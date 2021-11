Como avaliar o motor de um carro usado?

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Ao comprar um carro seminovo, é fundamental seguir algumas dicas para atestar a qualidade do motor, evitando futuros problemas com manutenções ou até mesmo com uma retifica.

Os melhores seminovos apresentam motores em ótimas condições de uso, com os demais componentes em pleno funcionamento, incluindo a boa conservação da pintura, estofados, além de outros itens mecânicos e elétricos.

No entanto, há carros que nem sempre estão em um perfeito estado de conservação, necessitando de uma prévia análise bem apurada, sempre visando localizar possíveis problemas ocultos ao primeiro olhar. Por isso, saber analisar o motor é fundamental para você fechar uma compra bem-sucedida.

PUBLICIDADE

Veja como fazer uma correta avaliação do motor

Sabendo-se que os reparos em um motor são bem caros, nada melhor do que fazer um check-list antes de fechar a compra de um carro seminovo, com algumas dicas que fazem a diferença.

Conte com a opinião de um especialista

PUBLICIDADE

Muita gente tem mecânicos de confiança que já realizam ajustes em seus veículos há anos de estrada. Uma boa dica para não errar no momento da compra é levar esse profissional para dar uma analisada nos componentes do veículo que você pretende adquirir, incluindo o motor.

Ao fazer uma inspeção mais técnica, certamente possíveis problemas serão identificados ou um aval positivo será destinado, assegurando uma compra segura.

Observe o capô

PUBLICIDADE

Antes de efetuar um test drive, é importante você fazer algumas análises prévias. Entre elas, uma olhada no capô do possante. É importante manter o carro com o motor desligado, com a transmissão em P (park) ou neutro (N), com o freio de mão acionado.

Com uma lanterna, observe se há vazamentos, verifique se há cheiro de óleo queimado ou algum líquido vazando, como o de arrefecimento.

Observe se há sinais de reparos ou de falta de manutenção, como pintura desgastada. Em seguida, abra o capô e comece a fazer ocheck-list, incluindo:

PUBLICIDADE

● Bateria: veja se há sinais de corrosão, aspecto que pode evidenciar uma falta de manutenção;

● Cheiro de óleo queimado:caso apresente um cheiro incomum, trata-se de um forte sinal de problemas;

● Vazamentos: observe o radiador e as linhas do sistema de arrefecimento, analisando se há sinais de vazamentos;

● Olhe por baixo do motor: é importante deitar e olhar por baixo do motor, pois alguns vazamentos podem estar camuflados. É preciso que tudo esteja seco, como na transmissão.

Verifique o nível do óleo

Na análise das condições do motor, é importantíssimo analisar o nível do óleo por meio da vareta. Aproveite e veja se o mesmo se encontra limpo. Caso contrário, pode ser um sinal de consumo excessivo ou até mesmo desgaste do motor. O nível precisa sempre estar acima da marca superior da vareta e com uma aparência limpa.

Analise a tampa do reservatório de óleo

Outra atitude importante para atestar a qualidade do motor é por meio da análise da tampa do reservatório de óleo. Faça isso com o carro desligado.

Caso você repare que há vários depósitos de carbono preto sob a tampa, abra o olho, pois se trata de um sinal de má manutenção. Tampa limpa sempre é um bom indicador.

Dê uma partida a frio

Problemas ocultos no motor também podem ser identificados por meio de uma partida a frio no carro. O ideal é que ela aconteça no período da manhã. Caso o veículo demore para ligar, pode ser um mau sinal.

Esse teste também revela a qualidade da bateria. Analise o ruído do motor. Caso tenha barulhos extras, podem ser sinais de desgastes ou até mesmo problemas mecânicos.

Se você observar a saída de uma fumaça azul, desista do automóvel, pois é um forte indicador de um desgaste acentuado do motor, fato que pode trazer inúmeros prejuízos a curto, médio ou longo prazo.

Luzes no painel

Após ligar o carro, todas as luzes no painel devem ficar desligadas, principalmente as de advertência. Do contrário, há algo errado. Isso porque o computador do motor demonstra determinados problemas por meio desse dispositivo.

Faça um test drive

Por último, mas não menos importante, é preciso fazer um test drive do veículo para atestar a qualidade do motor.

Ande em terrenos diferenciados, veja o desempenho em subidas e frenagens, sempre de olho em possíveis ruídos, vibrações, falta de potência ou trepidações no volante. Caso um desses indicadores apareça, desconfie. No mais, seguindo as nossas dicas, certamente você fechará um excelente negócio.