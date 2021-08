Ametista: origem, benefícios, como usar e mais!

Conteúdo de Parceiros

Cada vez mais popular, a ametista atrai sorte, promove cura e melhora o astral do ambiente. Aprenda como usar sua chama violeta.

O que são cristais, e como funcionam?

Cristais são um termo genérico que engloba pedras, metais e, em alguns casos, matéria orgânica fossilizada.

Através da combinação de suas estruturas física, química e da vibração de suas cores, os cristais são capazes de alterar o campo energético de seus usuários. Com isso, atuam diretamente na aura, alteram a mente e promovem mudanças energéticas que reverberam no corpo físico.

Culturas ao redor do mundo já reconheciam os poderes energéticos e curativos de pedras preciosas e semipreciosas e muitas destas tradições antigas têm se perpetuado até os dias atuais.

Por meio desses conhecimentos ancestrais, surgiu a Litoterapia, um conjunto de práticas terapêuticas alternativas que visa à promoção da saúde de forma integral. Usando o cristal adequado, é possível atrair o que desejamos ou repelir aquilo que não se alinha com nosso propósito de vida. Aprenda neste artigo como.

Você conhece a pedra Ametista?

A pedra ametista é uma variedade de quartzo com tons violetas ou cor de lavanda. Usada há milênios para adornar as joias da nobreza, ela também é considerada um poderoso cristal. Sua energia está ligada ao plano espiritual, sendo excelente para aumentar a sua sensitividade, habilidades psíquicas e divinatórias.

O uso da ametista tem se tornado bastante popular nos últimos anos, pois cada vez mais pessoas reconhecem seus efeitos energéticos deslumbrantes. Ela está associada à justiça e ao divino, e por isso é comumente segurada na mão direita para atrair honestidade ou até mesmo para trazer boa sorte e um veredito honesto para quem a segura.

Ligada a Mestres Ascensionados, a ametista desperta também a chama violeta da compaixão, trazendo mais perdão e empatia para a humanidade.

Origem

O nome ametista se origina do grego amethystos, cujo significado de forma literal é “não intoxicado”. Ela recebeu esse nome, pois acreditava-se que prevenia a embriaguez, evitando que seus usuários também tivessem ressaca.

Antes do século 19, ela era uma pedra usada apenas pelas classes mais altas. Atualmente, a ametista é bem acessível, pois é extraída em vários lugares ao redor do mundo como Bolívia, Brasil (especialmente o Pará e Rio Grande do Sul), Canadá, Espanha, Uruguai e Zâmbia.

Algumas formas mais raras de ametistas são provenientes de locais bastantes específicos do mundo, como é o caso da Ametista Vera Cruz, encontrada somente no México.

Tipos de ocorrência

Cristais de ametista podem ocorrer como drusas, pontas ou geodos. As drusas são formações com muitas pontas, geralmente quebradas de geodos, uma formação mineral oval, cujas paredes internas são cristalinas.

Além disso, as ametistas ocorrem como:

1) Amegreen: uma ametista de cor esverdeada.

2) Ametista de Brandberg: ponta extraída da Namíbia.

3) Ametista rosa: forma rosada de ametista.

4) Ametrino: sinergia entre ametista e citrino.

5) Chevron: mistura de quartzo com tons arroxeados em formato de v.

6) Quartzo espírito de ametista: uma drusa que lembra um cacto.

7) Super sete: um cristal único extraído do Brasil que contém 7 tipos de minerais, um deles a ametista.

8) Vera Cruz: extremamente rara, uma ponta mexicana de cristal violeta.

Composição

A ametista é composta de dióxido de silício, cuja fórmula química é SiO 2 . O dióxido de silício é um componente extremamente seguro e é usado para a produção de telas de celulares e smart TVs.

Ela é um cristal duro: na escala de Mohs, usada para determinar a dureza das pedras, a ametista possui índice de dureza de 7.0, como os outros integrantes da família do quartzo.

Isso quer dizer também que a ametista possui uma ótima resistência à água. No entanto, não deve ser exposta à luz e a altas temperaturas, pois sua cor desbota. Sua energia é multidimensional e receptora, cuja vibração é poderosa e intensa.

Significado

Os significados da ametista são a limpeza astral, paz, sinceridade, serenidade tranquilidade, sabedoria e equilíbrio. Quando carregada, ela limpa a aura, promove equilíbrio interno e harmonia. Pode ser usada para contatar guias espirituais e ter acesso à sabedoria, pois induz estados profundos de meditação.

Sua energia violeta é capaz de transformar o astral de um ambiente, transmutando toda e qualquer negatividade do local. Quando carregada no bolso, ela atrai paz e livra seu usuário de vícios, aliviando o estresse.

Se você se sente impaciente, ansioso ou irritado, use um pingente de ametista próximo ao coração para reduzir essa influência negativa. Deixada no quarto de dormir, a ametista promove um sono reconfortante.

Benefícios

Os benefícios da ametista são a transmutação de energias e a cura física, mental e emocional. No corpo físico, a ametista auxilia reduzindo efeitos da radiação e da exposição a medicamentos fortes. Ela restaura a energia de seus usuários, trazendo mais vitalidade e saúde.

No ponto de vista emocional e mental, ela auxilia na tomada de decisões, trazendo clareza e afastando emoções negativas. É ideal para ser usada por pessoas que são afetadas pela energia dos ambientes, pois ela serve como um filtro energético.

A ametista também pode ser utilizada para atrair fortuna. Deixada no seu local de trabalho ou no seu negócio, ela espalhará a energia da prosperidade, trazendo novos clientes e ótimas relações.

Ametista e os chakras

A ametista está relacionada aos chakras do Terceiro Olho e da Coroa. Quando usada sob o Terceiro Olho, a região localizada entre as sobrancelhas, ela traz o dom da visão e permite que a sua intuição e suas habilidades psíquicas se desenvolvam.

Sobre o chakra da Coroa, localizado sobre a cabeça, a ametista estabelece contato com seres superiores e serve como iniciadora do conhecimento do Universo.

Ela desperta a sabedoria divina que existe em nós, permitindo que cada um de nós compreenda nossa missão nesta existência, nos curando internamente para que possamos agir como doadores de conforto e de acalanto para todos aqueles que sofrem.

Ametista na astrologia

Na astrologia, a ametista está associada aos planetas Júpiter e Netuno. Júpiter é o planeta associado à cura, expansão, liderança, prosperidade, sorte, ao crescimento, e aos milagres. Netuno, por sua vez, influencia as habilidades psíquicas, a mudança, inspiração, evolução e os sonhos.

Ela é a pedra de nascimento do mês de fevereiro, em especial dos nativos do signo de Peixes. Além disso, a ametista também beneficia os signos de Virgem, Sagitário, Capricórnio e Aquário.

Seu elemento é a água, o domínio das emoções e do subconsciente, e o ar, regente do plano mental e da consciência. Por conter forças complementares, ela traz equilíbrio.

Ametista no folclore

Muitos conhecimentos folclóricos sobre a ametista sobreviveram ao tempo. Os antigos gregos usavam copos feitos com este cristal para evitar que ficassem bêbados.

Para se protegerem durante as batalhas, soldados utilizavam ametistas junto ao corpo e povos ao redor do globo acreditam que a ametista é capaz de proteger contra espíritos malignos e todas as formas de feitiços e maldições.

Na Idade Média, a ametista era um símbolo do amor e presenteá-la ao seu amado garantia um relacionamento estável e feliz. No Cristianismo, a ametista é muitas vezes associada a Jesus, devido à sua energia poderosa. Já em tradições neopagãs, ela é o símbolo do aspecto feminino da divindade, bem como de Dionísio, deus grego do vinho e da fertilidade.

Como usar a Ametista?

Você pode usar a ametista como um acessório (pingente, pulseira, etc.), carregando-a no seu bolso ou deixando-a em ambientes desejados. Para ajudar em suas emoções, o ideal é utilizar um pingente para ativar a energia do seu coração.

Pulseiras e anéis são usados para espalhar a energia da pedra no ambiente e no seu corpo à medida que você gesticula. Brincos trazem mais atenção para seus chakras superiores.

No seu lar, dê preferência a uma drusa ou capela de ametista. Posicione-a no centro da sua casa para que toda a energia do local seja transmutada igualmente.

Você pode utilizar uma ametista sempre no bolso. O lado esquerdo recebe energia, ao passo que o direito a emana.

Como limpar a Ametista?

Para limpar sua ametista, coloque-a sobre as suas mãos em formato de concha. Em seguida, deixe-a em contato direto com água corrente (pode ser da torneira).

Enquanto segura sua ametista sob a água, feche os olhos e imagine uma luz violeta emanando da sua pedra e iluminando tudo ao seu redor. Então, recite: “com o poder do elemento água, eu te limpo de toda e qualquer energia. Que assim seja”.

Em seguida, energize sua pedra. Para isso, deixe-a em um vaso de plantas ou na sua janela para que ela receba a luz direta do sol e da lua por no mínimo três horas. Agora ela já pode ser utilizada.

Onde comprar Ametista?

Você pode comprar ametistas em lojas esotéricas, de artigos religiosos, em feiras de artesanato ou em lojas especializadas em pedras e minerais. Quando for adquirir a sua pedra, procure um exemplar de cor violeta mais intensa, pois quanto mais escura, mais poderosa.

Nas lojas, você encontrará ametistas em forma de drusas, pedras roladas ou até mesmo jóias. Use sua intuição quando for adquiri-la e é importante sentir sua vibração durante o processo de compra, através do toque, no caso de lojas físicas, ou contato visual, caso faça suas compras online. Por ser natural do Brasil, a ametista é um cristal extremamente fácil de ser encontrado.

A frequência da pedra Ametista vibra sabedoria e humildade!

A ametista emana uma vibração de sabedoria e humildade, pois é considerada a Pedra da Era de Aquário. Sua chama violeta penetra na nossa mente, acalmando-a e removendo pensamentos superficiais para fortalecer a concentração e promover a objetividade do pensamento.

Com isso, as nossas faculdades mentais são aprimoradas, de modo que a sabedoria universal se torna mais acessível.

Uma vez acessada a sabedoria, passamos a ter consciência de nossas escolhas e compreendemos nosso papel no universo, desenvolvendo a humildade para assumir nossos próprios erros e estarmos dispostos a consertá-los e aprendermos com eles.

Como discípulos dos Mestres Ascensionados, vemos na ametista um pedaço do cosmos, cujo poder está em nossas mãos e cujos dons nos trarão uma vida mais justa, próspera e humanitária.