As novelas que prometem ser sucesso em 2023 - produções já confirmadas

Depois de dois anos de pandemia e com problemas para entregar trabalhos inéditos, as emissoras de TV brasileiras estão se preparando intensamente para que 2023 seja um ano repleto de projetos especiais.

Em meio a uma crise de audiência, as emissoras estão em busca de histórias impactantes de autores renomados, que possam proporcionar não apenas entretenimento aos telespectadores, como gere também muitos debates na mídia.

Conforme publicado no site rd1.com.br, nos últimos meses a TV Globo estudou os detalhes de sua programação e conseguiu definir a fila de novelas que estarão no ar nos próximos dois anos, para tornar a experiência dos noveleiros mais especial do que nunca.

Já a Record TV e SBT têm encontrado uma certa dificuldade na sua área de teledramaturgia, apenas investindo em reprises e poucos projetos inéditos. A Record, por exemplo, não chegou a anunciar nenhuma trama bíblica inédita, diferente dos últimos anos.

Da mesma forma, o SBT também segue reexibindo produções mexicanas de sucesso e focando no público infantil.

Mas afinal, quais novelas devem fazer sucesso no ano de 2023?

Travessia

Escrita por Glória Perez, o projeto vai entrar logo após a finalização do remake de Pantanal, que tem rendido ótimos números para a TV Globo. Mas se depender da autoria, isso não será um problema.

Com estreia para final do segundo semestre de 2022, o projeto, que será marcado pela participação da ex-BBB Jade Picon (primeira vez como atriz), promete entregar algo melhor do que a autora apresentou em novelas anteriores.

Uma das tramas principais será inspirada no popular estabelecimento da Dona Jura (Solange Couto), sucesso em “O Clone”. Até então, o lugar tem sido chamado carinhosamente de “a calçada de Vila Isabel”, onde a novela deve receber convidados musicais e muito bate-papo descontraído.

“Esperem um novelão. A proposta é emocionar, divertir e convidar a refletir, como em todas as minhas outras novelas. Acho que ainda é cedo para mais detalhes. Vamos continuar curtindo Pantanal e mais adiante contamos mais”, declarou Glória para o jornal O Globo.

Todas as Flores

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil", a produção tem tudo para causar um grande impacto e render comentários nas redes sociais. Isso porque a novela vai abordar o tráfico humano.

A trama será protagonizada por Shophie Charlotte, uma jovem deficiente visual que será maltratada por sua mãe, a vilã Zoé, vivida por Regina Casé.

Apesar de ser vista como um projeto voltado para o horário das 21h, “Todas as Flores” será o primeiro novelão produzido originalmente para o Globoplay. Com cerca de 80 capítulos, ela será lançada como uma obra aberta, sendo divulgada em grupos de episódios.

“Em termos de valores de produção e qualidade artística, é como se estivéssemos entregando ao público duas novelas das nove ao mesmo tempo, uma na TV Globo, outra no Globoplay. Isto só é possível graças à capacidade de produção dos Estúdios Globo, que se adaptaram rapidamente às necessidades de criar, desenvolver e produzir conteúdo multiplataforma”, afirmou Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo.

Mar do Sertão

Substituindo Além da Ilusão, a trama escrita por Mário Teixeira terá o objetivo de cativar os brasileiros com sua trama rural, assim como Pantanal fez nos últimos meses. Ambientada no interior da Bahia, a novela será protagonizada por Rômulo Estrela, Sérgio Guizé e Isadora Cruz, uma atriz novata.

Em sua história, Mar do Sertão vai apresentar Zé Paulino, um vaqueiro que será dado como morto após sofrer um acidente. Anos depois ele retorna para sua cidade natal e descobre que sua esposa está casada com outra pessoa.

