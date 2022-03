Como as casas de apostas podem revolucionar o futebol brasileiro?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O que Denilson, Cafu, Hernanes e Galvão Bueno têm em comum? Todos eles são “garotos-propaganda” de algumas das principais casas de apostas esportivas que operam no Brasil.

Com o uso da imagem de ex-atletas e do principal narrador do país, os sites de apostas tentam atrair novos usuários num mercado bastante competitivo. A concorrência por aqui é gigantesca. Até 2021, já eram cerca de 450 casas ativas.

O mercado de apostas cresce a cada ano no Brasil e já movimenta mais de R$ 12 bilhões. E esses valores não ficam apenas nas mãos dos sites ou de quem acerta os palpites. Até para conquistar mais apostadores, as casas de apostas têm feito grandes investimentos no futebol brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As apostas esportivas já são legalizadas no país, mas há expectativa de que os sites de apostas online possam revolucionar o futebol do Brasil a partir do momento em que houver a regulamentação, prevista para acontecer até o fim de 2022.

Como as casas de apostas já investem no futebol brasileiro

Marcas estampadas nas camisas de diversos clubes, compra de naming rights de campeonatos e investimentos até em arenas…

São várias as formas como as casas de apostas já investem no futebol brasileiro e ajudam o desenvolvimento do esporte no país com centenas de milhões de reais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Patrocínios a clubes

Em agosto de 2021, o São Paulo anunciou um dos maiores patrocínios de sua história. A partir de 2022, o Tricolor receberá R$ 24 milhões anuaispara usar a marca da Sportsbet.io em seu uniforme.

Para o Flamengo, clube de maior torcida no país, as cifras vindo de sites de apostas esportivas também impressionam. O Rubro-Negro estampará a marca da Pixbet em sua camisa na altura da clavícula até o fim de 2023 e, por esse contrato de patrocínio, receberá R$ 48 milhões.

Os investimentos recentes em São Paulo e Flamengo são apenas dois exemplos de um mercado que já vinha se expandindo. Depois de três anos sem patrocínios máster, o Fluminense fechou acordo, em junho de 2021, com a Betano por R$ 15 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mesma Betano já tinha sua marca estampada no espaço mais nobre da camisa do Atlético Mineiro desde janeiro de 2021, seguindo investimentos já feitos no futebol europeu. Por lá, a casa de apostas já patrocinava Braga e Marítimo, ambos de Portugal, Universitatea Craiova e FSCB, da Romênia, o Olympiacos FC e o PAOK FC, na Grécia, e Apollon Limassol e Pafos, dois clubes do Chipre.

No Brasil, os patrocínios de casas de apostas não se restringem a um pequeno grupo de clubes. Em 2021, 19 dos 20 participantes da Série A do Campeonato Brasileiro recebiam algum valor de sites de apostas esportivas, ainda que nem todos usassem as marcas em seus uniformes.

Essa tendência se manteve para 2022. Entre os participantes da Primeira Divisão do Brasileirão, somente o Palmeiras não tem patrocínios de casas de apostas, e nove clubes negociaram o espaço máster da camisa: Atlético-MG (Betano), Atlético-GO (Amuleto Bet), América-MG (Pixbet), Avaí (Pixbet), Botafogo (Estrelabet), Fluminense (Betano) e São Paulo (Sportsbet.io).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não apenas os times da elite que são patrocinados por casas de apostas. Entre diversos exemplos, podemos citar ainda Botafogo-SP, Remo, CRB, Inter de Limeira, Juazeirense e até mesmo o Íbis, conhecido como o pior time do mundo, que tem patrocínio da Betsson.

Patrocínios no futebol feminino

Os milhões desembolsados pelas casas de apostas no futebol brasileiro não se restringem à modalidade masculina.

Na Supercopa do Brasil de 2022, o time feminino do Corinthians teve o patrocínio máster da galera.bet, que, até então, estampava sua marca no ombro da camisa do time paulista.

Já em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras e da Seleção Brasileira, foi anunciada como nova integrante do time de embaixadores da BetPix365, que já contava com o também palmeirense Dudu, Adriano Imperador e Luis Fabiano.

Naming rights de competições

Os investimentos de casas de apostas passam ainda pela compra de naming rights de competições. Os sites acertam com as federações estaduais e com aConfederação Brasileira de Futebol (CBF) a aquisição do “nome oficial” de campeonatos.

Isso acontece com o Campeonato Pernambucano, que agora é, oficialmente, o Pernambucano Betsson.

A mesma casa de apostas fechou acordo com a Federação Gaúcha de Futebol. No Gauchão, o acordo da Betsson estabeleceu também uma série de ativações ao longo da competição.

No Rio de Janeiro, a Betfair adquiriu os naming rights do Campeonato Carioca. Ou seja, em 2022, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e outros oito times disputam o título do Cariocão Betfair.

Desde 2019, a Betfair já é patrocinadora da Libertadores e da Copa Sul-Americana, principais competições continentais da América do Sul.

Outro estadual que seguiu o caminho de investimentos de casas de apostas foi o Campeonato Cearense, com a comercialização dos naming rights com a 1XBet.

Patrocínios a estádios

Você já havia pensado na possibilidade de um estádio receber patrocínios? Isso já é uma realidade no futebol brasileiro.

A galera.bet patrocina tanto o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, quanto o Mineirão. Esses acordos preveem ativações com os torcedores no pré, pós e intervalo dos jogos.

Perspectiva de mais investimentos com regulamentação

Há uma expectativa de que as casas de apostas invistam ainda mais no futebol brasileiro quando houver a regulamentação do mercado.

Em dezembro de 2018, o então presidente do Brasil, Michel Temer, sancionou a Lei 13.756/2018, a respeito da regularização das apostas esportivas no território nacional.

Desde então, o Ministério da Economia passou a ter o prazo de dois anos, prorrogáveis por igual período, para regulamentar o sistema de apostas esportivas no país.

Com a regulamentação, os investimentos citados acima tendem a se tornar mais comuns e ainda maiores. Mesmo com a pandemia, em 2020, o mercado de apostas no Brasil já havia alcançado R$ 7 bilhões. Historicamente, esse valor cresce 11,5% a cada ano.

Assim, há um grande espaço para que as casas de apostas revolucionem o futebol brasileiro nos próximos anos e ao longo de toda esta década.