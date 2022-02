A escolha do editor: 5 Animes clássicos

Apoie o 247

Na escolha do editor de hoje, reunimos cinco animes clássicos que você tem mesmo de conhecer! A escolha recai sobre livros de anime, mas também filmes e seriados, que, quer por seu enredo, quer por sua gráfica marcaram a história deste gênero.

Se é um principiante, precisa realmente de os ler/observar! Se é um amador, provavelmente já os conhece - ou pelo menos alguns deles! Por isso, aproveite esta oportunidade para os verificar! Dê uma olhada nas selecções animeka.club que nos são recomendadas e, no final, partilhe a sua opinião connosco!

1. Cowboy Bebop (1998)

Para os admiradores de anime, Cowboy Bebop já virou um clássico de culto. Ele tem tudo: acção, ficção-científica, drama, naves espaciais, romances mal resolvidos… e muita (boa) música jazz!

O enredo é bem velho oeste, com direito a criminosos e a recompensa. A grande diferença é que se passa tudo em Marte (o planeta Terra se tornou inabitável).

2. Rurouni Kenshin: Samurai X (1996)

No Brasil, esse anime ficou conhecido como Samurai X. Entre muitos outros aspectos, um dos lados mais inovadores de esse anime é que juntava à ficção vários acontecimentos e personagens históricos reais do Japão da Era Meiji, quando os samurais estavam proibidos de andar com suas espadas na rua. Muito massa!

Os dois grandes protagonistas da trama são Kenshin Himura e Kaoru Kamiya que, juntos, vivem aventuras incríveis!

3. Naruto (1999)

Vamos ser francos, mesmo quem não ama anime, certamente já ouviu falar de Naruto, certo? Este mangá foi escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto e é certamente um dos animes mais populares em todo o mundo, tendo sido posteriormente adaptado para a TV, cinema e, claro, videogames e muito merchandising.

Em termos de popularidade talvez fique empatado com séries como Pokemon ou Dragon Ball. Contudo, entre os admiradores, parece haver até hoje um maior carinho pelo ninja Naruto (e pela Raposa de Nova Caudas), tornando este um clássico imperdível para fans de todas as idades!

4. Ashita no Joe (1970)

O mais velhinho anime desta lista é o briguento Joe Yabuk que, depois de treinado por Danpei Tange, se torna em um boxeador de sucesso. No Japão, nos anos 70, foi um fenômeno tão grande que foi feito até um funeral de verdade quando um personagem da história morreu - não dizemos quem para não fazer spoiler!

Você pode confirmar pela estética que é um anime bem antigo, mas seja pelo estilo ou pelo enredo, verá que a história continua intemporal e é muito gostoso de assistir.

5. Project A-ko (1986)

Imagine que o Super Homem e a Mulher Maravilha têm uma filha, como seria ela? Possivelmente seria como A-Ko, uma menina cheia de força que luta pela inocência do seu colega de escola.

O que faz desse anime tão especial são todas as suas referências à cultura pop e anime, por vezes quase a roçar a paródia!

O filme é meio selvagem e acabou meio esquecido, mas se você ama mesmo anime, não pode deixar esse clássico de lado.

