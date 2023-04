Apostas em Portugal: A aleatoriedade dos números que enche os cofre

Apoie o 247

Encontrar análises a um casino online português começa a ser fácil, já que há dezenas de sites dedicados a isso, no entanto os jogadores revelam sentir que as análises que encontram não esclarecem as suas dúvidas ou são tendenciosas, acabando por perder o interesse.

Para colmatar essa falha pode contar com as análises do Casino Zeus, que são da responsabilidade de Alexey Ivanov e da sua equipa de especialistas e que se destacam pela imparcialidade nos dados apresentados e também pela pesquisa detalhada de informações, por forma a conseguir textos completos e interessantes.

Qualquer uma das análises publicada em https://casinozeus.pt olha com atenção para uma grande quantidade de critérios relevantes, nomeadamente:

Tipo de licenciamento atribuído ao casino online. Apenas os casinos com o licenciamento da SRIJ serão legais em Portugal.

Segurança online, com especial foco no uso de sistemas de encriptação de mensagens que garante uma maior segurança dos jogadores.

Métodos permitidos para as transações de depósitos e levantamentos (deposit e withdrawal).

Jogos e seus provedores de software disponibilizados para apostas online casino.

Termos e condições dos bónus e outras promoções de interesse, como torneios e programas de fidelidade que entregam valores em € e podem ser úteis para aumentar a capacidade de jogar.

Licença de jogo permitidas em Portugal

É verdade que em 2023 já existem muitos países a emitir licenças para o jogo online. Alguns dos países mais afamados neste momento são Malta, Curaçao, Chipre, Estónia e Gibraltar.

Ainda que seja fácil encontrar um casino online Portugal (que usa um site que termina em .pt) e usa uma das licenças de jogo descritas acima, isso não significa que ele seja legal para um português.

A legislação portuguesa é clara, e só um site de apostas online casino que tenha uma licença de jogo nacional, que tem de ser emitida pela SRIJ, será legal.

Desta forma, as casas de apostas que têm uma licença nacional podem ser consideradas como os “TOP casinos para os portugueses", por serem mais seguras.

Formas de pagamento mais procuradas em Portugal

O processo de escolha de um casino online deve incluir uma verificação das formas de pagamento disponíveis, já que delas dependem todos os depósitos e levantamentos que serão feitos.

É frequente encontrar jogadores a fazer pesquisas como “casino online pagamento imediato" ou até “casinos online com Multibanco”.

Isto é revelador de uma grande preferência por métodos de pagamentos que permitam operações rápidas e seguras, mas também pelo uso de referência Multibanco para depositar.

Os melhores casinos online de Portugal permitem o uso de Multibanco - https://casinozeus.pt/multibanco , mas também de outros métodos que estão entre os mais procurados dos portugueses, como MB Way e até a carteira digital Paypal.

Uma das características comuns aos métodos de pagamentos descritos é a isenção de taxas nas suas operações, sendo assim integrado em listagens “Casino online que mais paga”.

Entrar num casino territorial

Muitos jogadores gostam de jogar online, mas também em casinos territoriais e a verdade é que um modo de jogo não substitui o outro, pois apesar dos jogos base serem os mesmos, as experiências gerais serão bem diferentes.

Desta forma, se tem curiosidade em entrar num casino territorial não deve ignorá-la e procure um dos casinos de Portugal para apostar algum dinheiro (só é aceite euro) e divertir-se. Alguns dos casinos físicos mais procurados em Portugal são o Casino do Estoril e de Vilamoura.

Conhecer o jogo responsável

Para finalizar, é importante lembrar que todos os jogos de casino estão dependentes do fator sorte e por esse motivo não há garantias de sucesso.

Ainda que se possa experimentar picos de adrenalina aquando de uma jogada num casino (aposta em EUR ou não) é importante conhecer e seguir os princípios de jogo responsável.

O princípio base de jogo responsável já foi aqui revelado, a não existência de garantia de sucesso e por esse motivo é importante encarar o jogo como uma diversão e não mais do que isso.

A procura de pagamentos rápidos em slots ou outro jogo é um erro comum entre os jogadores de casinos, que pode conduzi-los até uma dependência ao jogo.

Muitos países estão a desenvolver mecanismos para apoiar os jogadores em situação de dependência. Em Portugal já existe, por exemplo, a Linha SOS Vida e os Jogadores Anónimos.

