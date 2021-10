Campeões Major CS:GO: confira a lista completa e as apostas para 2021

Apoie o 247

Os campeões Major CS:GO são organizações que quem é fã de verdade desse e-sport precisa ficar de olho. Afinal, para conquistar o primeiro lugar neste torneio, é preciso realmente muito talento e dedicação dos jogadores e treinadores. Isso sem contar os esforços integrados dos outros profissionais, parcerias e investidores que apoiam o desenvolvimento de cada equipe.

Os Majors, como são popularmente chamados, são campeonatos patrocinados pela Valve, desenvolvedora de jogos digitais e criadora do CS:GO. Eles começaram em 2013, com a proposta de encontrar os melhores entre os melhores e os reconhecer de acordo. Ao todo, já aconteceram 15 edições e, anualmente, a competição fica cada vez mais acirrada e os prêmios se tornam mais atrativos.

Atualmente, segundo o site Liquipedia, times campeões Major CS:GO que competiram pelo Brasil já somam 8 medalhas, sendo 4 ouros, 1 prata e 5 semifinais. No ranking global, nosso país fica atrás apenas da Suécia e da Dinamarca, que têm 15 e 10 medalhas, respectivamente. Para mais detalhes, abaixo, você confere a lista completa de organizações vencedoras.

Todos os campeões Major CS:GO até 2019

● DreamHack Winter 2013 - Equipe Vencedora: Fnatic

● ESL Major Series One Katowice 2014 - Equipe Vencedora: Virtus.pro (VP)

● ESL One: Cologne 2014 - Equipe Vencedora: Ninjas in Pyjamas (NIP)

● DreamHack Winter 2014 - Equipe Vencedora: Team LDLC.com (LDLC)

● ESL One: Katowice 2015 - Equipe Vencedora: Fnatic

● ESL One: Cologne 2015 - Equipe Vencedora: Fnatic

● DreamHack Open Cluj⁠-⁠Napoca 2015 - Equipe Vencedora: EnVyUs (Envy)

● MLG Major Championship: Columbus 2016 - Equipe Vencedora: Luminosity Gaming (LG)

● ESL One: Cologne 2016 - Equipe Vencedora: SK Gaming (SK)

● ELEAGUE Major: Atlanta 2017 - Equipe Vencedora: Astralis

● PGL Major Kraków 2017 - Equipe Vencedora: Gambit Esports (Gambit)

● ELEAGUE Major: Boston 2018 - Equipe Vencedora: Cloud9 (C9)

● FACEIT Major: London 2018 - Equipe Vencedora: Astralis

● IEM XIII - Katowice Major 2019 - Equipe Vencedora: Astralis

● StarLadder Berlin Major 2019 - Equipe Vencedora: Astralis

Fnatic, o time vencedor do primeiro Major de CS:GO

Fnatic foi o primeiro dos Campeões Major CS:GO e, atualmente, também é segundo o time que mais coleciona vitórias em diferentes edições do campeonato, ficando logo após a Astralis. A equipe britânica está na ativa desde julho de 2004 e, inclusive, é uma das mais antigas da história, tendo experienciado de perto a valorização do e-sport.

Qual time deve sair vencedor do PGL Major Stockholm 2021?

Entre 26 de outubro e 7 de novembro, acontecerá o 16º Major, o PGL Major Stockholm, que promete o maior prêmio da história da cena competitiva de Counter-Strike: 2 milhões de dólares a serem divididos entre os primeiros colocados. Inicialmente, era para o prêmio ter sido distribuído em 2020, mas a edição que ia acontecer no Rio de Janeiro precisou ser cancelada devido à situação global de saúde.

Dentre os participantes da edição deste ano, estão diversos nomes que nunca chegaram à final, e outros que já foram campeões Major CS:GO, como a NiP. Será que eles vão conseguir repetir o feito? Ou será que darão lugar para novas equipes conquistarem os holofotes?

Conforme probabilidades divulgadas pelos sites listados no Apostagolos, especialista em apostas online, os três times com mais chances de conquistar a primeira colocação são Natus Vincere, Gambit e Vitality. Infelizmente, as chances não parecem estar ao lado das equipes com jogadores brasileiros – no entanto, isso não é nada que não possa mudar no decorrer da competição, visto que as probabilidades oscilam conforme as partidas acontecem. Ainda há tempo para um dos nossos times surpreender e passar a integrar a lista de campeões Major CS:GO acima.