Atlético e América fazem semifinal do Mineiro e Galo é favorito na bet365

Atlético (MG) e América (MG) entram em campo na Arena MRV neste sábado às 16h30 no jogo de ida de uma das semifinais no Campeonato Mineiro de 2024. edit

O Coelho tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter tido melhor campanha na primeira fase do estadual, mas nas casas de apostas como a bet365 o favoritismo de momento para o clássico pertence ao Galo.

Lutando pelo pentacampeonato da competição, o alvinegro precisará quebrar um jejum se quiser avançar para mais uma final do torneio. Desde que chegou ao clube o técnico Luiz Felipe Scolari, questionado por parte dos torcedores, ainda não venceu um clássico mineiro sequer.

Com Felipão já dirigiu o Galo em cinco confrontos com América e Cruzeiro, com três empates e duas derrotas. Contra os americanos houve três igualdades, a última na primeira fase do campeonato deste ano, por 1 x 1, com o Galo perdendo o clássico até os descontos da partia, quando conseguiu o empate. Contra o arquirrival Cruzeiro o alvinegro perdeu as duas, ambas em seu próprio estádio, a Arena MRV.

O América, que em 2023 foi rebaixado à série B do Brasileirão, faz uma boa campanha no Mineiro deste ano. O Coelho terminou a fase de grupos na ponta de sua chave (C), com 18 pontos, um a menos que o Cruzeiro – a quem derrotou – que ficou com 19 e teve o melhor desempenho da competição até aqui.

Enquanto o Galo luta pelo pentacampeonato o América quer quebrar o jejum de títulos mineiros que já dura desde 2016. O Coelho tem como técnico Cauan de Almeida, de 34 anos, que deu mais consistência e força defensiva ao grupo de atletas que tem em mãos.

Quem avançar no confronto entre Atlético e América pegará na grande decisão o vencedor da outra semifinal, entre Tombense e Cruzeiro, que farão o jogo de ida no domingo, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga, às 19h30. A Raposa tema o privilégio e poder empatar duas vezes ou obter dois resultados iguais para assegurar sua vaga na final do Mineiro-24.

Ao longo da história Atlético e América se enfrentaram em 293 oportunidades, com grande vantagem para o Galo. O alvinegro venceu 159 clássicos entre as duas equipes, perdeu 61 e houve 73 empates no confronto. O recordista de títulos em Minas Gerais é o clube atleticano, com 48 taças, contra 38 do Cruzeiro. O América ganhou o torneio 16 vezes, com dez em sequência, de 1916 a 1925, um feito jamais igualado no estado.

Na bet365 o favoritismo de momento para o jogo de ida das semifinais do Mineiro é dos atleticanos, com odds de 1.53. O América está sendo cotado a 5.50 e o empate a 3.75 na mesma casa de apostas. O resultado de 1 x 0 para o Galo tem sido o de maior probabilidade neste bookmaker, seguido de 2 x 1 também para o alvinegro e empate de 1 x 1.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até o dia do clássico mineiro na Arena MRV, em Belo Horizonte.

