Cassino online Galera Bet

Galera bet é uma plataforma brasileira que se concentra em regiões de Língua Portuguesa e é o programa oficial do seu cassino Internacional Online Galera bet, uma marca que oferece aos jogadores uma seleção diversificada de mais de 500 títulos de desenvolvedores de topo, como Tom Horn software, iSoftBet, NetEnt, Pragmatic Play, Red Rake Gaming, SYNOT Games e muitos mais.

Com uma interessante seção de apostas esportivas galera bet que permite aos jogadores jogar jogos ao vivo com preferência pela disciplina de futebol, além de uma seção Virtual e online para lucrar.

Este programa é projetado para profissionais de marketing independentes que desejam lucrar promovendo sua marca em novos mercados e oferece planos personalizados para se adequar. Existem jogos multiplayer e single-player disponíveis em todos os momentos.

O programa está se expandindo rapidamente, e tanto o cassino quanto o programa estão disponíveis em várias áreas, sem limitações legais para aceitar membros de todo o mundo. Os jogadores, por outro lado, têm acesso total a todas as ferramentas de que precisam para se manterem engajados no jogo.

Eles fornecem materiais padrão de marketing e promoção, mas há uma fraqueza no programa, a equipe de suporte on-line que pode levar até dois dias para responder a uma solicitação por e-mail. Eles permitem a maioria das redes sociais. E fornecer estatísticas atualizadas diariamente.

Detalhes Da Comissão

O programa Galera bet não possui uma estrutura ou níveis claros para determinar as comissões; em vez disso, eles calcularam as comissões "caso a caso" a receita líquida é calculada tomando o valor do Lucro Bruto e subtraindo impostos governamentais, despesas de depósito e retirada, bônus de Cashback do cassino e valor do bônus convertido como custo. Onde a porcentagem é definida nas condições e termos feitos sob medida e adaptados ao AFILIADO após avaliação de todos os aspectos relacionados ao tráfego, número de depositantes pela primeira vez e o valor apostado para cada jogador encaminhado ao programa.". Com um plano de comissão incerto e sem níveis, mas dar aos seus afiliados com grandes bancos de dados de visitantes e alto tráfego com planos adaptados a este tipo de parceiro, bem como as melhores condições individuais para aqueles na faixa acima mencionada.

Política de transporte

O programa Galera bet tem uma política de reporte negativo sobre o saldo do Membro, o que significa que se as atividades de um mês específico gerarem um saldo negativo devido às perdas e ganhos do jogador, o valor do saldo negativo será aplicado no mês seguinte e será transferido para o saldo do mês atual. Eles também oferecem ofertas híbridas que são combinações totalmente personalizáveis do custo por aquisição e das ofertas de compartilhamento de receita. Ele permite que os afiliados recebam um pagamento inicial sem sacrificar os ganhos de longo prazo.

Tipos De Jogos

Os jogadores podem se divertir no Galera Bet Casino porque existem mais de 1000 jogos para escolher, incluindo jogos clássicos como caça - níqueis de 3 a 5 e 6 cilindros, caça-níqueis de vídeo, Bacará, várias versões de roleta, pôquer de vídeo e ao vivo, Blackjack, Jogos de mesa, Jackpots progressivos e raspadinhas. Novos jogadores podem aproveitar bônus de boas-vindas e ofertas de bônus. A maioria dos Jogos da Galera Bet são fornecidos pela Tom Horn software, SYNOT Games, Red Rake Gaming, Pragmatic Play, NetEnt, iSoftBet e outros. A seção de Apostas Esportivas é focada em grandes eventos de futebol, como Bundesliga, Liga europeia e Liga dos Campeões, mas você também pode apostar em outros esportes, como F1, NBL, NBA ou MBL. Não há aplicativo móvel para o Galera Bet Casino, no entanto, todos os jogos que eles oferecem para jogar estão disponíveis para dispositivos móveis rodando Android ou iOS, bem como sistemas operacionais de desktop, tornando-os acessíveis de qualquer dispositivo e para qualquer jogador.

Jurisdição

A Galera bet é operada e de propriedade da Match Time Solutions BV, que é licenciada e autorizada de acordo com as leis da cura Extraterao.

Países Excluídos

Os clientes residentes em países onde o jogo é ilegal não têm permissão para se registrar na Galera bet ou usar os serviços da marca ou do Programa Afiliado.

Mercado Alvo

Eles estão abertos a todas as metas do mercado mundial, especialmente nos países de Língua Portuguesa.

Línguas

O site do Galera Bet Casino pode ser exibido no seguinte idioma: Português.

Detalhes De Pagamento

Eles fornecem apenas uma opção de pagamento as transferências bancárias e os pagamentos são feitos após o recebimento da fatura que exige o pagamento, as comissões de afiliados são pagas até o dia 15 do mês seguinte para todos os pedidos feitos antes do dia 8 do mês. O saque mínimo é de EUR 300,00. Se o saldo do Afiliado for menor que o mínimo, ele será encaminhado para o mês seguinte.

