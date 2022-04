BYD ATTO 3 Lançado Oficialmente em Macau para Ajudar a Criar uma Cidade Livre de Carbono

Apoie o 247

Macau, China – No dia 7 de abril, o BYD ATTO 3 foi oficialmente lançado em Macau à medida que a BYD e o seu parceiro em Macau, a Companhia De Automóveis De Energia Nova Hap Dic Limitada estão a trabalhar para alcançar o objectivo de uma Macau "livre de carbono".

BYD ATTO 3 (Photo: Divulgação)

ATTO 3 é o primeiro SUV construído sobre a plataforma electrónica 3.0 da BYD, especialmente concebida para veículos eléctricos de alto desempenho com quatro vantagens significativas: inteligência, eficiência, segurança e design.

ATTO 3 foi concebido com a linguagem de design da família Dragon Face 3.0, liderada por Wolfgang Egger, Director de Estilismo Global da BYD. Integra o design eléctrico e futurista com potência, linhas definidas, e uma postura forte e desportiva.

ATTO 3 é um SUV de classe A com uma distância entre eixos de 2.720 mm, que permite ao condutor e aos passageiros desfrutar de espaço extra e espaço para as pernas para viajar confortavelmente e com liberdade em Macau.

A tecnologia revolucionária da BYD Blade Battery vem como standard no ATTO 3, oferecendo aos condutores níveis de segurança líderes da indústria e uma capacidade alargada de alcance com uma única carga.

Director Geral da BYD (MACAU) LIMITADA, Sr. Ye Chenghui (no centro), Fundador da Hap Dic, Sr. Loi Ka Hou (à esquerda), Co-fundador da Hap Dic, Sr. Liu Pui Lam (à direita)

No evento, o Sr. Ye Chenghui, Director Geral da BYD (MACAU) LIMITADA, o Sr. Loi Ka Hou, fundador da Hap Dic, e o Sr. Liu Pui Lam, co-fundador da Hap Dic iluminaram conjuntamente todo o local com a poderosa função VTOL do BYD ATTO 3.

O Sr. Ye Chenghui afirmou: "Como líder da indústria NEV chinesa, a BYD vendeu 104.338 veículos em março e continuou a ocupar o primeiro lugar nas vendas mensais de veículos de energias nova na China. Em março de 2022, a BYD anunciou que tinha parado a produção de veículos com motor de combustão total e que se concentraria em veículos eléctricos a bateria e veículos eléctricos híbridos plug-in no futuro. Juntaremos esforços com a Hap Dic para promover o desenvolvimento do transporte verde em Macau e dar um novo impulso à construção de uma 'cidade livre de carbono'.“

Liu Pui Lam declarou: "Para melhor responder aos objectivos nacionais de 'pico de emissões de dióxido de carbono e neutralidade de carbono', acelerar o transporte sustentável em Macau, e criar uma cidade livre de carbono, a Hap Dic trabalhará em conjunto com a BYD para introduzir mais veículos eléctricos em Macau e cobrir os esforços de transporte sustentável e de protecção ambiental".

Acerca da BYD

BYD (Build Your Dreams) é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar as inovações tecnológicas para uma vida melhor. A BYD tem agora quatro indústrias incluindo a Automóvel, Electrónica, Nova Energia, e Trânsito Ferroviário. A empresa, desde a sua fundação em 1995, rapidamente desenvolveu sólidos conhecimentos em baterias recarregáveis e tornou-se uma defensora incansável do desenvolvimento sustentável, expandindo com sucesso as suas soluções de energia renovável a nível global com operações em mais de 70 países e regiões. A sua criação de uma Solução Energética de Emissões Zero, abrangendo produção de energia solar a preços acessíveis, armazenamento de energia fiável, e transporte electrificado de última geração, tornou-a líder da indústria nos sectores da energia e dos transportes. A BYD é uma empresa apoiada pela Warren Buffet e está cotada nas bolsas de Hong Kong e Shenzhen. Podem ser encontradas mais informações sobre a empresa em http://www.byd.com.

Contacto:

Ásia-Pacífico: Mia Gu, [email protected] tel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, [email protected] tel: +31-102070888

América do Norte: Frank Girardot, [email protected] tel: +1 213 245 6503

América Latina: Sofίa Mardones, [email protected] tel: +56 9 9821 6851

Brasil: Adalberto Maluf, [email protected] tel: +19 3514 2554

África: Nikki Li, [email protected] tel: +86-18938862670

