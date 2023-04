Como adicionar marca d´água em seu PDF

Apoie o 247

Saber como adicionar marcas d'água no PDF permite que você possa alertar quem estiver lendo seu documento que todo conteúdo ali presente é confidencial ou proibido de realizar cópias. Também usado para marcar um arquivo destinado a alguém em específico, a função de marca d 'água se tornou uma das funções mais eficazes para garantir que seu PDF fique protegido.

Apesar de frequentemente as pessoas buscarem como adicionar marcas d'água no Word gratuitamente , o uso de outros softwares facilita inserir tais marcas em seus arquivos com mais diversidade, contribuindo com ferramentas de edição que personalizam sua marca.

Neste artigo apresentamos o melhor software para usar quando precisar adicionar uma marca d 'água e o passo a passo de como usá-lo. Confira abaixo!

PDFELEMENT E SEUS RECURSOS

PDFelement é um software gratuito que é acessado facilmente em múltiplas plataformas, sendo elas Mac, Windows, Linux, Android, iOS e navegadores. Equipado com ferramentas fáceis de usar, PDFelement cresceu no mercado como um grande editor de PDF em que é possível usá-lo para muitas funções, como transformar documentos digitalizados em editáveis, mudar a forma e textos dos documentos, organizar e substituir imagens, além de outros.

Proteger seus PDF é rápido e fácil com PDFelement. É possível inserir senhas e retirá-las sem estresse caso queira depois e, seu recurso em destaque hoje, a adição de marcas d'água em documentos com apenas textos ou que possuem imagens.

Não há muito mistério para usar essa função, abaixo segue o nosso passo a passo para ensiná-lo a mexer em cada etapa para inserir sua marca em seus PDF.

COMO USAR O PDFELEMENT

PASSO 1

Antes de mais nada, você precisa baixar no site o aplicativo para instalá-lo em seu dispositivo ou entrar nele pelo navegador. Feito isso e o programa estiver aberto, a página inicial estará visível com todas as ferramentas que você poderá usar para modificar seu PDF de diversas formas.

Clique em “Abrir PDF” no canto inferior esquerdo e carregue na plataforma o arquivo que você queira realizar as alterações.

PASSO 2

Com seu PDF aberto, clique em “Editar” para realizar alterações no arquivo. Aqui você pode inserir ou alterar imagens, assim como modificar textos e as cores de cada parte do documento.

No menu, selecione a opção “Marca d'água" para abrir uma janela com as especificações que você pode definir para personalizar as características da sua marca, configurando a fonte dela, rotação, a opacidade e sua posição.

Depois de editar sua marca d 'água e deixá-la do jeito que você quiser, comece a aplicá-la em páginas específicas.

PASSO 3

Com seu documento pronto e cheio de marcas espalhadas nas páginas, clique em “Salvar” no menu para manter todas as alterações feitas no PDF. Caso queira salvar seu arquivo em outro tipo, clique em “Salvar como” e o converta em um novo formato.

CONCLUSÃO

Adicionar marca d'água não será mais uma tarefa difícil de fazer usando PDFelement. Deixe sua criatividade fluir ao configurar suas marcas, personalizá-las para que fiquem do jeito que você desejar e insira em cada parte das páginas do seu documento, assim como em imagens para garantir que tudo que você tenha feito permaneça conectado à você.

Mantenha seu PDF protegido de cópias não autorizadas, baixe PDFelement no seu dispositivo de preferência agora mesmo e o use para resolver problemas facilmente.

