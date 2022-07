7 Tipos de casamentos simples

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Se você sempre quis ter um casamento simples ou mudou recentemente de ideia sobre ter um grande casamento como resultado da pandemia de coronavírus, você está em boa companhia.

Embora casamentos grandes possam parecer uma escolha popular, muitos planejadores atestam que muitos de seus clientes preferem reduzir as coisas para um tipo menor de casamento por uma infinidade de razões.

Para começar, casamentos pequenos são simplesmente mais fáceis de planejar

Considerando que planejar um casamento maior e mais requintado é considerado um “segundo emprego em tempo integral”, ter menos estresse entre o casal apaixonado, com um casamento simples é sempre uma vantagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Casamentos simples também são ótimos porque dão a você mais oportunidade de passar mais tempo com seus convidados. Casamentos menores são mais íntimos e permitem maior conexão, o que é muito importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A comemoração de casamento simples, também é mais econômica, o que pode ser especialmente benéfico para um casal que espera fazer grandes compras após o grande dia, como uma casa ou um carro.

Menos convidados significa menos custos e, embora isso não se aplique a tudo para o seu casamento (como fotografia ou música), você pode até utilizar uma lista de casamento em dinheiro , há muitos itens relacionados à contagem de convidados que você tem para o seu casamento que se beneficiarão de uma contagem menor de convidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os casamentos às vezes podem parecer um show, então para os casais que são mais introvertidos ou apenas mais privados, ter um casamento simples é mais confortável.

Se você optar por um casamento simples, uma das primeiras coisas que seu planejador vai perguntar é “quão pequeno?” e "que tipo de casamento simples você quer ter?" Já que existem muitas opções para se fazer um casamento simples.

Para ajudar a orientar para o casamento certo para você, vamos dar algumas dicas e opções para a realização de seu casamento simples da melhor maneira possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um mini casamento

Um mini casamento, é muito parecido com o que imaginávamos antes do (COVID-19), mas com no máximo 50 convidados (para aderir aos regulamentos de reunião). O casal ainda teria uma cerimônia legal, seguida de um coquetel, jantar e, em seguida, a dança poderia ser limitada apenas ao casal e seus pais.

Um micro casamento

Um micro casamento é ainda menor do que o seu “pequeno casamento”, com uma contagem de convidados de 20 pessoas ou menos.

É como um casamento normal com todas as características comuns: um DJ, banda, florista, o que você quiser, exceto que a lista de convidados é muito pequena.

Isso dá aos casais a experiência de casamento com que sempre sonharam a um preço muito mais baixo, porque há muito menos convidados.

Uma pequena viagem

Tradicionalmente, as viagens eram consideradas algo que os casais faziam por conta própria de maneira semelhante à viagem de amigos e familiares. Hoje em dia, as pequenas viagens são mais comuns.

Eles tendem a envolver mais do que apenas o casal, também alguns convidados, mas geralmente não mais que 10 pessoas no máximo. Geralmente é apenas a cerimônia que ocorre em eventos formais, mas também pode incluir uma recepção simples composta por um jantar.

No entanto, há muito a considerar ao optar por uma viagem pequena, especialmente se for em um destino longe de onde o casal mora. As viagens geralmente têm um prazo de entrega muito curto, dias ou semanas no máximo, o que pode ser complicado se seus tribunais estiverem atualmente fechados e você não tiver como obter rapidamente uma licença de casamento.”

Mínimo possível

A maioria dos profissionais considera um mínimo um conceito novo, mas estratégico. Essencialmente, um mini casamento que normalmente envolve até uma dúzia de convidados e se concentra apenas na cerimônia.

Isso está ganhando força com os casais adiando o casamento devido à pandemia e ainda querem ter uma grande recepção.

Um casamento pop-up

Este é um tipo relativamente novo de casamento que envolve mais do que apenas um casal. Uma bela configuração de casamento predeterminada é criada em um dia definido e você escolhe o horário em que você e seus convidados (normalmente 30 convidados ou menos) se reuniriam para testemunhar sua cerimônia.

Você geralmente tem uma quantidade limitada de tempo no local e depois tem permissão para dar espaço para o próximo casal. Embora isso certamente não seja um assunto demorado, pode ser ideal para casais que desejam economizar nos custos sem sacrificar a qualidade.

Seja qual for o tipo de casamento que você tenha, lembre-se de ser paciente e gentil consigo mesmo durante esse período difícil é essencial, além disso cuidar para que o casal apaixonado não fique estressado, também é muito importante.

Não é um momento fácil para se casar, mas não importa “como” você diga “sim”, apenas se lembre do que importa: que o amor da sua vida está do outro lado do altar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE