A popularidade do poker no Brasil

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Pergunte a qualquer pessoa sobre as nações de maior sucesso no poker online ao longo dos anos, e provavelmente dirão que são os Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, ou talvez um país escandinavo.

Mas saiba que o ano de 2021 foi dominado inteiramente por outro país: o Brasil.

O Brasil tem liderado facilmente o ranking de países vencedores da série de braceletes WSOP Online, e dois jogadores chegaram à mesa final do Main Event - Yuri Martins Dzivielevski e Rafael Moraes. Oito dos 20 primeiros no ranking global do Pocket Fives são do Brasil – e isso inclui os dois primeiros lugares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os operadores de poker online estão prestando atenção, com novas contratações chegando nos próximos meses. E essas notícias podem explicar a grande popularidade do poker no Brasil, o país que até então, era considerado como o "país do futebol", agora também tem uma parcela considerável de amantes do poker!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos operadores de poker mais renomados no mundo, a 888poker disponibiliza vários torneios para todos os tipos de jogadores e todos os tipos de investimento, bem como, vários torneios gratuitos para se poder experimentar e ainda toda a informacao em como jogar poker para que todos os jogadores possam faze-lo, caso queiram.

Você pode aprender as regras do poker em uma hora, não é tão difícil. No entanto, aprender poker o suficiente para ganhar dinheiro exigirá algum esforço, mas com a abordagem certa e bastante estudo, é possível para todos. Acredite e você se tornará bom o suficiente até para participar de campeonatos!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crédito da imagem: BSOP

Um dos maiores campeonatos de poker do Brasil é o BSOP. Quando foi criado em 2006, o BSOP tinha apenas uma centena de participantes. O número se multiplicou na última década e em 2021 o recorde chegou a 4.115 jogadores na fase final do torneio que passa por todas as regiões do Brasil.

Para fins de comparação, o BSOP distribui prêmios com valores semelhantes ou até superiores - dependendo do ano - aos oferecidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em relação ao campeonato brasileiro.

Para atender a essa demanda no Brasil, existem inúmeros clubes e bares que oferecem o esporte como um atrativo a mais. Além disso, já são estimados mais de 200 clubes dedicados exclusivamente ao poker em todo o território nacional e o número nos próximos anos só deve aumentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os representantes da indústria, não há nenhum sinal que mostre um declínio ou desaceleração no crescimento do poker. Nos próximos anos, assistiremos a um aumento ainda maior do número de locais especializados e de jogadores online e offline deste esporte de cartas.

Jogadores de poker brasileiros famosos

Alexandre Gomes é o vencedor do bracelete de ouro do WSOP. Em 2008, ele terminou em primeiro lugar no evento $2.000 No Limit Hold'em por $770.540. Em 2009, ele ganhou um torneio de $15.000 Bellagio Cup por $1,188 milhão. Esse é o seu maior prêmio em torneios ao vivo até à data. Gomes atualmente lidera a lista de vencedores de todos os tempos do Brasil no Hendon com US $3,690 milhões em ganhos na carreira.

Alexandre Gomes é seguido de perto por João Simão, que ganhou $3.099 milhões em torneios ao vivo. No entanto, ele tem tido ainda mais sucesso online – acumulou quase $9 milhões em MTTs online. Ele joga sob o nome de usuário “INeedMassari” e “XjoaosimaoX”. O brasileiro também é embaixador de algumas marcas famosas do mundo do poker.

Andre Akkari é outro campeão do WSOP do Brasil. Ele ganhou seu bracelete no evento $1.500 No Limit Hold'em por $675.117, em 2011. Ele também tem um currículo online impressionante, com mais de $3,6 milhões em ganhos na carreira. Seu nome de tela Stars é "aakkari".

Thiago Nishijima também é um vencedor do bracelete WSOP, ele ganhou o evento $3.000 NLHE por $546.843 em 2015. No geral, ele tem $2.175 milhões em prêmios em torneios ao vivo. Online, ele joga com o pseudônimo “xthedecanox” . Em 2009, ele ganhou um torneio de $1.050 WCOOP (World Championship of Online Poker) por $249.280.

Yuri Dzivielevski foi 2 vezes vencedor do bracelete de ouro do WSOP. Ele também é um jogador de MTT online de grande sucesso, arrecadando mais de $12 milhões em prêmios jogando online sob o pseudônimo “theNERDguy” e “Y Dzivielevski” .

Onde você pode jogar poker online com dinheiro real no Brasil

Os fãs brasileiros de poker online têm várias opções para escolher. Por causa da grande população, as plataformas de poker ficam felizes em oferecer muita ação e esperam ver o mercado crescer ainda mais.

Isso tem sido um sucesso nos últimos anos, e algumas estimativas agora colocam o número de jogadores de poker online em até 10 milhões. Numerosos sites atendem a uma variedade de bankrolls e níveis de habilidade.

O poker online é legal no Brasil

Sim, o governo não proíbe especificamente o poker online nas leis de jogo do país. O governo também não tentou qualquer tipo de processo contra quem joga online. Existem muitos profissionais online bem conceituados no país, bem como milhares e milhares de jogadores recreativos, e esse número está crescendo.

A idade legal para jogar no Brasil

Não há cassinos legais no Brasil. No entanto, a idade legal para jogos de loteria e corridas de cavalos é 18 anos. Isso também se aplica ao poker online.

Qual é o próximo passo do poker, no Brasil e no mundo?

Bem, o poker provavelmente irá se tornar um esporte olímpico. Pelo menos é isso que a International Match Poker Federation (IMPF) está buscando. O Match Poker é a versão esportiva do No-Limit Texas Hold'em com equipes de quatro jogadores competindo entre si.

Em vez de fichas, eles recebem pontos a cada vitória que são somados para formar uma classificação geral. Existem 50 federações de poker trabalhando em conjunto com o IMPF. Enquanto o Match Poker foi reconhecido como um esporte da mente mundial, como xadrez e bridge.

Talvez precisemos esperar mais alguns anos para ver os jogadores de poker nas Olimpíadas, mas isso não mudará a popularidade cada vez maior do jogo. Com cada vez mais jogadores profissionais optando por ensinar online, os jogadores iniciantes podem aprimorar suas habilidades facilmente.

Enquanto os desenvolvedores de jogos online nos surpreendem com versões cada vez melhores e mais sofisticadas, usando realidade virtual e aumentada, fica garantido que o poker continuará a ser um dos jogos mais populares do nosso e dos próximos tempos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE