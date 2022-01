A BYD assina parceria com a Nuro para produzir um veículo de entrega autônomo totalmente elétrico

Apoie o 247

LOS ANGELES, Calif., - (1/13/2022) -- BYD Co., Ltd. anunciou a sua parceria com a principal empresa de automóveis autónomos, a Nuro, para começar a produzir o veículo eléctrico de entrega autónoma de terceira geração da empresa. Espera-se que a parceria permita expandir os serviços mais acessíveis, ecológicos e convenientes da Nuro para milhões de pessoas em todo o país.

O veículo eléctrico de entrega autónomo de terceira geração da Nuro

"A BYD vai alavancar a capacidade de produção da nossa fábrica de Lancaster ao terminar a montagem de componentes de hardware com origem global para apoiar a Nuro e criar mais empregos para comunidade", disse Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD Co. Ltd. e Presidente da BYD North America, "Juntos construiremos este veículo de entrega autónomo, com o objectivo mútuo de criar um ambiente mais seguro nas ruas dos Estados Unidos".

O anúncio de hoje vem no seguimento da ronda de financiamento da Série D da Nuro, no valor de 600 milhões de dólares, que fechou no 4º trimestre de 2021 e foi lançada pela Tiger Global Management com a participação de outros investidores.

Combinando a tecnologia avançada de ambos ass empresas, o veículo de entrega autónomo de terceira geração da Nuro terá uma maior carga útil e novas tecnologias de segurança. Tendo o dobro do volume de carga do actual modelo R2 da Nuro, o novo veículo também terá inserções modulares que permitem personalizar o armazenamento e novos compartimentos com temperatura controlada para manter as mercadorias quentes ou frias. Entre as melhorias de segurança incluem-se um airbag externo para melhorar ainda mais a segurança dos peões fora do veículo, bem como um conjunto de sensores multimodais, incluindo câmaras, radares, scanners de deteção de luz e distância (LiDAR), e câmaras térmicas, criando uma visão globalde 360 graus .

O veículo eléctrico de entrega autónomo de terceira geração da Nuro tem um elevada capacidade de carga

A Nuro foi fundada em 2016 por Jiajun Zhu e Dave Ferguson, antigos engenheiros principais da equipa de auto-condução da Google. Especializada no desenvolvimento de veículos de zero ocupantes concebidos especificamente para o transporte de mercadorias e não de passageiros, a Nuro lançou duas gerações de veículos autónomos, introduziu serviços de entrega com líderes da indústria, incluindo Domino's, Kroger, e 7-Eleven, e anunciou uma parceria de vários anos com a FedEx.

"A BYD é uma das maiores redes OEM de veículos eléctricos do mundo, pelo que estamos entusiasmados por estabelecer uma parceria com eles, o que nos irá ajudar a aproximarmo-nos mais de operações comerciais de grande escala", disse Jiajun Zhu, co-fundador e CEO da Nuro. "Estamos ansiosos por transformar as componentes de hardware da plataforma de veículos eléctricos de origem global da BYD em veículos autónomos inovadores capazes de operar em estradas públicas nas nossas novas instalações aqui na América. Através da nossa parceria com a BYD, planeamos produzir veículos autónomos em grande escala, que possam melhorar a segurança rodoviária, a qualidade do ar, e o acesso global às mercadorias".

O veículo de entrega autónomo de terceira geração transporta mercadorias

Como líder na indústria de NEVs (New Energy Vehicles), a BYD inova e desenvolve constantemente tecnologias ricas no campo da electrificação. Neste projecto, a BYD coopera com a Nuro no desenvolvimento de veículos, sendo responsável pela produção dos veículos e pelos testes iniciais de veículos, e fornece hardware como a Bateria Blade, motores eléctricos, controlos electrónicos, e ecrãs para interacção entre humano e máquina. A Nuro integra tecnologias como a condução autónoma, módulos de controlo e sensores. A BYD finalizará a montagem da plataforma de hardware na sua fábrica em Lancaster, nos Estados Unidos, utilizando componentes de origem internacional. A Nuro completará então o processo de fabrico do veículo instalando e testando os sistemas de autonomia que tornarão a plataforma capaz de funcionar nas novas instalações da empresa no sul do Estado de Nevada.

Sobre a BYD

BYD (Build Your Dreams) é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar as inovações tecnológicas para uma vida melhor. A BYD tem agora quatro indústrias incluindo a Automóvel, Electrónica, Nova Energia, e Trânsito Ferroviário. Desde a sua fundação em 1995, a empresa rapidamente desenvolveu sólidos conhecimentos em baterias recarregáveis e tornou-se uma defensora incansável do desenvolvimento sustentável, expandindo com sucesso as suas soluções de energia renovável a nível global com operações em mais de 50 países e regiões. Com a sua criação de uma Solução Energética de Emissões Zero, compreendendo produção de energia solar a preços acessíveis, armazenamento de energia fiável, e transporte electrificado de ponta, a empresa tornou-se líder industrial nos sectores da energia e dos transportes. A BYD é uma empresa apoiada pela Warren Buffet e está cotada nas bolsas de Hong Kong e Shenzhen Stock Exchanges. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em http://www.byd.com.

Contacto:

Ásia-Pacífico: Mia Gu, [email protected] tel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, [email protected] tel: +31-102070888

América do Norte: Frank Girardot, [email protected] tel: +1 213 245 6503

América Latina: Sofίa Mardones, [email protected] tel: +56 9 9821 6851

Brasil: Adalberto Maluf, [email protected] tel: +19 3514 2554