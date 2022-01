A importância dos equipamentos de videoconferência para as empresa

Apoie o 247

Os avanços da era digital e a normalização dos regimes de trabalho híbrido e home office tornaram ainda mais comum o uso da tecnologia no dia a dia de empresas de diferentes segmentos. Entre essas tecnologias, um dos grandes destaques são os equipamentos de videoconferência, tendo em vista que esse mecanismo se tornou uma solução essencial dentro do mundo corporativo, tanto no Brasil como também no restante do mundo.



No entanto, apesar de parecer algo simples de implementar e começar a usar, as videoconferências exigem um bom planejamento para serem capazes de atender às demandas corporativas. É fundamental, por exemplo, investir em uma webcam zoom optico, pois as mesmas fazem uso de um jogo de lentes internas que conseguem aproximar as imagens e reduzir consideravelmente os problemas de distorção e imagens tremidas.

A importância de se adaptar aos novos modelos de trabalho

Com a crise pandêmica, a forma como a maior parte das pessoas trabalhava passou por grandes transformações. Se antes o regime de trabalho home office era realidade somente de uma pequena parcela dos profissionais do país, nos dias de hoje essa opção tem se mostrado cada vez mais vantajosa para os empregadores. Em meio a esse cenário, as videoconferência se tornaram um mecanismo essencial, pois cumprem a função de facilitar a comunicação entre a equipe, independente de onde cada colaborador esteja.



A rapidez com que essas mudanças ocorreram, no entanto, fizeram com que algumas empresas se encontrassem diante de desafios complicados e de uma grande dificuldade de se adaptar à nova realidade. Para que o regime home office possa dar certo, é necessário planejamento, investir em sistemas seguros e capazes de oferecer uma boa qualidade de imagem, som e vídeo. Caso contrário, os impactos negativos ocorrem não apenas na rotina e na produtividade dos colaboradores, como também na relação com clientes e parceiros.



Desse modo, uma possível falta de investimentos em boas tecnologias para desenvolver o trabalho remoto provocam prejuízos em toda a estrutura do negócio, influenciando negativamente nos processos de captação e prospecção, e em todo o desempenho da equipe.

Por que as empresas devem investir na qualidade de suas videoconferências?

De forma geral, é possível constatar que equipamentos de videoconferência com boa qualidade podem trazer benefícios em diferentes esferas, como por exemplo:



• A equipe de colaboradores da empresa passa a usufruir de um ambiente de comunicação mais moderno e dinâmico, o que aumento o índice de satisfação dos colaboradores e o seu desempenho.



• Os profissionais que atuam em cargos de gestão e direção conseguem manter um contato mais fácil e imediato, tanto com sua equipe de colaboradores como também com parceiros e clientes, o que traz mais agilidade as operações diárias e contribui para o gerenciamento inteligente de tempo.



• Os clientes percebem que a empresa possui uma boa estrutura e maior rapidez no tempo de resposta para retornar um contato e organizar reuniões.



• Parceiros e fornecedores percebem uma maior facilidade para acessar a equipe e setores específicos da empresa, trazendo mais eficiência aos processos e otimizando o trabalho de todos.

Quais equipamentos são essenciais para realizar boas videoconferências?

Dada a importância de possuir bons equipamentos e investir no melhor que a tecnologia tem a oferecer, algumas empresas podem se encontrar em dúvida sobre quais equipamentos comprar e como planejar suas videoconferências. Pensando nisso, a seguir estão os itens indispensáveis para o meio corporativo.



- Microfones e caixas de som



O sistema de áudio é um dos pontos fundamentais quando o assunto corresponde ao planejamento de videoconferências. Para obter uma boa qualidade na comunicação, é importante investir em equipamentos como microfones e caixas de som. Portanto, ao montar esse setup, é preciso ter um cuidado extra para adquirir aparelhos com qualidade e clareza nos áudios, capazes de reduzir ruídos externos e interferências que prejudicam as ligações.



- Câmeras



Além de ter uma resolução moderna, que ofereça uma ótima qualidade de imagem, as câmeras precisam ser modernos e conter funções como foco automático, por exemplo. A webcam zoom optico é um desses modelos mais avançados, que oferecem funcionalidades dinâmicas e são capazes de tornar a experiência das reuniões remotas ainda melhores.



- Software de videoconferência



Por último mas não menos importante, uma boa videoconferência depende dos softwares utilizados pela empresa. Esses sistemas precisam ser escolhidos de acordo com as prioridades corporativas, além de priorizar a qualidade final oferecida pelo programa. Outros aspectos a serem considerados são a segurança e o custo-benefício, segundo o orçamento previsto pela empresa.

