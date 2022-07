BB Seguro Auto vs Porto Seguro Auto qual o melhor?

Apoie o 247

Para quem está procurando uma seguradora para contratar por um bom seguro auto, mas ainda não sabe qual escolher, temos certeza que este conteúdo será de grande valia. Hoje, faremos um comparativo entre o BB Seguro Auto e o Porto Seguro Auto - para que você consiga entender qual é o melhor.

Sendo assim, além de falarmos qual dos dois é o melhor, ainda iremos te mostrar quais são as qualidades de cada um e quais são as principais reclamações que eles têm no Reclame Aqui.

O que deve ser analisado em um seguro auto?

Antes de iniciarmos o comparativo entre o BB Seguro Auto e o Porto Seguro Auto, é importante começarmos falando o que você deve olhar em um seguro auto.

Seja para escolher entre esses dois ou para analisar qualquer outro seguro auto, é imprescindível que você olhe esses 5 critérios que vamos apresentar a seguir.

Analisando cada um desses critérios, temos certeza que você vai conseguir escolher o seguro que tem o melhor preço e que mais atende aquilo que você busca.

Sendo assim, vamos conhecer o primeiro critério:

Coberturas do Seguro Auto

A cobertura do Seguro Auto não se limita apenas às coberturas básicas.Há itens adicionais, assistências que são perfeitos para uma situação, mas não para outra.

As opções variam de seguradora para seguradora, motivo pelo qual é preciso pesquisar cada uma para avaliar a que melhor se encaixa na situação. Existe, por exemplo, cobertura para vidros e lanternas, assistência 24 horas, cobertura para o kit gás, proteção para o exterior, dentre outras.

Além disso, o interessado deve estar atento a dois pontos importantes: cobertura geográfica e exclusão de cobertura.

Boa parte dos seguros oferece uma cobertura nacional. Mas é preciso analisar o contrato para que essa condição esteja clara. Especialmente se existe um costume de viajar bastante com o veículo a ser segurado.

Sobre a exclusão de cobertura do Seguro Auto, o usuário deve avaliar essa questão antes da contratação. Saber o que não é coberto evita dor de cabeça em caso de problema com o veículo. Assim, o segurado saberá o que deverá pagar por conta própria no caso do sinistro. Em todo caso, é possível negociar com a seguradora.

Nota do Reclame Aqui

A primeira coisa que gostamos de olhar em um seguro auto é a nota do Reclame Aqui. Se você é uma pessoa que não é tão familiarizada com a avaliação de empresas e de serviços, talvez você não conheça o ReclameAqui.

Sendo assim, da forma mais simples possível, o ReclameAqui é uma empresa onde consumidores podem criar uma reclamação para uma determinada empresa. Em meio a isso, do mesmo modo, a empresa que sofreu a reclamação pode respondê-lo para resolver o caso do cliente.

Em meio a isso, com base em uma série de fatores, o Reclame Aqui consegue dar uma nota a empresa. Portanto, a primeira coisa que você deve olhar em uma empresa de Seguros Auto é a nota dela no reclame aqui. Se a empresa não possuir uma boa nota, recomendamos que você evite a empresa.

Pela nossa análise, uma boa nota é a partir de 7.0/10. Logo, menor que isso, talvez seja interessante você evitar a empresa.

Reclamações Respondidas

Um outro critério que gostamos de olhar no Reclame Aqui é o de Reclamações Respondidas. Pode não parecer, mas esse é um critério super importante.

Muitas vezes vemos pessoas julgando uma determinada empresa de acordo com a quantidade de reclamações que ela tem. Pois bem, essa é uma análise errada.

Principalmente em grandes empresas, é comum existirem reclamações, esse não é o principal problema. Contudo, diferente disso, o que realmente nos preocupa é quando uma empresa tem muitas reclamações, mas não responde elas.

Nesse caso, não respondendo às reclamações, ela mostra que não tem um cuidado e um comprometimento com os seus clientes.

Logo, na nossa análise, a segunda coisa a ser analisada é a quantidade de reclamações que a empresa tem x reclamações respondidas.

Para nós, na nossa concepção, se a empresa responde menos de 70% das reclamações, já é importante que você fique em alerta.

Avaliação Geral

Em meio a tudo isso, como terceira coisa que gostamos de analisar em uma empresa de Seguro Auto, ainda no Reclame Aqui, gostamos de ver a avaliação geral da empresa seguindo alguns critérios.

Lá no Reclame Aqui, conseguimos ver o índice de solução das reclamações, a porcentagem de clientes que disseram que voltariam a fazer negócios, a nota do consumidor e muito mais.

Pois bem, nessa nossa avaliação, gostamos de ver todos esses pontos para saber se a empresa é bem avaliada ou não.

Só com base nesses critérios do Reclame Aqui, já conseguimos ter uma noção de como a empresa é avaliada e se ela se preocupa com os seus clientes ou não.

Bom, já se aproximando do final de nossa análise das empresas de Seguro Auto, vamos falar um pouco sobre a questão dos serviços:

Serviços

Depois de toda a avaliação que fazemos com base no Reclame Aqui da empresa, gostamos de olhar para os serviços que a empresa presta.

Se tratando de um Seguro para Automóveis, é muito importante que você tenha em mente quais são os serviços que você está buscando. É claro que, de modo geral, o Seguro é sempre acionado no momento em que menos esperamos, geralmente quando acontece um acidente ou algo do tipo.

Contudo, mesmo se tratando de algo meio imprevisível, achamos válido que você dê uma olhada e veja quais são os serviços que você mais procura. Isso é muito importante.

Dessa forma, tendo em mente o que você está procurando, você deverá ver se o Seguro presta esses serviços que você busca. Isso é um ponto crucial.

Se ele não prestar, já podemos descartá-lo e olhar outra empresa de seguro. Se ele prestar os serviços que você procura, podemos ir para o próximo ponto:

Custo

Como último ponto, depois de olhar para todos esses pontos, consideramos muito importante você analisar o custo que você terá com cada seguro.

Nesse caso, é importante ver se o preço que você pagará no seguro se encaixa com o seu orçamento atual. Hoje, vemos que há uma grande diversidade de seguros auto, sendo assim, se algum não se encaixar, não se preocupe, é bem provável que você encontre um que se encaixará.

Sendo assim, agora que já falamos o que você deve analisar em um Seguro Auto, vamos fazer o comparativo entre o BB Seguro Auto vs Porto Seguro Auto:

BB Seguro Auto vs Porto Seguro Auto - Comparativo

Para começarmos o nosso comparativo entre o BB Seguro Auto vs Porto Seguro Auto, vamos iniciar pelo BB:

1 - BB Seguro Auto

Bom, antes de entrarmos nas avaliações que a empresa tem, é importante falarmos um pouco sobre ela. Acreditamos que, mesmo que você não conheça muito bem as empresas de seguro, você já conhece o Banco do Brasil, afinal, este é um banco muito consolidado.

Nesse caso, o BB Seguros é uma empresa do Banco do Brasil muito conhecida por ter seguros residenciais, de vida e auto.

Dessa forma, tanto para quem busca por Seguro Auto, quanto para quem procura por outros tipos de seguros, vemos que a BB Seguros é uma ótima empresa.

Agora que você já conhece a empresa, é importante falarmos um pouco sobre a questão das avaliações dela no Reclame Aqui. Assim como havíamos mencionado antes, esse é um ponto muito, muito importante.

BB Seguro Auto Reclame Aqui

Nos últimos 12 meses, ela teve uma nota de 6,6 no Reclame Aqui e um percentual de 50% de clientes que voltariam a negociar com ela.

Dessa forma, vemos que a avaliação da empresa não é das melhores. Pelo próprio Reclame Aqui, vemos que a avaliação é considerada como regular.

Bom, isso não quer dizer que a avaliação é ruim, mas também podemos ver que ela não é uma das melhores avaliações.

Sobre o índice de solução, ele é até bem interessante, sendo de 70,8%. Como último ponto, vendo a nota do consumidor, veremos que ela é de 5.09. Mais uma nota na média.

É importante mencionar que esses são dados de hoje, mas dependendo do dia em que você for ver, pode ser que eles estejam diferentes.

Agora que já falamos da BB Seguro Auto, é importante falarmos um pouco sobre o Porto Seguro Auto:

2- Porto Seguro Auto

Assim como a BB, a Porto Seguro é uma empresa super conhecida quando se trata de seguros. Nesse caso, falando um pouco sobre a Porto Seguro, ela é uma empresa que trabalha tanto com seguros, quanto com consórcios, previdência e muito mais...

A Porto Seguro realmente é super completa. Agora que você já conhece um pouco sobre ela, vamos falar um pouco sobre as avaliações dessa empresa lá no Reclame Aqui:

Porto Seguro Auto Reclame Aqui

Nos últimos 12 meses, ela teve uma nota de 7,1 no Reclame Aqui e um percentual de 59.4% de clientes que voltariam a negociar com ela.

Falando agora sobre o índice de solução, vemos que ele está em 76,7%. Já a nota do Consumidor, vemos que ela está em 5.6.

Em contrapartida, ela teve um bom desempenho nos demais canais. Na SUSEP, o percentual é de 0,09, o 2º mais baixo. No Consumidor.gov.br sua nota é de 2,59, a 2ª mais alta entre as pesquisadas.

Qual a diferença em contratar um seguro auto com um banco e uma corretora de seguros?

Bancos são instituições financeiras que têm como principais funções depositar capital em forma de poupança, trocar moedas e lidar com questões relativas ao financeiro e empréstimos.

Já as corretoras de seguros oferecem produtos de várias seguradoras, que são empresas que assumem riscos financeiros de seus segurados, desde que haja proteção e assistência para esse risco na apólice emitida.

A maioria dos bancos oferecem produtos de uma única seguradora, com a qual ele tem parceria. Essa é a primeira grande diferença entre os bancos e as corretoras. Em uma corretora de seguros, você terá várias opções, tanto de seguradoras quanto de coberturas, podendo comparar os produtos e escolher a melhor opção.

Antes de bater o martelo e contratar o seu seguro auto online é importante ter diferentes opções de seguradoras em vista. A Jorge Couri Seguros, por exemplo, faz a cotação com mais de 14 seguradoras, que estão entre as principais empresas do mercado.

