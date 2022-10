Chocolate faz bem e rentabiliza: Conheça 6 benefícios para a saúde e seu bolso

Apoie o 247

Escuro, ao leite, praliné, barra, menta, brigadeiro ou até mesmo recheado. O chocolate vem em uma infinidade de formas e sabores. Uma coisa é certa: há algo para todos! É por isso que este mimo muito amado é um ótimo presente para todos os tipos de ocasiões. Natal, aniversário, dia dos namorados, Páscoa. O chocolate acompanha-nos em todos os momentos festivos. Uma coisa boa é quando você sabe que além de gostoso, faz bem para a saúde!

6 benefícios do chocolate para a saúde

Quanto maior o teor de cacau no chocolate, mais benéfico ele é. É por isso que o chocolate amargo é mais recomendado do que suas outras variantes. Para aproveitar ao máximo os benefícios para a saúde desta pequena doçura, é aconselhável optar por chocolate preto com um mínimo de 70% de cacau e não consumi-lo em excesso! Mas quais são as diferentes virtudes desta iguaria apreciada por jovens e idosos?

Considere, por conseguinte, que os polifenóis são uma família de moléculas naturalmente presentes nas plantas, possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Os flavonóides são um subgrupo de polifenóis. Os flavonóides estão presentes em muitos alimentos (algumas frutas e vegetais, chá e vinho). Quando falamos de polifenóis de chocolate, estamos falando de um dos seis subgrupos, os flavonoides. Flavonóides são os polifenóis encontrados na massa de cacau e, portanto, por extensão em barras de chocolate amargo.

Chocolate ajuda a combater doenças cardiovasculares

O chocolate é rico em flavonóides, pigmentos vegetais da família dos polifenóis conhecidos por sua ação antioxidante. Um recurso que ajuda a proteger o corpo dos radicais livres e, portanto, prevenir muitas doenças.

Entre eles, encontramos patologias cardiovasculares, como hipertensão, acidentes vasculares cerebrais ou até mesmo infarto do miocárdio. Um estudo publicado em julho de 2020 na revista da Sociedade Europeia de Cardiologia descobriu que consumir chocolate mais de uma vez por semana reduz o risco de doença coronariana em 8%. Os pesquisadores, no entanto, ressaltam que, para aproveitar seus benefícios, não se deve abusar!

Chocolate: um verdadeiro anti-stress

Amêndoa, banana, chocolate... Esses alimentos, a priori muito diferentes, têm uma coisa em comum: são ricos em magnésio . Este oligoelemento essencial para o corpo desempenha um papel no sistema nervoso e, portanto, ajuda a combater o estresse.

O chocolate é ainda mais eficaz contra a ansiedade porque também é rico em teobromina, substância que promove o bem-estar. Entendemos melhor por que o chocolate nos faz bem em caso de fraqueza!

Chocolate: o aliado das grávidas

Quando falamos de gravidez, os desejos repentinos de comida são frequentemente mencionados. Boas notícias: se apaixonar pelo chocolate pode ter efeitos positivos! Os flavonóides que contém promoveriam notavelmente o crescimento do feto e ajudariam a preservar a placenta. Vários estudos já demonstraram isso. Esse é particularmente o caso de um estudo da Laval University (Canadá), que acompanhou gestantes.

No final do experimento, os pesquisadores notaram uma melhor circulação sanguínea placentária, fetal e uterina nas voluntárias que consumiram mais chocolate. Outra vantagem: consumir chocolate durante a gravidez deixaria o bebê feliz, segundo um estudo finlandês. Tantas boas razões para não se privar disso!

Chocolate é bom para o cérebro

Os flavonóides encontrados no chocolate também têm impacto no cérebro. Esses antioxidantes fortaleceriam a concentração e a memória . É o que revela um estudo australiano publicado em 2016 na revista Appetite.

Os pesquisadores descobriram que os participantes que comiam chocolate regularmente tinham mais facilidade em resolver problemas ou reter informações. O chocolate seria, portanto, um grande aliado na prevenção do declínio cognitivo.

Chocolate: eficaz contra distúrbios do sono

Sabemos que uma deficiência de magnésio pode ter efeitos deletérios sobre a saúde. As pessoas que sofrem com isso geralmente se sentem estressadas e cansadas. Mas isso não é tudo: eles também podem ser confrontados com distúrbios do sono . Rico em magnésio, o chocolate pode, portanto, ter efeitos benéficos nas suas noites!

Chocolate ajuda com cólicas

Outro benefício do magnésio presente no chocolate: tem um efeito relaxante sobre os músculos. É por isso que esta pequena doçura pode ser um verdadeiro aliado para os atletas. Você tem dores musculares após o exercício? Um pequeno quadrado de chocolate, e aqui vamos nós de novo!

Chocolate faz bem e pode gerar um negócio promissor!

Todo mundo (ou, quase, com algumas exceções!) adora chocolate! Além de ser um prazer gourmet, ouvimos regularmente que pode ser um verdadeiro trunfo para a saúde. Como especialistas e entusiastas do chocolate, tentaremos separar o verdadeiro do falso entre todos os benefícios listados em torno dos benefícios do chocolate.

E para concluir, o chocolate é um alimento de prazer e, mesmo em alta porcentagem, deve ser consumido com moderação, garantindo ao mesmo tempo uma alimentação equilibrada.

