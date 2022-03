Casas de apostas passam a especular cotações para a corrida presidencial

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Dia 2 e 30 de outubro de 2022: Essas são as datas marcadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização do primeiro e segundo turno das eleições presidenciais brasileiras.

Faltando pouco mais de seis meses para o pleito, diversas casas de apostas já passaram a especular cotações de longo prazo sobre os favoritos a vencer a corrida presidencial.

É relevante clarificar que casas de apostas não se baseiam apenas em pesquisas nacionais de opinião pública, levando também em consideração probabilidades numéricas assertivas sobre o resultado de um acontecimento específico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a composição desta matéria, verificamos cotações apresentadas na casa de apostas Betano, um dos sites mais prestigiados em operação no Brasil.

1- Luiz Inácio “Lula” da Silva - 1.55

O ex-presidente Lula ainda é apenas pré-candidato pelo PT, mas já aparece como franco favorito de acordo com o site de apostas Betano. A cotação de 1.55 significa que uma aposta simples de R$100 feita hoje, garante um lucro de R$55 ao apostador. Não há dúvidas que trata-se de uma cotação realmente baixa levando em consideração o cenário ainda preliminar e marcado pela imprevisibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2- Jair Bolsonaro - 2.75

O atual Presidente ainda não definiu o seu vice na chapa do PL, mas já aparece firme nas probabilidades de sites de apostas sobre uma possível reeleição. Bolsonaro é, atualmente, um dos candidatos favoritos a chegar ao segundo turno. Um apostador convicto na vitória de Jair Bolsonaro pode faturar R$175 realizando uma aposta de R$100. Vale a ressalva de que a cotação de 2.75 não difere parâmetros de vitória em primeiro ou segundo turno.

3- Sergio Moro - 15.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora ainda não tenha sua candidatura confirmada pelo Podemos, o ex- ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, já é apontado como figura forte e até mesmo decisiva na disputa pelo Palácio do Planalto. É bem verdade que Moro vem situado como escolha principal de eleitores da terceira via, mas a alta cotação de 15 é praxe de um fato dificílimo de acontecer.

4- Ciro Gomes - 20.0

O vice-presidente do PDT é outro candidato confirmado na corrida, e embarca para sua quarta tentativa de obter a sucessão presidencial. Embora ainda apareça com intenção de voto muito baixa nas pesquisas, o ex-ministro da Integração Nacional costuma crescer durante os debates, marcados para começar em agosto. De acordo com casas de apostas online, a probabilidade de Ciro Gomes ser o próximo Presidente do Brasil é praticamente mínima. A cotação de 20 indica um retorno de R$2000 para uma aposta de R$100.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE