Betano anuncia detalhes sobre o novo bônus de boas-vindas

Sob a gestão da Kaizen Gaming International, a Betano destaca-se pela sua vasta variedade de eventos esportivos, odds competitivas e uma experiência de jogo online excepcional.

Fundada em 2012 por George Daskalakis, a empresa tem raízes na Grécia e expandiu-se para mercados na Europa e América do Sul, incluindo Alemanha, Portugal, Romênia, Grécia e Brasil.

A Betano se destaca no setor de iGaming. Atualmente, a empresa emprega mais de 2.000 pessoas e opera em 12 países. O seu portfólio é diversificado e inclui apostas esportivas, cassino online, esportes virtuais, esportes de fantasia e eSports. Com isso, a empresa gerou uma receita significativa e atendeu a mais de 1,4 milhões de jogadores ativos.

A empresa, também, se orgulha das suas credenciais de segurança e regulamentação. Membro da International Betting Integrity Association e validada pela SecureTrust, a Betano é licenciada pela Malta Gaming Authority .

Tem operações registradas em vários países, incluindo Romênia e Alemanha. Isso assegura aos jogadores uma experiência de apostas segura e protegida. Fundamental para qualquer empresa de apostas online.

No aspecto da responsabilidade corporativa, a Betano demonstra um compromisso significativo com o jogo responsável. A empresa implementa medidas abrangentes para garantir a segurança e o bem-estar dos seus clientes. Isso inclui programas de conscientização e prevenção do jogo excessivo.

Além disso, a Betano apoia diversas iniciativas comunitárias, contribuindo para causas sociais e promovendo o envolvimento ativo com a comunidade. Essa abordagem orientada para a comunidade e o bem-estar do cliente são valores fundamentais da Betano. Nesse sentido, a empresa busca, constantemente, melhorar e adaptar as suas práticas para atender às necessidades em constante evolução dos seus usuários.

Recentemente, a Betano, uma renomada empresa de apostas, foi nomeada como patrocinadora global oficial da UEFA Euro 2024, marcando um marco histórico na indústria esportiva. Essa parceria inédita torna a Betano a primeira empresa de apostas a firmar um acordo tão significativo para o prestigioso Campeonato Europeu. Além disso, essa conquista vem na sequência de uma colaboração bem-sucedida com a Fifa para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. O que reforça, ainda mais, a presença e a influência da Betano no cenário esportivo global. Com essa parceria estratégica, a Betano demonstra o seu compromisso em apoiar e impulsionar o futebol de alto nível, enquanto expande a sua marca internacionalmente. Essa conquista é um testemunho do reconhecimento e da confiança depositados na Betano como uma empresa líder no setor de apostas esportivas.

A Betano no Brasil

Uma das parcerias notáveis da Betano no Brasil é com a Scout Gaming. Através dela, a Betano oferece aos seus jogadores brasileiros a oportunidade de participar na fantasy sports e apostar em odds de jogadores de jogos fantasia. Marcando uma expansão significativa nos serviços que a empresa oferece.

Esta parceria enfatiza o compromisso da Betano em fornecer uma experiência de apostas abrangente e diversificada para os seus clientes​​. Além disso, a Betano tem se dedicado cada vez mais ao mercado de jogos de casino online no Brasil.

Em parceria com a FBMDS, a empresa trouxe uma ampla variedade de opções para os jogadores brasileiros. Com mais de 60 novos jogos disponíveis, incluindo bingos em vídeo, slots e jogos de mesa.

A Betano visa atender às preferências locais e garantir uma experiência de jogo completa e envolvente. A parceria estratégica com a FBMDS reforça o compromisso da Betano em oferecer entretenimento de qualidade, adaptado às demandas e preferências dos clientes brasileiro.

No âmbito dos patrocínios esportivos, a Betano tem se destacado significativamente. A empresa adquiriu os direitos de nomeação da Série B do Campeonato Brasileiro. Demonstrando o seu comprometimento com o futebol brasileiro e a sua influência crescente no mercado. Além disso, a Betano também adquiriu os direitos de nomeação para a Supercopa do Brasil, reforçando ainda mais a sua presença no cenário esportivo nacional​​​​.

Em resumo, a Betano está construindo um forte legado no Brasil, não apenas através das suas ofertas de jogos e apostas, mas também por meio de patrocínios e parcerias estratégicas no esporte. Demonstrando o seu compromisso com o mercado brasileiro e a intenção de continuar a expandir e fortalecer a sua presença.

Como parte dessa estratégia de expansão, a Betano anunciou recentemente um novo bônus de boas-vindas para jogadores brasileiro. O bônus será detalhado abaixo.

Betano lança nova promoção de boas-vindas

Especificamente para os novos usuários brasileiros, a Betano oferece um atraente bônus de boas-vindas , válido a partir de 22 de janeiro de 2024. Este bônus inclui 100 Rodadas Grátis, cada uma com um valor R$0,20. Estas rodadas podem ser usadas numa seleção de 8 slots populares, incluindo Gates of Olympus e Sweet Bonanza.

No entanto, é importante notar que existe um requisito de rollover de 50 vezes e as rodadas grátis têm validade de 3 dias. Este é um incentivo atraente para os novos jogadores explorarem a diversificada gama de jogos oferecidos pela Betano, ao mesmo tempo que aderem aos termos e condições do bônus.

Em suma, a Betano não é apenas uma plataforma de apostas esportivas e jogos online. Ela é uma empresa que se destaca pelo seu compromisso com a segurança, inovação e responsabilidade social. Com sua expansão contínua e parcerias de alto perfil, a Betano está se estabelecendo como uma marca líder no cenário global de jogos e apostas.

