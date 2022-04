Chlorella e spirulina: algas comestíveis com potencial de superalimento

Apoie o 247

Você já deve estar familiarizado com a ingestão de algas marinhas, graças aos deliciosos itens do menu dos restaurantes japoneses – como os sushis envolvidos nas folhas de Nori – mas o mundo das algas comestíveis se estende muito além do rolinho favorito em seu prato.



Você pode pensar em incluir na sua alimentação variedades como chlorella e spirulina na forma de suplementos alimentares, por exemplo. Essas microplantas, consideradas superalimentos, são ricas em nutrientes e fornecem uma série de benefícios à saúde quando consumidas.



Em termos gerais, as algas são muito eficientes em sintetizar e produzir compostos bioativos, o que significa que elas podem absorver a luz solar e os nutrientes do ambiente e transformá-los em compostos essenciais para o organismo. Isso inclui ácidos graxos ômega-3, ferro, vitamina K, zinco, magnésio e, curiosamente, pode produzir formas ativas de vitaminas B, como B12 e folato.



Tipos saudáveis ​​de microalgas – e seus benefícios nutricionais



Existem muitos tipos diferentes de algas que você pode comer, cada uma com seu próprio conjunto único de características e propriedades para a saúde. Aqui estão duas variedades para conhecer e por que elas são consideradas superalimentos.



CHORELLA



A chlorella – um gênero de alga verde unicelular (família Chlorellaceae), densa em nutrientes que vive em água doce – é uma verdadeira superestrela da família das microalgas em termos de propriedades para a saúde. Descobriu-se que a chlorella é rica em macronutrientes (ou seja, proteínas) e micronutrientes (vitaminas e minerais como vitamina C e ferro).



A microalga chlorella é também um poderoso desintoxicante natural – com capacidade de auxiliar o corpo na desintoxicação, especialmente de poluentes ambientais persistentes como as dioxinas. Apenas para exemplificar, uma das dioxinas mais comuns são os bifenilos policlorados (PCBs), que estão se tornando mais prevalentes no abastecimento de água e contaminando muitos ecossistemas de água doce, incluindo os peixes que vivem nele. Como a natureza é muito inteligente, não é surpresa que a chlorella (encontrada principalmente em água doce) demonstrou reduzir a absorção de dioxinas, ajudando a eliminá-las.



Algumas pessoas propuseram o uso de chlorella como fonte de proteína e outros nutrientes para alimentar uma população global crescente. Outras o sugeriram como uma fonte alternativa e renovável de combustível para equipamentos agrícolas.



No entanto, como trata-se de uma alga naturalmente rica em proteínas, vitaminas, minerais e fibras alimentares, ela é mais facilmente encontrada na forma de comprimidos, pó ou líquido, nos suplementos nutricionais.



A chlorella mostra-se promissora como fonte de proteína, mas pode ter outros benefícios para a saúde, entre os quais estão o fortalecimento do sistema imunológico, a perda de peso e até a prevenção e combate de algumas doenças. Os efeitos antioxidantes da chlorella no cérebro, por exemplo, desempenham um papel significativo na prevenção do declínio mental relacionado à idade.



Suplementos da microalga chlorella podem ajudar a aumentar a capacidade de resistência aeróbica, melhorando o desempenho dos atletas; ajudar a remover os xenoestrogênios – substâncias que imitam a atividade do estrogênio e podem causar vários tipos de câncer – e que entram no organismo através do solo, água, ar, plásticos e outras fontes contaminadas.



Rica em ferro, a chlorella também pode ajudar a prevenir a anemia por deficiência deste mineral, além de ser uma opção útil para algumas pessoas com deficiência de vitamina B-12, incluindo veganos e vegetarianos, pois é uma das poucas fontes vegetais deste composto.



SPIRULINA



Semelhante à chlorella, a spirulina é uma alga de cor verde-azulada que rivaliza com a primeira por suas propriedades antioxidantes. Ao contrário da chlorella, a spirulina pode ser digerida pelo corpo humano em toda a sua forma alimentar, no entanto, ainda é mais comumente encontrada em pó ou em comprimidos, nos suplementos vitamínicos.



A espirulina tem um teor de proteína ligeiramente maior do que o da chlorella, o que a torna uma escolha popular entre seguidores de dietas à base de plantas. Um benefício que a spirulina e a chlorella compartilham é o potencial de melhorar a saúde do coração, diminuindo os triglicerídeos e o colesterol “ruim” (LDL).



Em relação às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a spirulina está cheia delas. A ficocianina é um dos principais ingredientes da spirulina. Muitos pesquisadores estão alegando que essa microalga tem muito potencial para uso em futuros medicamentos farmacêuticos.



A spirulina também pode ter propriedades anticancerígenas e ajudar a combater diferentes tipos de câncer, incluindo de pulmão, fígado e câncer bucal. Embora mais estudos sejam necessários antes de divulgar totalmente que a microalga auxilie na prevenção e tratamento destes males, ainda assim, se ajudar um pouco, pode servir a um propósito ao lado de um tratamento mais convencional.



Mais benefícios para a saúde da spirulina incluem redução da pressão arterial; melhora os sintomas da rinite alérgica; eficácia contra a anemia; melhora da resistência muscular; e controle do açúcar no sangue.



Os suplementos de spirulina em cápsulas são considerados mais práticos e de fácil ingestão. Mas também é possível utilizar a spirulina em pó para enriquecer alimentos e bebidas do dia a dia, como sucos, batidas ou iogurtes. A spirulina tem um sabor bastante suave e combina bem em smoothies com ingredientes tropicais, como coco, couve, gengibre e hortelã.

