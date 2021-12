Apoie o 247

No artigo de hoje te daremos dicas super importantes sobre como lavar roupas de algodão. Veja as sugestões abaixo e aproveite a leitura!

Atualmente, seja para confecção de cobertores, lençóis, roupas e de outros acessórios, o algodão é uma das fibras mais utilizadas em todo o planeta.

No entanto, mesmo sendo um tecido super popular, muitas pessoas têm dúvidas sobre o manuseio (e lavagem) deste tipo de peça.

Para te ajudar, elaboramos um post completo em que você verá algumas dicas de como lavar roupas de algodão.

Ademais, você também verá outras sugestões de cuidado com essas suas peças desse tecido. Acompanhe o post na íntegra abaixo sobre esse assunto e tenha uma ótima leitura!

7 Dicas para lavar roupas de algodão

Sem mais delongas, veja abaixo 7 dicas incríveis e super simples que vão te ajudar a lavar e manter as suas peças de algodão sempre lindas e cheirosas. Confira!

1. Evite usar muito sabão em pó e vários produtos de limpeza

Primeiramente, recomendamos que você evite utilizar produtos de limpeza sem ter conhecimento sobre o produto na hora da lavagem. Além de poder extragar a peça a você corre risco de intoxicação por produtos de limpeza.

Recomendamos também que você evite utilizar muito sabão em pó nas suas peças de algodão durante a lavagem.

O excesso deste tipo de produto pode danificar as fibras da sua peça. Afinal, o algodão pode absorver muito desse material e com o passar do tempo, ter a sua cor e até mesmo a textura muito danificadas.

2. Sempre utilize água fria

Sob o mesmo ponto de vista, também indicamos que você sempre lave as suas peças de algodão na água fria.

Há essa indicação, pois a água morna pode auxiliar no encolhimento da roupa e até mesmo desbotar aquelas peças mais coloridas.

Além disso, também é interessante que você sempre utilize a máquina de lavar roupas na modalidade “delicados” na hora de lavar os seus tecidos de algodão.

O nível de lavagem comum pode causar danos às fibras deste tipo de tecido.

3. Dica para deixar as peças mega macias: vinagre branco

Se você gosta de peças super macias, siga essa dica natural: utilize vinagre na hora de lavar as suas roupas.

Nesse sentido, o vinagre branco é uma espécie de amaciante natural. Assim sendo, ele auxilia na maciez das fibras e também permite que elas tenham uma extensão de sua durabilidade.

4. O prazo máximo de molho dessas peças deve ser observado sempre!

Sempre que falamos sobre deixar peças de algodão de molho é interessante que você as deixe (no máximo) por duas horas no molho.

Afinal, o excesso de tempo em submersão na água pode danificar as fibras do algodão e até mesmo deixar as suas roupas com aquele aspecto relaxado.

Em resumo, tenha muito cuidado com essas peças e deixe-as sempre por, no máximo, uma hora e meia a duas horas no molho, combinado?

5. Aprenda a tirar as manchas de suor dessas peças

Se você adora camisas de algodão ou outros itens desse tipo de tecido, veja agora como tirar as manchas de suor dessas peças de roupa!

Assim sendo, indicamos que você coloque uma colher de bicarbonato de sódio na área que está com mancha de suor e que a esfregue com a metade de um limão.

Em seguida, deixe essa misturinha na área por cerca de 10 minutos. Posteriormente, retire toda a aplicação com um pouquinho de água morna. Depois, lave a sua peça de algodão normalmente com sabão.

6. Cuidado com o uso da secadora!

Sabemos que a secadora (principalmente no período chuvoso e nas áreas frias do Brasil) é uma solução maravilhosa!

No entanto, as peças de algodão podem sofrer danos e serem até mesmo rasgadas com o uso da secadora. Nesse sentido, sempre utilize esse eletrodoméstico no ciclo mínimo.

Além disso, evite ao máximo usá-la nas peças de algodão. Logo, dê preferência para lavar as suas roupas de algodão normalmente e sempre as pendure para secar no varal.

Ah! Outra dica muito simples é evitar que o sol incida diretamente sobre as suas peças. Afinal, o sol prejudica muito as fibras de algodão das suas peças.

7. Opte por sabões naturais, como o sabão de coco em pó

Por fim, mas não menos importante, sempre que for lavar as roupas de algodão, dê preferência para o uso de sabões naturais, como o sabão de coco em pó.

Isso porque o algodão é uma fibra natural que precisa ser muito bem cuidada para que a durabilidade das suas peças se estenda por mais tempo.

Dicas de cuidados com as suas peças de algodão

Ao passo que você sabe como lavar roupas de algodão, veja abaixo outros cuidados importantes para as suas peças desse material. Acompanhe a leitura.

Cuidado com a ferrugem na roupa

A oxidação proveniente de partes metalicas de outras peças de roupa ou ate mesmo das cordas do varal pode causar manchas na roupa de algodão.

É de extrema importância saber como tirar ferrugem de roupa, pois caso isso aconteça você ja saberá como resolver esse problema

Guarde-as com cuidado e cuidado com as terríveis traças

De antemão, saiba que as traças adoram peças de algodão. Por isso, o ideal é que você guarde as suas roupas sempre em um local seco e preferencialmente longe de qual tipo de inseto.

Além disso, ao menos uma vez por mês tire essas peças e deixe-as arejando um pouquinho. Isso é importante para você manter as suas peças bonitas, sem umidade e com vida útil prolongada.

Vai passar as peças de algodão? Cuidado com a temperatura!

Sempre que você for passar as suas roupas de algodão, seja camisas ou calças, use o ferro em alta temperatura e de maneira super rápida.

Dessa forma, isso vai evitar o risco de queimadura do tecido, bem como, vai garantir uma peça desamassada em menos tempo.

Sempre fique atento(a) às etiquetas das suas roupas

Todas as peças de roupa, seja de tão de linho, algodão, lã ou até mesmo de seda, possuem etiquetas. Assim, esses itens expõem como é a forma correta de você cuidar e lavar suas roupas.

Ou seja, explica se ela deve ser lavar a mão, se é proibido o uso de alvejantes ou se você deve sempre lavar a seco.

Em resumo, utilize sempre as técnicas adequadas de lavagem que estão expostas na etiqueta da sua peça.

Gostou da nossa matéria sobre como lavar roupas de algodão? Navegue pelo nosso site e veja outras dicas para o seu dia a dia aqui.