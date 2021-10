As maiores ligas do futebol mundial: Brasileirão Série A é uma das escolhidas

Apoie o 247

O surgimento da internet fez com que diversas ligas de futebol ganhassem novos espectadores. E o Brasileirão Série A faz parte dessa seleta seleção dos principais campeonatos mundiais do esporte amado pelos brasileiros. Conheça agora a lista das maiores ligas de futebol mundiais e descubra algumas curiosidades sobre cada competição.

SuperLiga Europeia poderá ser uma das principias ligas mundiais

Houve uma grande discussão sobre o surgimento da SuperLiga Europeia, uma competição que reuniria os principais clubes europeus. Entretanto, muita polêmica fez com que o campeonato fosse suspenso por tempo indeterminado. Porém, caso ele seja oficializado, poderá ser uma das principais ligas mundiais, já que pretende reunir os maiores clubes da Europa.

1º - Premier League

A liga do futebol inglês, mais conhecida como Premier League, ou liga inglesa, é a principal competição mundial desse esporte. Afinal, ela reúne clubes de altíssima qualidade, como é o caso do Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, entre outros times.

O formato de disputa da Premier League é bem similar ao Brasileirão. Ou seja, os times jogam entre si em um sistema de ida e volta, com jogos em casa e fora contra todos os clubes da competição. Ao final de todas as 38 rodadas, o time que tiver o melhor desempenho é declarado campeão.

A Premier League é fruto da Football League, competição que acontecia antes da liga inglesa ser oficializada em 20 de fevereiro de 1992. Atualmente o torneio reúne 20 clubes, onde são garantidas vagas para a UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Além disso, quem for rebaixado joga a próxima temporada no EFL Championship, um tipo de Série B inglesa.

2º - La Liga

O torneio espanhol La Liga é outra competição que reúne ótimas equipes do mundo. Times como Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid fazem parte da lista de clubes presentes nesse torneio. Estima-se que hajam mais de 300 milhões de espectadores desse torneio na televisão em todo o mundo.

Grandes nomes do futebol mundial, como Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, já fizeram parte desse torneio. E o sistema de disputa é bem similar ao da Premier League e Brasileirão Série A, onde as equipes jogam entre si e os melhores ao final das rodadas é coroado como campeão.

A La Liga foi oficialmente fundada em 1929 e 20 equipes participam desse torneio, que é considerado o principal da Espanha. O principal campeão dessa competição é o Real Madrid, o qual já conquistou mais de 30 taças e em mais de 20 edições ficou com o segundo lugar da La Liga.

3º - Bundesliga

O principal torneio de futebol da Alemanha é a Bundesliga. Essa competição foi criada em 24 de agosto de 1963 e reúne as 18 melhores equipes alemãs. Dentre os grandes clubes que fazem parte desse campeonato estão o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Werder Bremen, e Borussia Monchengladbach.

Ao longo da história da Bundesliga houve diversas mudanças para adaptar o torneio ao formato do futebol mundial. E o sistema de disputa atual é de confronto direto onde todas as equipes se enfrentam em jogos em casa e fora. O time que tiver o melhor desempenho ao final das 34 rodadas é declarado campeão.

Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas viram os jogos da Bundesliga ao longo dos últimos anos, o que aponta para uma altíssima audiência para uma das principais competições do futebol mundial.

4º - Série A Itália

A Série A italiana reúne ótimas equipes e grandes atletas do mundo todo. Com o ótimo histórico da Itália em competições de futebol mundiais, a competição foi ganhando ainda mais espectadores e alcançou o patamar de uma das maiores ligas mundiais. Afinal, estima-se que mais de 8 milhões de pessoas viram os jogos dessa competição em todo o mundo ao longo dos últimos anos.

Os principais ganhadores da Série A são Juventus, Inter de Milão e Milan. E grandes atletas brasileiros já participaram de clubes que conquistaram o título, como o imperador Adriano e Kaká, por exemplo. Além disso, a presença de astros como Cristiano Ronaldo tornou esse campeonato ainda mais interessante.

5º - Ligue 1

Em nosso ranking a Ligue 1 também está presente. O principal torneio do futebol francês está na lista dos mais assistidos em todo o mundo. O agregado de visualizadores de jogos da Ligue 1 alcançou 8 milhões, um patamar que pouquíssimas competições mundiais conseguiram conquistar.

Parte do sucesso da Ligue 1 deve-se ao fato do grande aporte de capital colocado por empresários internacionais. Um bom exemplo foi a aquisição do Paris Saint-Germain, com contratações como Neymar e o surgimento do astro Mbappé. Além disso, o título da Copa do Mundo conquistado pela França aumentou ainda mais o interesse dos espectadores no futebol francês.

6º - Brasileirão Série A

Dentro de nossa lista de maiores campeonatos mundiais está o Brasileirão Série A, uma das principais competições de todo o mundo. Afinal, o Brasileirão reúne os 20 melhores clubes brasileiros em um sistema de disputa extremamente acirrado, e que garante vaga para outros campeonatos, como a Copa Libertadores, por exemplo.

Ao longo da última década a média de audiência do Brasileirão variou entre 5 e 8 milhões de espectadores em todo o mundo. Acredita-se que o formato de disputa e a presença de atletas que tenham um futuro promissor sejam diferenciais em favor do campeonato brasileiro.

Sites contam com transmissão ao vivo de ligas internacionais

Existem diversos sites que estão disponíveis no Brasil para acompanhamento de jogos de diferentes ligas em tempo real. Independentemente de querer assistir partidas da La Liga, Premier League, Série A Italiana ou Brasileirão, existem empresas especializadas em transmissão de confrontos ao vivo.

E tudo isso pode ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular. Além disso, nesses mesmos sites que oferecem transmissão ao vivo, é possível fazer apostas esportivas em partidas de futebol de diferentes ligas nacionais e internacionais. Em ApostasLeagais você encontrará uma descrição exclusiva sobre as melhores ligas para apostar em futebol.

Isso gera ainda mais entretenimento, indo além de simplesmente acompanhar uma partida de futebol de uma liga internacional para participar ativamente do torneio como apostador.