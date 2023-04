Cinco melhores softwares de P&ID

Apoie o 247

Através de representações gráficas, profissionais como engenheiros conseguem projetar, monitorar ou modificar processos do começo ao fim em diagramas e sistemas de tubulação e instrumentação. Para facilitar a vida desses profissionais, vários programas foram desenvolvidos para contribuir no desenvolvimento desses sistemas, como softwares de design de tubulações simples .

Porém, quando falamos em programas, sempre pensamos: “Quais são os melhores para que eu possa usar”? Não se preocupe! Existem vários softwares de desenho de processos e instrumentação que vão te ajudar a construir seu trabalho, e hoje apresentamos os 5 melhores. Confira nossa lista abaixo!

EdrawMax

EdrawMax é um programa disponível tanto para dispositivos móveis quanto para desktop e web, onde você pode facilmente criar diagramas, além de fluxogramas, mapas e outros sistemas de planejamento. Ele possui vários modelos e símbolos em sua biblioteca para você personalizar seu trabalho e enchê-lo de detalhes, melhorando a organização visual do projeto.

Uma das maiores vantagens dos pacotes de software P&ID da EdrawMax está na sua modernidade, bem como na capacidade de verificar automaticamente todo o projeto quanto à consistência e erros durante o processo de desenho. Os sistemas P&ID mais recentes, como o dele, geram uma lista detalhada de áreas problemáticas e as destacam no P&ID. O EdrawMax permite que os usuários contem histórias na forma de diagramas envolventes, gráficos, apresentações, infográficos e outros conteúdos visuais. Apresentado como uma alternativa ao Visio, o EdrawMax permite aos usuários criar mais de 280 tipos de diagramas, desde diagramas técnicos até infográficos.

Com uma grande variedade de ferramentas de nível profissional à disposição, você pode facilmente desenvolver um diagrama com diversos procedimentos e equipamentos de tubulação no EdrawMax. Ele permite que seja possível estabelecer uma fluidez entre os processos em uma instalação, como também exemplificar o que cada instrumentação e equipamento presente no diagrama funcionará, fazendo com que o usuário tenha um melhor entendimento e controle dos processos para que a tubulação seja eficaz.

Vantagens:

Vários modelos gratuitos para usar e personalizar, ou você pode criar tudo do zero;

Interface intuitiva, fácil de entender e mexer;

Disponível em Windows, Mac, Linux e Web;

Preço acessível, embora também tenha versão gratuita;

Você pode exportar e importar arquivos em diferentes formatos, como PDF, PNG e JPG.

Desvantagens:

Em comparação a outros softwares, EdrawMax possui apenas um ponto negativo: ter que pagar para ter mais recursos. Apesar de ter versão gratuita, muitos recursos e ferramentas ótimos estão disponíveis apenas através dos planos ofertados, então você terá que pagar para acessá-los caso queira, embora o valor não seja tão alto como outros programas, sendo um software bastante acessível.

Lucidchart

Lucidchart é um editor online com ferramentas e recursos para que você possa criar e elaborar suas ideias visualmente, organizando cada peça importante com vários detalhes. Um dos seus grandes destaques vai para a possibilidade de realizar o compartilhamento de seus projetos com outros colaboradores, facilitando o desenvolvimento do projeto em equipe.

Vantagens:

Você pode fazer armazenamento na nuvem;

Mais de 500 templates disponíveis para você usar e personalizar.

Desvantagens:

Você não pode usá-lo offline, terá que estar conectado à Internet;

Recursos limitados na versão gratuita, tendo que pagar para ter acesso ao seu total de ferramentas.

Visual Paradigm

Visual Paradigm é um software com ferramentas para modelagem de sistemas, você vai conseguir fazer diagramas técnicos e comerciais com facilidade utilizando as ferramentas que ele oferece. Você também pode exportar e importar arquivos em outros formatos, sendo eles Word, Visio, PPT, PNG, JPG, PDF e SVG.

Vantagens:

Variedade de modelos profissionais disponíveis na biblioteca;

Possibilidade de colaboração em tempo real com outras pessoas;

Multiplataforma, funcionando em Windows, Mac, Linux e Web.

Desvantagens:

Você precisa comprar uma assinatura para usar o programa, depois do teste grátis expirar;

Não é tão intuitivo, podendo ser complicado para iniciantes.

PROCAD

PROCAD é um software especializado em desenhos P&ID, como também desenhos isométricos para plantas de tubulação de qualquer tamanho. Ele tem ferramentas extremamente essenciais para automatização dos seus projetos, como auto-roteamento de tubulações e modelos disponíveis para você personalizar seu trabalho.

Vantagens:

Possui suporte para uma variedade de tamanhos de tubulações;

Permite várias pessoas colaborarem em um único projeto, facilitando o trabalho em equipe.

Desvantagens:

Ele possui teste grátis, mas você terá que adquirir uma das assinaturas para continuar usando ele. E o preço não é nem um pouco acessível.

Iniciantes podem ter dificuldades para entender e mexer com as ferramentas;

Disponível somente para Windows.

SmartDraw

Com o SmartDraw você tem acesso a um conjunto de ferramentas e modelos para elaborar seus sistemas de tubulação e instrumentação, automatizando muitas partes do processo com o uso de seus recursos, como modelos para personalizar. Porém ele apenas está disponível para Windows, além de não ser gratuito, o que acaba sendo pontos negativos que fazem usuários não usarem ele, apesar de ainda ter boas opções para desenvolver seu projeto.

Vantagens:

Inúmeros modelos disponíveis;

Interface fácil de entender e manusear.

Desvantagens:

Preço muito alto para adquirir o software;

Não possui versão gratuita nem de teste grátis;

Não permite colaboração remota entre várias pessoas;

Apenas disponível para Windows.

CONCLUSÃO

Agora que listamos ótimos softwares para criação do seu projeto, basta escolher a melhor opção para usá-lo sem medo. O destaque aqui vai para EdrawMax, que é extremamente completo em tudo que se propõe a fazer, com suas ferramentas profissionais e ao mesmo tempo amigáveis, fazendo a experiência do usuário mais agradável, além de ser mais acessível e com um preço mais em conta, caso deseje assinar um de seus planos.

