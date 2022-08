Cerimônia de Casamento em 7 passos simples

Apoie o 247

Um cerimonialista experiente pode trabalhar em vários contextos, desde cerimônia de casamento até eventos corporativos. Cerimonialistas são capazes de criar e executar um casamento de maneira profissional e eficiente, garantindo que tudo ocorra conforme o planejado.

Neste artigo, vamos abordar alguns dos principais passos e responsabilidades de um cerimonialista.

A importância de uma cerimônia de casamento bem estruturada

A cerimônia de casamento é um evento muito importante na vida de um casal. É o momento em que eles oficializam seu amor e se comprometem para o resto da vida.

É fundamental que a cerimônia seja bem estruturada e planejada, para que tudo saia perfeito. Além disso, é importante que haja uma boa organização do evento, para que tudo ocorra conforme o planejado.

Deixar que os noivos estejam relaxados e felizes no dia da cerimônia é fundamental. Afinal, esse é um momento único e especial na vida deles, que deve ser lembrado para sempre com muito carinho.

Devemos sempre lembrar que uma cerimônia de casamento é o momento em que os noivos se comprometem perante a Deus, familiares, amigos e ao seu cônjuge, e é também o início da vida conjugal.

A cerimônia deve ser bem planejada para que tudo ocorra conforme o desejo dos noivos.

A importância do cerimonialista

O cerimonialista é a pessoa responsável por organizar e conduzir o evento, garantindo que tudo aconteça conforme o planejado.

Ele deve estar atento a todos os detalhes, para que nada saia errado e para que os noivos possam desfrutar de um dia inesquecível.

Um bom cerimonialista se preocupa em acalmar os noivos. Sendo o porta voz dos noivos em um dos momentos mais importantes de suas vidas.

Além disso, o cerimonialista deve estar sempre atento para solucionar imprevistos que possam surgir no decorrer da cerimônia de casamento.

Sua experiência e profissionalismo farão toda a diferença para que o casamento seja um sucesso.

Os preparativos para a cerimônia de casamento

Existem alguns passos que o celebrante deve tomar antes do casamento, para que tudo corra bem e que tenha o domínio do casamento.

Alguns preparativos que o celebrante deve fazer:

Familiarizar com o casal

Esse é um dos preparativos mais importantes de se fazer antes do evento. Se familiarizar com o casal ajuda a acalmar os noivos quando eles estiverem nervosos.

Saber da história dos noivos, onde se conheceram, onde foi o primeiro beijo, gostos e costumes são detalhes que fazem toda a diferença.

Outra coisa a saber é quem são as pessoas especiais para os noivos. Tudo isso ajuda na construção da sua mensagem.

Estilo da cerimônia

Você precisa saber qual tipo de cerimônia você vai realizar. Os noivos podem optar por uma cerimônia tradicional, religiosa ou simplesmente civil.

Cada tipo de cerimônia tem suas próprias regras e particularidades, então é importante saber a que melhor se adequa ao estilo e às suas necessidades.

Vestuário

Cada casal tem um estilo e uma tema diferente para realizar seu casamento. Se importar com isso é um ponto positivo.

Pergunte ao casal ou à organizadora do evento qual será o tema do casamento. Será um casamento clássico ou mais praiano? Essa pergunta é importante para acertar em cheio na escolha da vestimenta.

Estruturar a cerimônia

Esteja alinhado com os noivos sobre o cronograma que eles desejam ter na condução do casamento, ou ajude-os a elaborar esse cronograma. Tudo isso para uma melhor organização e aproveitamento de todos momentos da cerimônia.

Preparação vocal

Um dos pontos que alguns cerimonialistas acabam esquecendo, é sobre o cuidado com a voz. Isso porque a voz é a ferramenta principal que você irá utilizar no dia do casamento.

Portanto, beba bastante água, faça exercícios vocais e preserve sua principal ferramenta, que é a voz.

Pedidos

É importante se atentar aos pedidos dos noivos, como alguns agradecimentos aos convidados ou aquele familiar importante.

Alguns noivos também pedem para ajudar a lembrar os convidados de alguma ação para se tomar durante o evento. Como por exemplo, deixar alguma mensagem no mural de mensagens aos noivos.

Roteiro para cerimônia

Preparar um roteiro com as falas de cada momento é fundamental. Além de dar tranquilidade, ajuda na preparação das falas corretas.

Se você está procurando um roteiro para cerimônia de casamento, e se fala inglês, você pode procurar no Google por wedding officiant script , com certeza vai encontrar referências estado-unidenses.

Passo a passo da cerimônia

1 - Entrada do noivo

Geralmente, o noivo entra acompanhado da mãe ou de outro parente próximo, e todos os olhares voltam para ele. Neste momento, o noivo pode escolher fazer uma grande entrada, com direito a música e aplausos, ou pode optar por uma entrada mais discreta.

Nesse momento é importante se aproximar do noivo para que ele não se sinta desconfortável, já que ele estará sozinho no altar. Fazer isso, vai fazê-lo se sentir mais à vontade e confiante.

De qualquer forma, este é um momento emocionante que marcará para sempre o início da cerimônia de casamento.

2 - Entrada dos padrinhos

A entrada dos padrinhos marca o segundo momento após o início da celebração e dá o tom para o restante da festa.

Geralmente a entrada dos padrinhos é um momento de muita criatividade podendo haver rituais que sejam simbólicos, como uma música especial que represente a amizade entre os noivos e os padrinhos.

Independentemente de como seja a entrada é de extrema importância estar alinhados com todos padrinhos, sobre onde eles irão se posicionar, como eles devem caminhar e até mesmo como eles devem cumprimentar os noivos.

3 - Entrada da noiva

A entrada da noiva é um dos momentos mais esperados de uma cerimônia de casamento. Ela pode entrar acompanhada pelo pai ou sozinha, mas sempre é um momento emocionante.

Por ser um momento muito emocionante, a noiva pode estar nervosa. Por isso, como cerimonialista, é interessante dar palavras de conforto para que ela entenda que está tudo sob controle.

4 - Abertura

A abertura de uma cerimônia de casamento é o momento em que o cerimonialista fala a mensagem de boas vindas aos noivos e aos convidados.

Aproveitando para realizar os agradecimentos aos familiares e a todos convidados em nome dos noivos.

5 - História dos noivos

A história dos noivos é um importante aspecto de um casamento. Conhecer a história dos noivos ajuda a compreender melhor o significado do casamento.

Aqui estão algumas dicas para criar uma história dos noivos interessante e inesquecível:

Comece pelo começo. Conte como os noivos se conheceram e quais foram os primeiros momentos que compartilharam juntos.

Não se esqueça de mencionar detalhes interessantes, como onde se conheceram, o que estavam vestindo ou o que sentiram naquele primeiro encontro.

Descreva como o relacionamento foi evoluindo. Conte como os noivos passaram a se envolver mais um com o outro e quais foram os principais marcos do relacionamento.

6 - Mensagem aos noivos

Este é o momento central da condução da cerimônia de casamento . No qual o cerimonialista compartilha palavras sobre o conceito de um casamento, no que se espera de um casamento e sobre como eles devem se portar diante das dificuldades.

Muitos cerimonialistas levam essa parte para o cunho religioso, o que é muito comum. Porém essa etapa deve ser decidida com os noivos.

Outro detalhe é a atenção na duração da mensagem. Muitos casamentos exigem limites de horários por conta de contrato com buffet ou espaço.

7 - Protocolos

Existem diversos protocolos em uma cerimônia, os principais e mais comuns são a troca das alianças, o sim solene e os votos dos noivos.

Para todas essas etapas, novamente, é muito importante estar alinhado com o que os noivos desejam. Isso porque alguns casais gostam que o cerimonialista faça as homenagens e agradecimentos ao final dos protocolos.

