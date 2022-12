Com volta dos campeonatos europeus, casas de apostas esperam expandir atividades

Apoie o 247

Sem dúvida um dos setores que mais têm crescido no Brasil é o de casas de apostas. Empresas como 22bet e Dafabet esperam que a volta dos campeonatos europeus, como a Premier League e a Liga BBVA, por exemplo, possa aumentar o número de clientes.

Considerado o maior nicho do país, essa paixão pelo futebol, alinhada à imensa população brasileira, faz com que o investimento maciço no setor tenha um retorno considerável.

O mercado de apostas pela internet em nosso País foi legalizado em 2018, e em pouco tempo já superou um volume anual de R$ 10 milhões em negócios.

A expectativa é que esse número possa mais que dobrar nos próximos anos com a regulamentação em estados e municípios brasileiros

A partir do dia 20 de novembro desse ano, uma das competições mais importantes do calendário teve início – a cobiçada Copa do Mundo no Catar – com um mês de futebol da mais alta qualidade, com os jogadores mais habilidosos do planeta.

Com certeza os fãs puderam assistir ao melhor que esse evento poderia proporcionar, com jogos eletrizantes, reviravoltas que nem os torcedores mais fanáticos imaginariam e que movimentaram ainda mais o mercado de apostas, influenciando diretamente na expansão das atividades no Brasil, uma vez que muitos novos clientes começaram a se registrar e tentar a sorte e seus conhecimentos num mercado tão amplo como esse.

De acordo com o levantamento do banco britânico multinacional Barclays a Copa do Mundo do Catar gerou mais d R$ 186 bilhões em apostas esportivas, 65% a mais que na Copa da Rússia, ou seja, o crescimento do marketing desde 2018 até os dias atuais continua a aumentar, estando em propagandas, letreiros, anúncios publicitários, etc.

Porém, com o fim desse período, as casas de apostas continuam esperançosas que o recomeço de várias competições tão importantes fora do país possa continuar trazendo um retorno astronômico como no último mês

Os amantes do futebol estavam sentindo falta dessas ligas, as que mais enchem os olhos de muitos apostadores, apresentando futebol de qualidade, as táticas mais inusitadas, porém ao mesmo tempo, rivalidades que lembram a da Copa Libertadores, na América do Sul.

Os jogadores voltam mais descansados para o restante da temporada, esperando que poder continuar o bom aproveitamento pré-Copa, ou uma mudança repentina para, dessa forma, disputar títulos em grandes times como Barcelona, Real Madrid, PSG e Manchester City, por exemplo.

Um recente estudo da “Sports Betting Market” mostra que o velho continente representa 35% do volume total de receitas em apostas desportivas online e, além de sublinhar essa liderança prevê que aumente ainda mais nos próximos sete anos.

Uma das principais razões para que esse mercado continue a crescer na Europa seria o papel que que as leis e regulamentações impostas pela maior parte dos países têm na segurança e confiança nos apostadores. Além, é claro, do charme de competições como UEFA Champions League e Europa League, que atraem milhões de apostadores.

As grandes empresas dos mercados de aposta, como 22bet e Dafabet, esperam ansiosamente para que essa volta das competições europeias possa trazer mais clientes e também o aumento das apostas nesse ramo, levando em consideração que o retorno desses investimentos é realmente muito alto.

Então, não há porque não esperar que os resultados desse amplo mercado tragam um lucro muito alto, devido ao aumento frequente da universalização das apostas esportivas, e também de legalizações municipais que estão por ser aceitas e facilitar ainda mais o trabalho dessas “bets” Além das muitas propagandas que a todo momento aparecem em todos os lugares do campo de futebol, seja nos placares eletrônicos, nos uniformes dos times, em entrevistas pós-jogo, etc.

Trata-se de uma realidade na qual aos poucos muitas pessoas estão aderindo no seu dia a dia, por ser algo muito divertido e, ao mesmo tempo, potencialmente lucrativo.

