Brasileiros podem apostar no segundo turno das eleições

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 156 milhões de brasileiros estiveram aptos a votar no último domingo (2/10). Com 100% das urnas apuradas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57.259.405 de votos (48,43%), contra 51.072.234 (43,20%) do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Com o resultado, a disputa será decidida em um segundo turno. No dia 30 de outubro, eleitores de todo o país vão definir entre a volta do PT – que governou o país por 14 anos, somando os governos Lula e Dilma Rousseff – e a continuidade do governo Bolsonaro, iniciado em 2018.

Conhecidas pela variedade de apostas oferecidas em eventos esportivos, as melhores casas de apostas também disponibilizam cotações para a corrida eleitoral. Nos sites mais populares do país, Lula aparece como favorito ao cargo máximo do executivo.

As semanas que antecedem o segundo turno serão quentes. A disputa está aberta, dando a possibilidade de os brasileiros analisarem o momento do país e lucrar com a aposta sobre quem será o presidente do Brasil a partir de 1 de janeiro de 2023.

Veja a cotação média de cada candidato em 05/10/2022:

- Luiz Inácio “Lula” da Silva (1.30)

Em média, casas de apostas online oferecem odds de 1.30 para uma possível vitória do ex-presidente. Assim sendo, uma aposta de R$100 garante ao apostador um lucro de apenas R$30, menos da metade do valor apostado.

A cotação é relativamente baixa, pois apesar da imprevisibilidade do cenário político atual, Lula aparece como favorito nas pesquisas e nas projeções de segundo turno contra Bolsonaro.

- Jair Bolsonaro (2.70)

Como casas de apostas consideram que a reeleição do atual Presidente da República tem menos chances de acontecer, a cotação oferecida é mais alta. Em média, ela gira em torno de 2.70.

Portanto, o apostador que confia na vitória do atual Presidente recebe um retorno de R$270 ao realizar uma aposta de R$100.

As pesquisas para o primeiro turno mostraram uma diferença bem maior entre os dois candidatos do que a confirmada nas urnas. Como as casas de apostas costumam refletir essas pesquisas, podemos esperar que as odds oferecidas mudem até o dia da eleição.

