesas desnecessárias como o café "to-go

Cozinhe e coma todas as suas refeições em casa

Apare os seus serviços de subscrição

Reduza as suas contas de serviços públicos

4. Faça crescer as suas poupanças

Quando coloca o seu dinheiro numa conta poupança normal, pagará um pouco de juros sobre o dinheiro que aí tem. No entanto, existem outras contas que lhe podem dar um pouco mais de estrondo pelo seu dinheiro. Explore se estas opções de poupança podem ser adequadas para si:

Conta poupança de alto rendimento: Esta é uma conta poupança que paga um montante de juros mais elevado do que uma conta poupança normal.

Esta é uma conta poupança que paga um montante de juros mais elevado do que uma conta poupança normal. Conta de mercado monetário: Uma conta do mercado monetário permite-lhe fazer uma quantidade limitada de transacções todos os meses e paga uma taxa de juros mais elevada do que uma poupança normal. Note-se que tendem a ter um elevado saldo mínimo requerido para manter a conta aberta.

Uma conta do mercado monetário permite-lhe fazer uma quantidade limitada de transacções todos os meses e paga uma taxa de juros mais elevada do que uma poupança normal. Note-se que tendem a ter um elevado saldo mínimo requerido para manter a conta aberta. Certificado de depósito: Estes são também conhecidos como CDs e pode depositar o seu dinheiro para ganhar juros sobre ele durante um período fixo de tempo. As taxas de juro podem variar e há penalizações por levantamentos antecipados.

Pode também considerar a atribuição de uma percentagem tão pequena como %5 das suas poupanças para investimentos de alto risco como opções binárias. Os investimentos de alto risco podem gerar lucros elevados e podem ajudá-lo a construir um futuro melhor para si próprio. Se for bom a acompanhar as flutuações financeiras, pode duplicar os seus activos num curto espaço de tempo com a negociação de opções binárias. Clique aqui para saber mais sobre estratégias avançadas de negociação de opções binárias.

5. Exercite-se regularmente

A Organização Mundial de Saúde adverte contra os efeitos negativos que um estilo de vida sedentário pode ter no seu corpo e na mortalidade. A inactividade física causa aumentos numa variedade de problemas de saúde como diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, cancro, e doenças cardiovasculares. Siga estas dicas para se tornar mais activo a cada dia:

Fazer uma caminhada de 30 minutos ou correr

Faça intervalos de alongamento frequentemente se se sentar durante longos períodos de tempo

Experimente uma nova rotina de exercícios como cardio ou musculação

6. Adormecer bem

A privação do sono é mais do que apenas estar cansado. Vem com muitos efeitos negativos para a saúde do seu corpo e cérebro, como o aumento do risco de tensão arterial elevada ou demência - até se mostra que envelhece o seu cérebro de três a cinco anos. Experimente estes bons hábitos de sono para obter as suas oito horas de sono:

Ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias

Use uma máquina de som para o ajudar a adormecer

Crie uma rotina nocturna que o ajude a acalmar-se durante a noite sem tecnologia

