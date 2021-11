Brasileiros na Major League Soccer dos Estados Unidos são mais uma maneira de reforçar laços entre as duas nações

Apoie o 247

Ao longo da história, percebe-se que alguns países com grande diversidade acabam estendendo sua influência para muito além de suas fronteiras. Este é certamente o caso do Brasil, nação com uma rica cultura e que facilmente encontra espaço em diversos cantos do planeta.

Obviamente, a proximidade geográfica facilita esse processo, mas ainda que haja um bom número de países separando as fronteiras de Brasil e Estados Unidos, as tecnologias relacionadas ao setor de viagens e de comunicação aproximaram muito as duas nações. Com o tempo, veio uma troca de influências culturais e, principalmente, econômicas, indo desde a criação de personagens como o Zé Carioca, pela Disney, até o investimento de empresas estadunidenses em solo brasileiro.

O laço entre as duas nações, apesar dos altos e baixos ao longo dos anos por vários motivos alheios a suas populações, continua forte. Esse laço vem se fortalecendo ainda mais nos tempos atuais por conta de um dos nossos melhores “produtos de exportação”: o futebol, com jogadores brasileiros cuja técnica e dedicação continuam encantando os fãs desse esporte na América do Norte pela Major League Soccer (MLS).

Futebol brasileiro e latino-americano em peso

A MLS foi criada em 1993 nos Estados Unidos como uma das iniciativas do país para não só atrair a Copa do Mundo ao seu território no ano seguinte, mas também consolidar o esporte entre a sua população. Já se sabia desde então que disputar as atenções dos estadunidenses com esportes mais tradicionais daquele país, como o basquete e o futebol americano, não seria uma missão fácil. Mas os líderes da iniciativa persistiram, obtendo grande sucesso. Hoje, a MLS tem 27 times, estando 24 nos Estados Unidos e três no Canadá, com planos de expandir a liga para 30 times até 2023.

Alguns dos melhores jogadores da MLS, seja de antigamente ou de tempos atuais, são brasileiros. Entre os destaques de antigamente, o nome mais notável é certamente o de Kaká. O ex-melhor jogador do mundo em 2007 atuou por três temporadas no Orlando City, marcando 24 gols durante sua passagem pelo time. Hoje em dia, o destaque brasileiro é o meio-campista João Paulo, que atua pelo Seattle Sounders. Após sua chegada ao time, no ano passado, o ex-jogador do Botafogo se firmou como um dos melhores armadores da liga, com oito assistências em 30 jogos até o dia 26 de outubro.

Em termos de elenco, o time que mais tem brasileiros na MLS na temporada atual é o já mencionado Orlando City, com cinco jogadores dos 28 que lá atuam. Entre estes, destaca-se o ex-atacante de São Paulo e Corinthians, Alexandre Pato, que chegou ao time no começo deste ano. Além dele, podemos também mencionar Júnior Urso, volante que atuou no Corinthians antes de seguir para Orlando em 2020.

Enquanto a liga ainda não conta com grande espaço na mídia internacional em comparação com outras grandes competições de futebol do mundo, existem sites dedicados para acompanhar a liga MLS. Fãs do mundo inteiro usam websites do gênero para verificar detalhes da MLS jogo a jogo e fatos referentes a outras competições, tanto estadunidenses quanto de outras partes do mundo. Nessas plataformas, podem ser checadas informações como previsões de placar, escalações, entre outros detalhes que aproximam os fãs de seus times favoritos.

Além dos brasileiros, a América Latina como um todo também faz um sucesso gigantesco na MLS. De fato, desde a criação da premiação de melhor jogador da competição, em 1996 – mesmo ano em que se realizou a primeira edição do campeonato –, foram 12 os latino-americanos que levaram o troféu individual. A lista foi iniciada com um dos maiores jogadores colombianos de todos os tempos, o ex-meio-campista Carlos Valderrama, que atuou pelo Tampa Bay Mutiny na primeira temporada da liga. Enquanto em 2007, o atacante Luciano Emílio foi o primeiro – e até aqui único – brasileiro a ganhar tal honraria por conta de sua atuação pelo DC United.

É certo que a presença brasileira na MLS tem tudo para aumentar, como já ocorreu em tantas outras ligas mundo afora. A competição estadunidense conta com caixa para realizar bons investimentos em jogadores veteranos como Gonzalo Higuaín e também em jovens como Ezequiel Barco. Considerando os planos de expansão da MLS tanto em termos de times que participam da competição quanto em importância de mercado, será natural olhar para os talentos brasileiros com a intenção de atrair mais holofotes ao futebol praticado na América do Norte.