Buscas no Google por "lavanderia perto de mim" crescem mais de 7 vezes no último ano, diz Cleanipedia

Portal especializado em dicas de limpeza explica que pandemia e valorização do tempo livre são as possíveis causas do aumento.

No último ano, nos acostumamos a passar mais tempo em casa, mas o descanso parece nunca chegar: nosso tempo livre foi preenchido com tarefas domésticas intermináveis. Nesse contexto, não é uma surpresa que as buscas por "lavanderia perto de mim" aumentaram mais de 7 vezes em apenas um ano, de acordo com dados do planejador de palavras-chave do Google, em especial com a pandemia.

Afinal, quem está acostumado a lavar roupas em casa, sabe que essa é uma tarefa que demanda mais tempo do que o esperado. São vários passos, desde separar as roupas por cores, estar atento as etiquetas, lavar de acordo com as especificações da peça, secar, passar e, finalmente, guardá-las.

Segundo o Panorama do Mercado de Lavanderias do Sindilav–SP, embora apenas 4% da população economicamente ativa utilize lavanderias em seu cotidiano, mais de 20% está disposta a mudar de ideia – e se tornar cliente desse serviço. E um dos motivos está na economia: além de todo o tempo que perdemos nesse processo, também gastamos energia, água e vários produtos de limpeza.

Pensando nisso, o portal referencia em dicas de lavanderia, Cleanipedia, separou os principais pontos para os internautas ficarem atentos na hora de escolher uma lavanderia profissional.

1. Tempo

Planeje os dias da semana que você vai precisar desse serviço: alguns estabelecimentos possuem opções de entrega sob demanda, coletas e entregas em domicílio. Em outros casos, podem levar alguns dias até suas roupas estarem disponíveis.

2. Custo

Está com dúvidas se é mais em conta lavar as roupas em casa ou na lavanderia? Coloque no papel: você não vai precisar arcar com produtos e manutenção da máquina, além de economizar até 60% de água e 78% de luz por ciclo!

Valorize o seu tempo livre e praticidade e coloque esses fatores também na equação.

3. Política de danos e perdas

Preste atenção quanto à política de danos e perdas das lavanderias. Os estabelecimentos mais seguros vão ter garantias, já que acidentes podem acontecer.

4. Avaliações

A melhor forma de atestar a qualidade do serviço de um lugar é lendo avaliações espontâneas dos consumidores. Ao procurar por "Lavanderia perto de mim", acesso o Google Maps e verifique os principais elogios – ou críticas - que o estabelecimento recebe.

5. Serviços disponíveis

Sabe qual a melhor parte de uma lavanderia profissional? A vasta lista de serviços disponíveis! Além das roupas casuais, você também pode levar as peças de tecidos mais delicados, como seda e couro.

E para a sua casa, as lavanderias são a melhor opção para lavar cortinas, tapetes e edredons pesados, que vão voltar para você sequinhos, dobrados e cheirosos!

6. Contratos de serviço

Confira os contratos que o estabelecimento possui, algumas lavanderias têm planos mensais ou bimestrais, que podem sair mais em conta para você. Mas antes, verifique alguns pontos do acordo como a política de cancelamento e duração do contrato, por exemplo.

7. Detergentes e necessidades especiais

Você tem alguma necessidade especial, como alergia a certos produtos de limpeza ou fragrâncias? Informe à lavanderia que eles vão garantir que as suas roupas estejam limpas e, mais importante, seguras para você vestí-las. Então se alergias são algo comum para você, não se preocupe que você também pode usufruir de serviços de lavanderia!

E caso goste de alguma marca de produtos de limpeza específica, procure por estabelecimentos franqueados, como o OMO Lavanderia Especializada, presente em dezenas de pontos na cidade de São Paulo.

Valorizando o nosso tempo livre

Para parcela da população, os afazeres domésticos são como um segundo trabalho que ocupa grande parte do nosso tempo. Com a pandemia, essa relação se estreitou ainda e mais, e em uma pesquisa realizada pela Datafolha encomendada pelo C6 Bank, 68% dos brasileiros disseram sentir que as exigências e obrigações com a casa cresceram.

A falta de tempo livre para fazermos coisas que gostamos, e passar tempo com quem amamos, aumenta o estresse e, inevitavelmente, diminui nossa produtividade. E quando percebemos, estamos presos em uma bola de neve de tarefas que nunca acabam.

É por isso que a Cleanipedia, que valoriza o tempo livre de seus leitores e o bem-estar das famílias, ajuda milhares de usuários mensalmente a arrumarem sua casa, com dicas simples e práticas para o dia a dia. Assim, sobra-se mais tempo para o que realmente importa, que são os momentos em companhia com quem amamos.