B.O.B: conheça a marca de shampoo em barra com ingredientes naturais e limpos

Se você está tentando reduzir o número de garrafas plásticas em seu banheiro, talvez seja hora de experimentar o shampoo em barra e o condicionador em Barra da marca brasileira Bars Over Bottles (B.O.B), com ingredientes naturais e limpos. De cabelos cacheados a oleosos e além, há uma barra sem plástico para todos.

As barras de xampu sólidas estão se tornando cada vez mais populares e por um bom motivo. Fazer a troca significa eliminar o plástico de uso único, diminuir o impacto do carbono e manter produtos químicos perigosos longe da água e dos aterros sanitários.

Sem sulfato e ultra-suave, esses produtos para os cabelos são feitos especialmente para manter os fios hidratados, usando ingredientes de origem ética e natural, que também são embalados em uma caixa feita de materiais 100% recicláveis.

A Bars Over Bottles oferece algumas das barras de xampu mais bem avaliadas, formulados com óleos e manteigas vegetais. A marca agora tem uma gama completa de produtos que incluem cuidados com a pele, cabelos, e com as crianças. Todos esses produtos são seguros para os cabelos, pois são ricos em vitaminas e antioxidantes e não contêm substâncias desagradáveis ​​como parabenos, corantes artificiais, silicones ou fragrâncias.

Há shampoo em Barra Nutritivo para cabelos ressecados e equilibrados; Shampoo em Barra Detox para todos os tipos de cabelo; Shampoo em Barra Purificante indicado para cabelos oleosos a equilibrados; Shampoo em Barra Revitalizante, ideal para quem tem os fios ressecados ou danificados; Shampoo em Barra Hidratante para cabelos cacheados e crespos; e por fim o Shampoo em Barra Kids, seguro para todas as idades.

Suas barras de Shampoo irão alimentar seu cabelo com os ingredientes mais puros que a natureza tem a oferecer, incluindo óleos essenciais de alecrim, menta e capim limão, além da famosa manteiga de cupuaçu, Karité e até de manga.

Todos os seus ingredientes são de origem ética e responsável, e muitos deles também são orgânicos. Com essas barras, você pode dispensar as embalagens plásticas e apoiar uma empresa que está agitando o jogo da beleza sustentável! Não apenas orgânicos, mas as barras de xampu também são livres de crueldade.

Por fim, além de serem mais ecologicamente corretos, os shampoos em barra podem ser mais gentis com o seu bolso. As próprias barras custam menos e acabam durando mais

