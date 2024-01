Atual tetracampeão mineiro, Atlético é favorito ao título estadual na Bet365

O Atlético (MG) tem o elenco mais forte de Minas Gerais e começará a disputa com força total, enquanto Cruzeiro e América tentam atrapalhar a trajetória vitoriosa do Galo. edit

Um dos mais tradicionais estaduais do País, o Campeonato Mineiro, começará no dia 24 deste mês com um dos grandes locais lutando pelo pentacampeonato e com favoritismo nas casas e apostas. O Atlético (MG) tem o elenco mais forte de Minas Gerais e começará a disputa com força total, enquanto Cruzeiro e América tentam atrapalhar a trajetória vitoriosa do Galo.

Em 2023, além de levantar pela quarta vez seguida o troféu do Mineiro, o alvinegro teve uma ótima participação no Brasileirão, conquistado pelo Palmeiras. O Galo pisou no acelerador nas rodadas finais e conseguiu o vice-campeonato no mais importante torneio do País, assegurando vaga direto na fase de grupos da Taça Libertadores deste ano. O Atlético tem ao todo 48 títulos estaduais, recordista em Minas Gerais.

O Cruzeiro, que não conquista o estadual desde 2019, conseguiu manter-se na elite do Brasileirão apesar de ter corrido alguns sustos na temporada passada. Agora, mais reforçado, espera voltar a ser protagonista no Campeonato Mineiro. A Raposa levantou o troféu em 38 oportunidades e só tem menos taças que o arquirrival Atlético.

O terceiro maior campeão na história dos estaduais em Minas Gerais, com 16 conquistas, o América teve um desempenho desastroso do Brasileirão de 2023 e acabou rebaixado à Série B. O tradicional Coelho ficou com o vice-campeonato mineiro no ano passado, perdendo a final para o Atlético.

Na casa de apostas Bet365, maior do planeta em seu segmento, o favoritismo é do Atlético Mineiro, seguindo a tendência nos bookmakers quando se trata do Mineiro deste ano. O Galo tem odds de momento de 1.65 para conquistar o troféu deste ano em Minas Gerais.

O Cruzeiro vem logo em seguida na preferência dos apostadores da casa. A Raposa está sendo cotada a 2.50 na Bet 365. Apesar do favoritismo do Galo, vários clientes ainda acreditam que o time azul-estrelado virá bem mais forte este para o estadual e quebrará a sequência de conquistas do arquirrival.

Em terceiro lugar em termos de odds está o América, que conquistou sua última taça de estadual em 2016. O desempenho medíocre em 2023 não tira o mérito do Coelho de ter chegado em segundo lugar no Campeonato Mineiro do ano passado. Com muita tradição e uma torcida fiel, os americanos prometem surpreender os maiores favoritos ao título. A atua cotação do América na bet365 está em 6.50.

Entre os times de menos investimento em Minas Gerais o Athletic Club, com odds de 40.00, e o Pouso Alegre, com cotação de 50.00, despontam como os que teriam mais possibilidade de estragar os planos dos chamados grandes do estado. O Tombense também tem cotação de 50.00 e o Ipatinga 60.00.

Abaixo as cotações dos principais favoritos ao título mineiro deste ano na bet365:

Atlético (MG): 1.65

Cruzeiro: 2.50

América (MG): 6.50

Athletic Club: 40.00

Pouso Alegre: 50.00

Tombense: 50.00

Ipatinga: 60.00

Maiores campeões do Campeonato Mineiro ao longo da história:

Atlético: 48 títulos

Cruzeiro: 38

América: 16

Vila Nova: 5

Siderúrgica: 2

Ipatinga: 1

Caldense: 1

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitos a mudanças ao longo do campeonato.

