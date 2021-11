Como apostar em corridas de cavalos online

Apoie o 247

A corrida de cavalos é uma das disciplinas mais antigas e, naturalmente, um dos eventos mais seguidos nas casas de apostas. Hoje, apostar em corridas de cavalos é tão popular quanto o futebol e outras apostas esportivas. Neste artigo explicaremos quais são os passos que você deve seguir para apostar em corridas de cavalos online.

Antes de começar a apostar em corridas de cavalos, você deve saber que existem diferentes maneiras de fazer suas apostas. Em algumas casas de apostas online, você terá duas opções principais: apostas em uma única corrida ou apostas em mais de uma corrida. Se você ainda não está muito familiarizado com o mundo das apostas, recomendamos escolher apostas de corrida única.

Tipos de apostas para corridas de cavalos na Betsson

A Betsson é reconhecida como uma das melhores casas de apostas online do mundo, onde terá uma grande variedade de opções na hora de apostar em corridas de cavalos. Nesta seção, iremos resumir os tipos de apostas que a Betsson oferece para você apostar em corridas de cavalos.

Ante Post

· As quotas serão oferecidas antes de que a corrida seja denominada “Day of Race”.

· Os mercados estarão disponíveis até um dia antes do evento.

Early Price

· Estão disponíveis para a maioria dos eventos no Reino Unido, Irlanda, França e Sul África.

· O termo “Early Price” é usado quando as quotas fixas estão disponíveis.

Head to Head

· Estão Disponível em corridas que tenham jogos escolhidos pela Betsson.

· As quotas fixas podem ser oferecidas para o cavalo que consiga terminar a corrida antes de outro com quem foi pareado.

Apostas especiais da Betsson para apostar em corridas de cavalos

As apostas especiais de quotas fixas oferecidas pela Betsson têm certas regras que podem variar. Há um número específico de mercados de apostas especiais que são muito bem definidos, em detalhes, nas Regras de Apostas da Betsson.

Índice de favoritos

· Os mercados disponíveis no índice de favoritos estão vinculados ao desempenho agregado dos cavalos favoritos durante a corrida.

· Se houver dois ou mais favoritos, o cavalo com o menor número de programa se tornará o favorito.

Número de vitórias

· É irrelevante se o competidor estiver em menos corridas do que o escolhido no momento da aposta.

· Se o competidor tiver mais inícios do que antes das apostas serem feitas, estes não serão levados em consideração.

Distancias vencedoras

· Eles são as margens da distância total que um cavalo vencedor tem sobre o segundo lugar.

· A distância máxima de vitória para National Hunt é de 30 lengths (comprimento do cavalo).

Categorias de apostas para corridas de cavalos na Betsson

Se você deseja apostar em corridas de cavalos, deve estar ciente de que há uma grande variedade de categorias de apostas na Betsson. Você pode escolher entre quotas fixas, preço inicial e apostas tote. Dependendo da sua escolha, apenas duas ou uma dessas opções estarão disponíveis.

Apostas com quotas fixas

Ao fazer uma aposta com quotas fixas, você aposta com o preço fixo que a Betsson lhe oferece. Esta quota permanecerá como era quando apostava em corridas de cavalos e não mudará, mesmo que as quotas sejam reduzidas após a realização da aposta.

Apostas com preço inicial

As apostas de preço inicial ou “Starting Price” referem-se a apostas diferentes às quotas fixas oferecidas pela Betsson. A principal característica dessas apostas é que você não poderá saber as probabilidades que se obtêm ao momento de apostar em corridas de cavalos. Essas quotas não serão conhecidas até o início da corrida.

Apostas de tote

São apostas, de um tipo particular, enviadas pela Betsson para um poço totalizante. Quando este poço é fechado, os impostos e o house-take da casa podem ser retirados e as quotas de pagamento serão calculadas dividindo o poço entre as apostas vencedoras. Neste tipo de apostas não poderá saber as quotas na hora de apostar em corridas de cavalos.

Aposta na Betsson

Se você é fã de jogos de azar e quer apostar em corridas de cavalos, não terá escolha melhor no mundo do que a Betsson. Esta casa de apostas é reconhecida internacionalmente como uma das maiores, legais e mais confiáveis.

Você também terá a oportunidade de apostar através do Betsson App. Todas as opções oferecidas pelo site da Betsson estarão na palma da sua mão graças ao seu aplicativo. Baixe e comece a apostar em corridas de cavalos onde quer que esteja.