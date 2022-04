Apoie o 247

A EOS Data Analytics está ajudando o agronegócio no Brasil

O Poder da Imagem por Satélite na Agricultura

A agricultura está sendo transformada pela introdução de tecnologia moderna. Tecnologias como o GPS e a distribuição de imagens de satélite permitem que pesquisadores e agricultores obtenham mais informações sobre agricultura. Os especialistas podem monitorar e administrar os recursos agrícolas. Além disso, a imagem oferece a oportunidade de otimizar os processos na fazenda e melhorar a eficiência de várias operações agrícolas. A EOSDA (EOS Data Analytics) e outras empresas oferecem soluções baseadas em tecnologia de satélite. Essa tecnologia permite o monitoramento das condições de cultivo durante toda a estação de cultivo.

As imagens de satélite também podem ser integradas com outras soluções inovadoras. Tais soluções incluem a Internet das Coisas. Esta integração permite que os agricultores pratiquem a agricultura de precisão. Desta forma, os agricultores podem obter mais dados sobre a situação de suas culturas. Além disso, os agricultores podem economizar recursos aplicando-os apenas onde são necessários, em vez de espalhá-los uniformemente.

2. O agronegócio no Brasil

2.1. EOS Crop Monitoring e EOS Forestry Monitoring

A plataforma EOS Crop Monitoring é adequada para agricultura de precisão. O software integra informações agrícolas vitais, desde as colheitas e condições de cultivo até a temperatura do campo. Os dados são consolidados em uma única plataforma, tornando o gerenciamento de campo muito mais fácil e com economia de tempo. O software permite a extração de conhecimento de tipos diferentes de dados detectados remotamente. Os principais indicadores com os quais o EOS Crop Monitoring trabalha são índices de vegetação, rotação de culturas, umidade do solo e outros parâmetros do solo, dados meteorológicos para uma determinada parcela ou região, e até mesmo país. Mapas de classificação do tipo de cultura, previsões de rendimento, delineamento de limites de campo, previsões históricas e muito mais estão disponíveis na plataforma.

Outro produto da EOSDA serve para o manejo de florestas e reflorestamento. O EOS Forest Monitoring é projetado para promover o manejo florestal sustentável, o produto está sendo desenvolvido ativamente pelos cientistas da empresa e visa entrar no mercado global.

2.2. Agritech na América do Sul

A Agritech trabalha com agricultores e cooperativas no Brasil inteiro. Ela fornece uma ampla gama de culturas e se concentra na tecnologia agrícola e de colheita. Os produtos de software Agritech ajudam todos os participantes do setor, agricultores, consultores agrícolas e consumidores. A Agritech promove a conectividade, comunicação e transparência nas operações do dia-a-dia. Tanto pequenos como grandes agricultores sul-americanos podem se beneficiar da riqueza de dados abrangentes fornecidos. Tais dados são essenciais para reduzir os riscos dos trabalhadores agrícolas.

3. EOS SAT

A solução da EOS DATA Analytics, chamada EOS Sat, inclui sete satélites a serem lançados em órbita terrestre baixa até 2025. O primeiro satélite está programado para ser lançado em meados de 2022. O objetivo final da empresa é monitorar terrenos agrícolas e criar uma vertical completa de produção de dados via satélite. A empresa prevê a aquisição, processamento, análise e entrega de imagens. Este objetivo faz desta constelação a primeira de seu tipo voltada para a agricultura.

4. Mercado Agrícola do Brasil

Nas últimas duas décadas, a produção agrícola brasileira cresceu rapidamente. Isto aconteceu graças ao aumento da demanda global, aos altos preços e aos avanços tecnológicos. O aumento da produtividade e o aumento da área cultivada permitiram ao Brasil tornar-se um dos principais exportadores de soja, milho, açúcar, carne, café e etanol.

O Brasil é responsável pela maior parte das exportações de soja do mundo. Os grãos de soja são o maior e mais concentrado segmento do comércio agrícola mundial. Os fatores por trás do aparecimento do Brasil como o maior exportador de soja do mundo, incluem a estratégia de longo prazo do Brasil de cultivar grandes áreas de savana. Tal estratégia visa expandir a fronteira da produção de soja para as vastas regiões do interior do país. O Brasil tornou-se o maior concorrente dos EUA no mercado global do milho. O milho fornece ao Brasil exportações de Setembro a Janeiro.

O Brasil é atualmente um dos exportadores de produtos agrícolas mais competitivos do mundo. Esta posição é apoiada por uma política macroeconômica. A conversão de terras aráveis, pastagens e outras terras no Brasil não é impulsionada apenas pela crescente demanda doméstica e internacional por alimentos. A expansão da produção ocorre devido ao crescimento global do etanol e às políticas que aumentam a demanda por cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a produção de etanol no Brasil. Como a oferta e a demanda de etanol estão ligadas à demanda de petróleo, os preços do petróleo influenciam as decisões de uso do solo para os produtores de cana-de-açúcar e produtos agrícolas relacionados.

O Brasil conseguiu aumentar rapidamente suas exportações agrícolas, apesar de uma das piores recessões de 2014-2016. Embora tenha havido uma queda nos preços globais das mercadorias, a pandemia da COVID-19 teve um forte impacto sobre o desempenho econômico do país. Espera-se que ganhos novos de produtividade e um aumento na área sob agricultura impulsionem ainda mais a produção agrícola e as exportações. Ao mesmo tempo, o aumento da renda per capita e uma população crescente continuarão a impulsionar a demanda no Brasil por produtos agrícolas, incluindo produtos de maior valor.

