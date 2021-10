Apostas esportivas: cinco estratégias para jogar com sucesso e segurança

Apoie o 247

O fenômeno das apostas esportivas já chegou no Brasil, e o número de casas de apostas disponível não pára de aumentar. As apostas esportivas são apenas um passatempo, mas é muito importante ter cuidado no momento de apostar e prestar atenção a potenciais erros e perigos. Se você é fã de esportes e gosta de ser divertir apostando online, estas cinco estratégias para jogar com sucesso e segurança podem ajudá-lo a aproveitar melhor os seus palpites.

1: Escolha uma casa de apostas licenciada e de segurança

Naturalmente, a casa de apostas que você escolhe para apostar influencia muito os seus resultados. Mas quais são as caraterísticas fundamentais de uma boa casa de apostas? Em primeiro lugar, você deve procurar um serviço licenciado, que se encontre disponível no Brasil e que conte com odds favoráveis. Adicionalmente, uma casa de apostas de excelência também deve oferecer garantias de depósitos e levantamentos seguros.

Finalmente, pode ser muito importante escolher uma casa de apostas que ofereça um bom bônus, principalmente se você está dando os primeiros passos no mundo das apostas esportivas. Sites como o betwinner brasil disponibilizam bônus de depósito de 100%, o que significa que você pode duplicar automaticamente o seu investimento inicial.

2: Aposte naquilo que você conhece

É possível apostar em quase tudo, desde esportes populares como o futebol e o basquetebol até modalidade de nicho como os e-sports, sem esquecer o mundo do entretenimento e da política internacional. Mas com tantas opções, o mais importante é que você aposte exclusivamente naquilo que conhece.

Alguns fãs de futebol podem se sentir tentados a tirar partido de odds favoráveis em campeonatos obscuros, mas apostar de forma cega num jogo que você não conhece pode custar caro.

3: Coloque um limite de ganhos

Perder uma aposta é frustrante, mas vencer de forma consecutiva pode ser ainda mais perigoso. Para garantir que as suas apostas são sempre uma diversão e nunca uma preocupação, coloque um limite de ganhos na sua conta. A maior parte das casas de apostas esportivas oferece bastante flexibilidade aos seus usuários, permitindo levantamentos automáticos, suspensão temporária de contas ou até mesmo autoexclusão. Ao colocar um limite em seus ganhos, você pode garantir que nunca vai acabar por apostar demasiado no resultado de um único jogo ou competição.

4: Não aposte no time do coração

Existem sempre exceções, mas apostar no time do coração é um dos maiores erros cometidos por apostadores inexperientes. Ao apostar na sua equipe favorita, você estará automaticamente condicionado pelas suas emoções.

Para garantir que joga online com toda a frieza, evite colocar apostas nos seus times favoritos e usufrua dos jogos da sua equipe do coração sem qualquer pressão extra.

5: Não aposte em todas

O bom apostador sabe que as apostas esportivas dependem de um bom sentido de oportunidade. Se você tem um palpite forte, então é sinal que você deve apostar. Mas se você desconfia dos seus próprios palpites, talvez seja melhor deixar para depois.

Obviamente, não é possível ter certeza do resultado de um jogo antes do jogo começar; mas se você está a apostar apenas por apostar, talvez seja melhor guardar as suas fichas para outro momento.

