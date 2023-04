Apoie o 247

Até pouco tempo atrás, o mercado passava por uma de suas piores crises da história. Porém, algumas empresas continuaram a crescer e expandir o seu negócio em ritmo acelerado, indo totalmente contra as expectativas.

Mas o que explica esse alto crescimento em tempos de crise? A resposta são as ações que essas empresas tomaram. Embora pareça complexo, saiba que a maioria delas são simples e irão salvar o seu negócio das dificuldades que porventura venha a passar.

Sendo assim, criamos o texto abaixo para falar sobre as ações tomadas por empresas em alto crescimento, de modo a explicar como elas podem ajudar o seu negócio. Portanto, se você é empreendedor e está com dificuldades em se manter no mercado, continue conosco na leitura do texto a seguir e descubra tudo que preparamos.

O que são ações voltadas ao crescimento?

Muito se fala em ações voltadas ao crescimento. Porém, a maioria dos sites não explica corretamente o que são essas ações e como elas podem afetar diretamente o negócio de uma empresa.

As ações voltadas ao crescimento de uma empresa são estratégias e medidas adotadas pelos gestores e empreendedores para expandir os negócios e alcançar resultados cada vez melhores.

Essas ações podem envolver desde investimentos em tecnologia, marketing e recursos humanos, até a ampliação do portfólio de produtos ou serviços, conquista de novos mercados, entre outras estratégias que visam o aumento da receita e a melhoria da performance da empresa.

Em geral, as ações de crescimento são fundamentais para a sobrevivência e o sucesso das empresas em um mercado cada vez mais competitivo. Pois, com as mudanças sofridas pelo mercado, está cada vez mais difícil competir em pé de igualdade com as grandes empresas.

Como essas ações podem impactar um negócio?

Adoção das ações certas podem impactar a sua empresa positivamente e de diversas maneiras. Em primeiro lugar, elas permitem a ampliação do mercado de atuação da empresa.

Isso significa abrir novas filiais, aumentar a presença em diversas regiões e oferecer um catálogo maior de produtos.

Além disso, a implementação de ações voltadas à inovação e tecnologia permite o desenvolvimento de diversos novos processos capazes de aumentar a eficiência e produtividade da empresa.

Assim, como resultado temos o aumento na competitividade em relação às demais.

Contudo, é importante deixar claro que a adoção de ações de crescimento também podem produzir riscos e criar novos desafios para o seu negócio, como o aumento na necessidade de investimentos, elevação dos custos, possibilidade de falhas e muito mais.

Sendo assim, é um momento que exige muita cautela por parte dos responsáveis pela empresa. Pois, o que está em risco é a sobrevivência do empreendimento.

5 ações tomadas por empresas em crescimento

O crescimento de um negócio exige a tomada de decisões e a implementação de ações corretas. Essas decisões partem lá no início, desde os processos mais básicos e chega até o ponto mais alto da empresa.

Todavia, existem algumas ações em comum entre as empresas que apresentam um pleno crescimento, ou seja, todas as empresas de sucesso decidem aplicar as ações em seus processos e obtém resultado com isso.

Abaixo você confere 5 ações imprescindíveis para o seu negócio, que farão toda a diferença na hora de medir os resultados. Veja:

1- Mostre um diferencial em relação aos concorrentes

Ter um diferencial é fundamental para se destacar dos concorrentes em um mercado cada vez mais competitivo. A boa notícia é que a maioria das empresas não busca ter essa característica e permanecem fazendo mais do mesmo.

De qualquer forma, é necessário ter em mente que a concorrência está cada vez mais acirrada em praticamente todas as áreas e, por isso, é necessário oferecer algo a mais que faça com que os clientes escolham a sua empresa em detrimento das demais.

Ter um diferencial pode significar oferecer um produto ou serviço com qualidade superior, investir em atendimento personalizado, adotar práticas sustentáveis, ter um design diferenciado, oferecer facilidades para o cliente, entre outras estratégias.

Para exemplificar melhor essa questão, imagine uma empresa que trabalha com segurança da informação. Nesse caso, além de prestar serviço, ela também pode oferecer um firewall appliance para empresas de graça aos seus clientes.

Eles irão enxergar esse diferencial e passar a enxergar a empresa com outros olhos.

Ao ter um diferencial, a empresa se torna mais atraente para os consumidores, pois eles passam a enxergá-la como uma opção única e exclusiva, o que pode gerar fidelização e consequentemente aumentar as vendas e o faturamento

Além disso, a empresa pode atrair novos clientes que estão em busca de algo novo e diferente. Sendo assim, a primeira ação das empresas em crescimento é buscar esse diferencial.

Então por que não fazer isso também?

2- Conheça o seu público-alvo

Nada define melhor o sucesso de uma empresa do que a sua capacidade de conhecer o seu público-alvo e adaptar as suas estratégias de acordo com essa persona.

Conhecer o público-alvo nada mais é do que a capacidade de entender os seus hábitos e as suas demandas de consumo. Assim, a empresa pode criar formas de suprir essa necessidade e oferecer o que eles precisam.

Dessa forma, as empresas que buscam o crescimento precisam se atentar aos seus clientes. Pois, são eles os responsáveis por fazer o seu negócio existir.

3- Não fuja da concorrência

Algo que acontece com bastante frequência, especialmente entre as empresas que estão iniciando é fugir da concorrência e acabar se intimidando com os seus adversários.

Sendo assim, podemos afirmar que se você almeja crescer o seu negócio, não pode temer e nem fugir da concorrência.

No caminho inverso, você precisa conhecê-los e buscar formas de ser melhor do que eles. Assim sendo, nesse caso, precisamos citar aquele velho ditado que diz: "mantenha os seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda".

Ao conhecer os concorrentes, você pode descobrir os seus pontos fracos e fortes, assim como construir estratégias para dar a volta por cima e se tornar referência naquele ramo.

Pense com a gente: você decide montar uma clínica de cirurgia plástica DF. Mas, ao chegar no local, percebeu inúmeros concorrentes. Então, decide ir para outro lugar onde não haja tantos.

Nesse caso, você perdeu uma excelente chance de oferecer um diferencial em sua clínica e obter mais clientes que usariam os serviços de outras clínicas.

Portanto, nada de se intimidar, ao contrário, planeje ações para driblar a concorrência!

4- Dê prioridade a satisfação dos clientes

De maneira bastante simples, podemos dizer que sem os clientes a sua empresa deixa de existir. Eles são os responsáveis por trazer a renda e o lucro das empresas.

Sendo assim, toda e qualquer empresa que está em crescimento precisa sempre focar na experiência dos clientes e no seu nível de satisfação. Quanto mais alto for esse nível, maiores serão as chances de alcançar o sucesso.

Nesse caso, temos o exemplo de uma loja de carros. Uma empresa desse tipo deve priorizar ao máximo a satisfação dos clientes em comprar um carro bom, com preço atraente, que não dê problemas ou dores de cabeça, ainda.

Oferecendo esses benefícios aos clientes, com certeza eles irão comprar na sua loja ainda que o preço daquele veículo esteja acima da tabela FIPE.

Ao negligenciar a satisfação do cliente e a qualidade do produto, a saúde da sua empresa pode ser comprometida.

5- Valorização dos funcionários

Alcançar o crescimento é um trabalho que exige o esforço coletivo. Os líderes devem inspirar seus funcionários, garantindo que eles se sintam encorajados a participar do avanço da empresa.

Somente reunindo uma equipe motivada um negócio pode evoluir. Assim, desenvolver mecanismos que promovam a crença no valor de seu trabalho para a empresa pode ser uma das melhores ações a serem adotadas.

Tais iniciativas podem agregar significado a cada tarefa que executam. Reconhecer e recompensar o bom desempenho por meio de campanhas de bônus e prêmios é uma forma comprovada de motivar os funcionários.

Além disso, a transparência e o reconhecimento das contribuições individuais para o crescimento da empresa aumentam ainda mais tal motivação.

Nesse caso, a empresa pode contar com um sistema de gerenciamento coletivo, como painéis que acompanham as métricas em tempo real. Isso pode manter todos engajados, mantendo os funcionários informados sobre o desempenho da empresa.

Dessa forma, mesmo que seja vender uma simples mesa de centro, os funcionários farão isso com o maior prazer!

Conclusão

O sucesso de uma empresa passa por diversas vertentes e requer o comprometimento de todos que fazem parte daquele organismo. Além disso, é necessário implementação de ações estratégicas para tanto.

Sendo assim, no texto de hoje, reunimos algumas das principais ações que as empresas que estão em fase de crescimento costumam adotar para melhorar ainda mais a sua lucratividade.

Portanto, esperamos que você faça bom uso dessas ações e implemente-as o quanto antes no seu empreendimento.

E para continuar recebendo os melhores conteúdos voltados às empresas, inscreva-se em nosso site e seja o primeiro a ficar por dentro das principais novidades do mundo dos negócios. Até o próximo post!

