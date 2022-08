Como apostar na Timemania e quais as chances de vencer

Apoie o 247

Juntando futebol e loteria, a Timemania é a modalidade favorita dos amantes do esporte. Além de escolher algumas dezenas, o torcedor ainda pode apostar em seu time e quem sabe, ter a sorte de levar o prêmio.

Se você nunca jogou na Timemania, pode achar que a junção dos dois temas faz com que a loteria seja infinitamente difícil de ganhar, mas é bem mais fácil do que a Mega-Sena, por exemplo. Assim, separamos informações e dados sobre o jogo. Confira!

Como jogar na Timemania?

Conhecida como a loteria dos apaixonados por futebol, essa modalidade faz com que os apostadores ainda possam ajudar seus times, já que parte do valor da aposta é revertida para seu clube.

Para jogar, o torcedor-apostador deve escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante, além de um Time do Coração (que não necessariamente precisa ser o time que você torce, porém, como parte do valor é convertido aos clubes, os jogadores apostam para o time que torcem).

Assim, em todo concurso, são sorteados 7 números e um Time do Coração. Quem acertar de 3 a 7 dezenas ou o Time do Coração, ganha o prêmio. Como em outras modalidades, quem quiser, pode jogar na Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Há também a Teimosinha, que permite ao apostador concorrer a 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos com a mesma aposta, que custa R$ 3,00. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, às 20h e por isso, os interessados têm até as 19h para registrarem suas apostas.

Bolão Timemania: como apostar?

Apesar de não permitir a marcação de mais números no volante, a modalidade Timemania possibilita que o apostador aumente suas chances de vitória ao entrar em um bolão, apostando em grupo. Assim, basta preencher o campo próprio no volante e solicitar atendimento da lotérica.

Quem prefere comodidade e rapidez, pode entrar em bolões online, evitando filas e deslocamento, além de ter acesso a mais dados sobre as chances de vencer.

Quais as chances de vencer na Timemania?

A probabilidade de acertar os 7 números na Timemania e levar o prêmio – de no mínimo R$ 1,5 milhões – é de 1 em mais de 26 milhões. Na faixa seguinte, acertando 6 números, a chance sobe para 1 em 216 mil.

Acertar o Time do Coração garante prêmio no valor de R$ 7,50 e como o jogador escolhe entre 80 times, a chance é de 1 em 80.

Em comparação, a chance de ganhar na Mega-Sena, acertando as 7 dezenas, é de 1 em 50 milhões. Já na modalidade +Milionária, a chance de acertar os 6 números além dos 2 trevos é de 1 em mais de 238 milhões.

Porém, quando comparada à Lotofácil, a modalidade Timemania é mais difícil de ganhar, já que na primeira, com uma aposta simples, de 15 números, a chance de alcançar o prêmio é de 1 em mais de 3 milhões. As duas modalidades oferecem prêmios no mesmo valor, de R$ 1,5 milhões.

Ou seja, a Timemania pode não ser a modalidade mais fácil, mas é aquela que permite ao torcedor apoiar seu time, sendo, por isso, a favorita dos fãs de futebol. Com isso, se está sentido a onda de sorte, aposte na Timemania e em seu time e confie no resultado!

