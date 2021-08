A história dos jogos de cassino

Conteúdo de Parceiros

Não há quem afirme, mas é bem provável que a espécie humana jogue desde sempre. Por diversão ou gana de enriquecimento rápido, ou ainda, pela demonstração de talento e habilidades mentais, o jogo é parte integrante da sociedade. Mas quem diria que o mesmo inventor da seringa, da prensa hidráulica e da calculadora, também fosse o principal responsável pelo desenvolvimento da roleta. Estamos falando do francês Blaise Pascal que, em meados do século XVII, a partir de uma intensa troca de cartas com Pierre de Fermat, desenvolveu a teoria da probabilidade; nada mais dinâmico e notadamente probabilístico que a roleta. O jogo em si, seu nome e suas regras surgiriam no fim do século XVIII em Paris e, em pouco tempo, se transformaria em um jogo de extremo apelo popular, especialmente em razão da ação dos irmãos franceses François e Louis Blanc, responsáveis pela difusão do jogo por toda a Europa. Até então, a roleta estava restrita ao meio aristocrático. Devidamente popularizada na Europa, em 1800, a roleta chega à América, ganha uma adaptação, reduzindo de 38 para 28 os números, além de dois zeros e o símbolo da águia.

Já o Blackjack tem uma história ainda mais sedutora. O célebre escritor espanhol, Miguel de Cervantes, conhecido principalmente pelo extraordinário romance Don Quixote, fez referência a um jogo conhecido como veintiuna em algumas de suas novelas. Na Inglaterra, no distante século XVII, uma variação deste mesmo jogo, ficou conhecida como bone ace, jogo extremamente popular que fez a alegria e a tristeza de muitos súditos da coroa. Adaptações ou não, o quinze, reverenciado nos cassinos franceses do século XIX, e o sette e mezzo, talvez o mais antigo, sendo jogado na Itália ainda no século XVII, não podem ficar de fora do roll de jogos que, na primeira década do século XX ganharia o nome de Blackjack, graças a uma promoção - que não duraria muito – que pagava um bônus ao jogador que fizesse o 21 com um às de espadas e um valete preto.

O poker e as máquinas caça-níquel são outros dois jogos que compõem o cenário de um cassino. O primeiro, tal qual o conhecemos hoje, surge no estado da Luisiana, por volta de1820. É possível imaginar brancos e negros às margens do Mississípi, entre talagadas de uísque, tentando a sorte de um royal flush. O poker é, certamente, o jogo mais discutido e estudado por matemáticos e dentre os jogos de salão é aquele que mais dividendos recolhe pelo mundo. Já as endiabradas máquinas caça-níquel, têm origem em 1895, inventadas por Charles Fey. Fey trabalhou em seu protótipo até 1907, quando conseguiu vender a primeira máquina para Mill Novelty.

Estes jogos, ao longo da história, foram incorporados ao dia a dia das pessoas - quem nunca jogou poker valendo feijões? -, fosse na leitura de um livro ou numa cena de filme - no clássico Casablanca (1942), por exemplo, a personagem de Humphrey Bogart sugere a um casal apostarem no 22 -, ou ainda, como não lembrar dos tiroteios sempre que um cowboy era surrupiado por um profissional nos faroestes hollywoodianos? Jogos de azar para os mais puritanos, oportunidade de ganhos excepcionais para apostadores, o fato é que, sem os cassinos, a história seria outra.

Dentre os mais famosos do planeta, o Cassino Estoril está situado a dezoito quilômetros de Lisboa. Inaugurado em 1931, é hoje o maior em número de jogos disponibilizados para os seus milhares de visitantes anuais, e também um dos mais luxuosos do continente europeu; lá é como se os visitantes recebessem uma senha ( allvideoslots.com/pt/ ) .

O Cassino Estoril faz parte do imaginário de muitas gerações, e mesmo entre aqueles que torcem o nariz para os jogos é muito famoso, tanto que o genial James Bond, o agente 007 do cinema, nasce quando seu criador, o escritor e oficial da informação naval britânica, Ian Fleming, foi destacado para seguir o espião sérvio Dusko Popov por Lisboa e no Estoril, em maio de 1941. Foi no cassino que Fleming teve o insight de levar para a ficção a figura do espião famoso. Adaptado para o cinema, James Bond visitaria um outro cassino, o Royale, no já clássico Casino Royale, produção de 2006. Penso em Fleming seguindo os passos do sérvio e encantado com a possibilidade dele mesmo conseguir um código promocional Cassino Estoril e realizar todos os seus desejos.

Os jogos de cassino exercem fascínio sobre as pessoas. É através deles que os apostadores execram seus fantasmas, testam suas habilidades, apuram seus raciocínios, desenvolvem sua capacidade de blefe, põem à prova seus nervos, mas, acima de tudo, resgatam a natureza lúdica do jogo, o prazer em apostar e evidenciar que não há sorte ou azar, mas observação e competência matemática.

