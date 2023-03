A pandemia e o bom das apostas em eSports: oportunidades e desafios

O mundo dos eSports tá a todo vapor, com jogos de peso tipo GT League e Fifa 8 Minutos. Mas agora, o papo é sério: é hora de encarar os desafios e oportunidades desse mercado. edit

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Divulgação

Com o fechamento dos estádios e a suspensão de campeonatos ao redor do mundo devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, os eSports se tornaram uma opção viável em constante crescimento

E, com o aumento da popularidade dos jogos online, apostas em eSports têm chamado cada vez mais atenção, sendo uma ótima maneira de manter o espírito esportivo ativo e de envolver os fãs com prêmios em dinheiro cada vez mais altos.

No Brasil, jogos como o FIFA 8 Minutos (um torneio de eSoccer Battle) e o GT League ganharam popularidade, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de eSports.

Acredite se quiser, mas os números não mentem. Um levantamento feito pela Game Brasil aponta que o mercado de eSports tem expectativa de movimentar mais de US$ 200 bilhões em 2023.

Além disso, quase 80% dos jogadores confessaram ter aumentado o tempo em frente às telas desde o início da pandemia.

Esse aumento pode ser atribuído, em parte, aos investimentos realizados pelas desenvolvedoras de jogos e casas de apostas, com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário final.

Mas afinal, quais são as oportunidades e desafios enfrentados nesse 'novo normal'? Confira tudo em detalhes!

eSports: a nova tendência das apostas esportivas

Com a pandemia, o mundo dos esportes precisou se reinventar e os eSports foram um dos segmentos que mais se destacaram.

Devido a paralisação de campeonatos presenciais, os torneios online ganharam espaço e, consequentemente, mais visibilidade e público.

No caso dos jogos de futebol virtual, como o eSoccer Battle da EA Sports, o FIFA se tornou uma das principais modalidades, ganhando ainda mais espaço em casas de apostas como a bet365 e a Betano.

Assim, o que antes era um simples jogo casual, se tornou um dos maiores esportes eletrônicos do mundo.

Com a popularidade crescente, a indústria das apostas esportivas não ficou para trás e acompanhou esse movimento.

As casas de apostas têm oferecido uma grande variedade de modalidades de eSports para seus clientes, incluindo o FIFA, o League of Legends, o Counter-Strike, entre outros.

Segundo dados da empresa de análise de mercado Newzoo, o mercado global de eSports em 2022 teve uma receita de US$ 1,03 bilhão. Um aumento de cerca de 15,7% em relação ao ano anterior.

De acordo com o mesmo levantamento, aproximadamente 640 milhões de espectadores devem acompanhar eventos esportivos oficiais até o ano de 2025.

Além disso, com a flexibilização das leis em alguns países, as apostas em eSports têm se tornado uma alternativa cada vez mais popular para aqueles que gostam de jogos e querem ganhar dinheiro com isso.

No geral, os eSports firmaram-se como uma indústria em constante crescimento, especialmente durante a pandemia, e as casas de apostas têm seguido esta tendência, disponibilizando cada vez mais opções de modalidades para seus usuários.

Com a popularidade crescente, a perspectiva é que este setor torne-se ainda mais notável nos próximos anos.

Desafios e perspectivas futuras

Durante a pandemia, a indústria de eSports cresceu consideravelmente. E junto com esse crescimento, as apostas nessa modalidade também se popularizaram, movimentando bilhões de reais anualmente.

Até 2021, aproximadamente 450 sites já estavam operando no Brasil, patrocinando por volta de 19 dos 20 clubes de maior destaque no futebol nacional.

Esses números revelam o incrível aumento do mercado, que encoraja os fãs de esportes a colocarem seu dinheiro com a promessa de obter lucros sem esforço.

No entanto, mesmo com o sucesso, a atividade ainda não é devidamente protegida pela lei brasileira.

Devido ao temor, as operadoras que atuam aqui no Brasil têm suas sedes fora do país, escapando da cobrança de impostos e oferecendo jogos de azar.

Na real, tem uma diferença aí: estar legalizado não é a mesma coisa que estar regulamentado na lei.

O setor de apostas em esportes foi legalizado no país em dezembro de 2018, mas as empresas tiveram um prazo de quatro anos para se adequarem às regulamentações.

Só que, desde aquele tempo, só rolaram questões relacionadas aos impostos cobrados dessas empresas.

E tem mais, o setor de apostas em eSports enfrenta outros desafios. Um deles é a falta de regulamentação específica para essa modalidade.

As casas de apostas muitas vezes utilizam os mesmos regulamentos aplicados às apostas em esportes tradicionais, o que pode gerar equívocos e interpretações das mais diversas.

Outro desafio é a integridade das competições.

Em julho de 2011, uma investigação foi aberta devido à descoberta de irregularidades relacionadas à KeSPA (Associação Coreana de Esportes Eletrônicos) por conta de algumas manipulações de resultados em partidas do torneio de Starcraft.

Para garantir a segurança e legitimidade dos campeonatos futuros, foram estabelecidas normas mais rígidas e a implementação de ações de monitoramento mais eficazes.

Happy man holds smartphone and celebrating, winning online prize, shouts yes and rejoicing, triumphing from success, looks satisfied, white background. (Photo: Seva Levytskyi) Cookie Studio

eSports preenchem lacuna dos esportes tradicionais durante e no pós-pandemia

Com o fechamento de arenas esportivas e a proibição de eventos ao vivo durante a pandemia, muitos torcedores e fãs de esportes tradicionais ficaram sem opções para acompanhar e participar de competições.

No entanto, os eSports se mostraram uma alternativa viável para preencher essa lacuna.

Diferente dos esportes tradicionais, os eSports são realizados online, o que significa que não há restrições quanto à realização de torneios.

Isso proporcionou aos jogadores e fãs de eSports uma maior oferta de competições e também se mostrou uma grande vantagem para os adeptos das apostas.

Além de serem mais acessíveis, torneios como o de GT League e ESoccer Battle 8 Minutos costumam ter um tempo mais reduzido permitindo que, em menos de 10 minutos, já seja possível lucrar ou partir para uma próxima partida.

Esse tipo de mercado de apostas em eSports também abriu novas oportunidades tanto para os apostadores quanto para as marcas.

As marcas podem patrocinar jogadores e times, aumentando sua exposição e alcance de público.

Já os apostadores podem se beneficiar de uma ampla gama de opções de apostas e competições em todo o mundo, além de bônus e ofertas exclusivas para incentivar as apostas.

No entanto, é importante estar atento às estatísticas para tomar decisões informadas sobre as apostas em eSports.

Com o crescente interesse nesse mercado, muitos sites e plataformas de apostas que fornecem dados estatísticos e análises em tempo real para auxiliar os jogadores a tomarem decisões assertivas.

Ficar atento a esses dados pode ser a diferença entre uma aposta bem-sucedida e um prejuízo financeiro.

Entenda como as estatísticas podem aumentar as chances de acerto em apostas de eSports

No mundo dos eSports, acompanhar as estatísticas é imprescindível.

Isso porque, ao analisar dados, equipes e organizações conseguem tomar decisões mais precisas em relação a tudo. Desde melhorias no plano estratégico até ajustes de escalação.

Mas por que é tão importante acompanhar as estatísticas de torneios como Esoccer Battle?

Bem, bora refletir um pouco. Imagine que você é um apostador de eSports e está pensando em fazer uma aposta no próximo jogo de Esoccer Battle da Fifa.

Dá para escolher um time só na vibe da intuição, ou baseado em coisas tipo popularidade ou afinidade. No entanto, se você quiser aumentar suas chances de ganhar, é importante analisar as estatísticas desses jogos.

Se você não acompanhar as estatísticas, pode acabar perdendo dinheiro em apostas que não têm uma boa chance de sucesso.

Tipo assim, vai que você escolhe apostar num time só pelo histórico de vitórias, mas nem manja que a equipe tá com vários jogadores fora ou numa maré de azar.

E, ó, saca só, se você tivesse olhado as estatísticas, ia ter uma ideia mais completa dos pontos fortes e fracos dos times. Aí você poderia fazer uma aposta mais assertiva.

Além disso, ao acompanhar as estatísticas, você pode criar uma vantagem competitiva em relação a outros apostadores.

As estatísticas fornecem dados onde você pode entender melhor seus pontos fortes e fracos, e ainda dá para conferir coisas, tipo os Resultados Fifa 8 Minutos.

Com base nisso, você consegue realizar prognósticos mais exatos sobre os desfechos dos jogos, o que possibilita que você adivinhe as tendências e realize apostas mais bem informadas.

Tip Manager: a plataforma de análise de dados para eSports

Mas vem cá: cê sabe onde acompanhar esses dados de boa? Não rola confiar em tudo que aparece por aí, né não?

É aqui que entra a Tip Manager. Esta plataforma de análise foi criada com foco em jogos como Esoccer Battle, Crash, Double e outros.

Com a Tip Manager, você pode acessar uma ampla gama de estatísticas de jogos, incluindo resultados anteriores, estatísticas de jogadores e muito mais.

Além disso, o sistema foi criado para ajudar a economizar seu tempo e te facilitar na hora de encontrar os dados necessários.

E o melhor é que esse é um investimento de baixo custo que pode ter um grande impacto em seus resultados de apostas. Então, por que não conferir o site Tip Manager agora mesmo?

Saiba mais em: Tipmanager.n

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.