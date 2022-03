Carnaval 2022: Jaqueline Santos, madrinha de bateria da Unidos do Peruche, mostra samba no pé em ensaio com a Vai-Vai

Apoie o 247

A humorista e influencer Jaqueline Santos mostrou mais uma vez muito samba no pé e se confirmou preparadíssima para o Carnaval.



Jaqueline Santos foi o grande destaque da noite de terça-feira (1º de março) ao participar de um ensaio turbinado na quadra da Unidos do Peruche com a escola de samba do grupo especial Vai-Vai.



A humorista mostrou que está preparada para o Carnaval 2022 ao surgir com um ótimo preparo físico, pernas torneadas e muito rebolado.

A beldade que desfilará pela primeira vez no sambódromo em São Paulo tem chamado muito atenção nos ensaios pela simpatia e principalmente pelo samba no pé com seus 1,58 de altura.



A influencer, que é um fenômeno na internet e bem conhecida por aparições frequentes em programas de TV como “Ratinho” e “The Noite”, tem conquistado cada vez mais seguidores no seu Instagram: @jaquesantossoficial.

