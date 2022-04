Armazenamento em nuvem com envio remoto: quem é o melhor?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Para usuários de armazenamento em nuvem, o envio remoto é um recurso crítico que permite aos usuários fazer o envio de arquivos para a nuvem diretamente da web ou via torrent. Se o envio remoto for uma parte essencial da maneira como você usa o armazenamento em nuvem, convém encontrar o melhor provedor de armazenamento em nuvem que oferece esse recurso.

Cada vez mais plataformas de armazenamento em nuvem estão incluindo envio remoto em suas ofertas de serviços. No entanto, eles não são todos criados da mesma forma. Ao escolher o melhor local para armazenar seus dados, você deve considerar a acessibilidade, capacidade e facilidade de uso. Depois de descobrir esses três fatores, você verá um vencedor claro entre as várias opções.

Fator 1 do armazenamento em nuvem com envio remoto: acessibilidade

Não há necessidade de pagar taxas exorbitantes para obter armazenamento em nuvem com recurso de envio remoto. Muitos dos provedores populares oferecem um nível gratuito. No entanto, o armazenamento e os recursos disponíveis nessa categoria são bastante limitados. O TeraBox tem 1TB de espaço gratuito apenas por se cadastrar. Compare isso com três dos principais concorrentes, que variam de 2GBa um máximo de 15GB. Assim que você começar a fazer o envio de arquivos, você perceberá que mesmo 15GB não é suficiente e precisará mudar para uma versão paga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com 1TB na categoria gratuita do TeraBox, você pode armazenar 500 filmes HD de 2GB, centenas de milhares de fotos digitais, milhões de documentos, o que você quiser que seja armazenado com segurança e disponível para você em seu computador, tablet ou dispositivo móvel onde quer que você esteja. Além disso, enquanto outros provedores limitam os recursos em seu plano gratuito, o TeraBoxsuporta envio remoto com seu plano gratuito, oferecendo tudo o que você precisa imediatamente e economizando seu dinheiro no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa quantidade generosa de armazenamento e recursos incluídos tornam o TeraBox mais acessível desde o início. Ao contrário de outros provedores, a categoria gratuita será suficiente para atender a muitas necessidades. No entanto, se você precisar expandir, descobrirá que a acessibilidade do TeraBox continua em seus planos pagos. O plano premium do TeraBox oferece mais armazenamento adicional do que os principais concorrentes a um preço mais baixo.

Fator 2 do armazenamento em nuvem com envio remoto: capacidade

O preço é importante, mas seu provedor de armazenamento em nuvem precisa ter a capacidade e os recursos de que você precisa. Se o envio remoto é um recurso essencial para você, o TeraBox não deixa você na mão. E lembre-se, o envio remoto está incluído no plano gratuito do TeraBox para que você possa começar imediatamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O envio remoto do TeraBox oferece suporte para dois métodos de transferência remota de arquivos. Você pode fazer envio de arquivos de qualquer lugar da web por meio de um link, o que é excelente para imagens, documentos e software. No entanto, se você quiser salvar arquivos maiores, como filmes completos, vai adorar a capacidade do TeraBox de fazer envio de arquivos com o protocolo BitTorrent. Não importa como você o use, o TeraBox é uma poderosa ferramenta de armazenamento em nuvem.

Fator 3 do armazenamento em nuvem com envio remoto: facilidade de uso

Você não quer se ver lutando com uma plataforma difícil de usar. Se você quiser algo fácil e conveniente, confira o TeraBox. Em minutos, você pode se cadastrar para seu próprio 1TB de armazenamento. Basta acessar a Google Play Store, Apple App Store ou www.terabox.com para baixar. Em seguida, clique no botão Envio Remoto no aplicativo ou no site. Você pode inserir um link para arquivos baseados na web e, em seguida, selecionar onde na sua unidade TeraBox você deseja armazená-lo. Você também pode optar por usar o protocolo BitTorrent da mesma maneira.

Você também poderá aproveitar todos os outros recursos poderosos que o TeraBox tem a oferecer. Você também pode configurá-lo para fazer backup automático de fotos do seu celular. Dessa forma, você não precisa se preocupar em perder suas fotos se algo acontecer com seu celular. Além disso, você não precisa pagar os preços exorbitantes que outros serviços de backup de fotos cobram. Organize facilmente suas imagens, vídeos, documentos e outros arquivos e até pesquise-os por nome de arquivo ou palavra-chave. Você pode compartilhar arquivos do seu TeraBox com qualquer pessoa no mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O melhor para acessibilidade, capacidade e facilidade de uso: TeraBox

Muitas empresas de armazenamento em nuvem estão competindo por sua atenção e dinheiro, mas não são todas iguais. Se você quiser a acessibilidade de um serviço que vem com 1TBde armazenamento gratuito, confira o TeraBox. Se você quiser a capacidade de fazer envio remoto de arquivos da web e torrents de qualquer lugar, novamente, o TeraBox é a escolha certa. Por fim, se você quiser um aplicativo e uma interface web limpos e fáceis de usar, o TeraBox é a solução para você.

Obtenha-o agora

Baixe o TeraBox agora em seu smartphone na Apple App Store ou Google Play Store. Ou vá diretamente em www.terabox.com para baixar aplicativos para Android, iPhonee Windows PC. É fácil se inscrever e fazer login usando sua conta do Facebook, Google ou AppleID.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE