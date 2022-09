As 5 estratégias de marketing de fim de ano de Carlos Beirão da Veiga para empresas

Apoie o 247

Um dos sons favoritos do especialista em marketing Carlos Beirão da Veiga é o toque dos sinos do trenó do Pai Natal, cujo som significa dinheiro para os empresários que seguem as suas estratégias de marketing natalino.

Natural de Portugal, Beirão da Veiga tem uma carreira que inclui projetos de sucesso em Portugal, Brasil, Argentina e Chile. Mas a sua experiência profissional favorita ocorre durante as férias, quando dá conselhos de marketing aos seus clientes. Quer procurem humor de renas para uma campanha publicitária ou queiram criar um presépio inteligente, a sabedoria de Beirão da Veiga adequa-se a qualquer feriado.

“Uma empresa pode conseguir mais dólares sazonais do que nunca planeando os seus esforços de marketing com antecedência, elaborando um plano e concluindo-o,” diz Beirão da Veiga. “A temporada de férias pode atingir as suas metas de receita anual se planear tudo apropriadamente.”

O especialista em marketing Carlos Beirão da Veiga examina os cinco pontos do marketing

Os feriados que cercam o Natal representam uma bênção para muitos tipos de negócios. Ao aconselhar os seus clientes sobre a melhor forma de comercializarem os seus produtos e serviços durante esta temporada potencialmente lucrativa, o especialista em marketing Carlos Beirão da Veiga fala para que se concentrem nas variáveis que melhor se adequam aos seus planos estratégicos de marketing.

Os Cinco Ps do Marketing são um conjunto de elementos críticos de marketing para posicionar uma empresa. Eles incluem produto, preço, promoção, posto e pessoas.

Beirão da Veiga diz: “Para as festas de fim de ano, os empresários devem concentrar-se nestes cinco para satisfazer os clientes, agregar valor aos negócios e diferenciar os seus negócios dos concorrentes”.

Em relação ao primeiro P — produto — Beirão da Veiga diz que as experiências pop-up são uma nova forma de chamar a atenção dos consumidores para os produtos da sua empresa durante as festas de fim de ano. Ele sugere a produção de uma loja pop-up que permita que os clientes se concentrem na exclusividade do seu produto de perto.

Por exemplo, se possui um estúdio de cerâmica em Portugal, peça aos seus funcionários que construam uma vitrine pop-up que inclua recriações em argila de figuras tradicionais de presépio em um presépio de Natal. Esta vitrine mostrará os seus produtos por meio de tradições familiares às gerações anteriores e modernas para as novas.

Carlos Beirão da Veiga dá conselhos sobre preço

Carlos Beirão da Veiga diz que o preço, um dos cinco Ps do Marketing, deve ser ajustado estrategicamente durante as festas de fim de ano. Ofertas por tempo limitado são excelentes para criar um senso de urgência entre os compradores de fim de ano que temem a crise de última hora. Essas ofertas aumentam o senso de urgência dos clientes quando começam a ficar sem tempo.

“A mensagem por trás de uma oferta por tempo limitado é que o cliente receberá um presente garantido por um preço acessível, desde que o compre agora,” diz Beirão da Veiga. “Certifique-se de que o texto do anúncio e as promoções de vendas reforcem essa mensagem.”

Promoções cronometradas

Para beneficiarem do consumismo durante os feriados, os empresários têm de planear promoções de fim de ano para coincidir com os padrões de gastos dos compradores, diz Carlos Beirão da Veiga. É fundamental descobrir quando a maioria dos consumidores começa as suas compras de fim de ano. À medida que os gastos dos consumidores aceleram após o Dia de Ação de Graças, os esforços de marketing devem aumentar gradualmente e as empresas devem oferecer novos produtos ou serviços a cada semana. É aconselhável agendar promoções durante as últimas semanas de dezembro, quando os compradores atingiram o ápice de gastos.

A importância do posto

Os Cinco Ps do Marketing incluem o “posto”, o sítio onde as empresas vendem os seus produtos ou serviços. Carlos Beirão da Veiga sugere que os empresários se concentrem no local, apelando ao sentimentalismo dos clientes durante as férias.

“As melhores estratégias de marketing natalino revivem a sensação infantil de entusiasmo e nostalgia que os consumidores experimentam durante esta temporada,” diz Beirão da Veiga.

As empresas podem aprimorar um lugar com padrões de humor, como decorações natalinas e música tradicional. Em Portugal, as empresas podem honrar a tradição das luzes de Natal que adornam as ruas ao colocá-las de uma forma que chame a atenção para o seu escritório ou loja.

Gerir o pessoal durante as férias

As pessoas que dirigem a sua empresa são o quinto P do marketing. Os funcionários desempenham um papel fundamental ao interagir com os clientes e apoiar os esforços de marketing da sua empresa. Carlos Beirão da Veiga aconselha as empresas a envolverem os seus funcionários no voluntariado de férias, uma das atividades mais gratificantes que uma equipa pode experimentar.

Esta mensagem de altruísmo irá melhorar a imagem da empresa como algo positivo e aumentar as vendas, visto o Natal ser a época das doações. Os funcionários podem envolver-se nesta estratégia de marketing ao serem generosos para com os outros.

“Uma empresa deve encontrar uma causa que se alinhe com a sua marca,” instrui Beirão da Veiga. “Se a sua empresa vende suprimentos para desfrutar do ar livre, a sua equipa pode trabalhar para melhorar o sistema de caminhos pedestres local. Se opera uma empresa de construção, a sua equipa pode colaborar com uma instituição que ajuda as pessoas a encontrarem casas a preços acessíveis.”

Antes de embarcar no seu plano de marketing de fim de ano, garanta que os seus funcionários acreditam no que está a tentar alcançar. Certifique-se de que os seus esforços de marketing sejam verdadeiros e ofereça aos seus funcionários vários níveis de envolvimento.

“Consulte sempre a opinião da sua equipa ao implementar planos de marketing para as festas de fim de ano,” diz Beirão da Veiga. “Pela minha experiência, os funcionários entendem intimamente a marca da empresa e podem dar aos gerentes uma visão sobre quais pontos são essenciais a serem destacados ao comemorar as festas de fim de ano.”

