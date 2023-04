Como começar no e-commerce com diferentes soluções como Shopify e Woo Commerce

Apoie o 247

O comércio eletrônico é um dos modos pelos quais dada vez mais pessoas estão buscando trabalho online. Cada vez mais popular, esse modo de vender online se ancora em soluções de comércio como as famosas Shopify e Woo Commerce. Saiba como começar no e-commerce usando essas ferramentas.



Com o avanço digital e as novas tecnologias, e também pela acessibilidade cada vez maior aos celulares, o acesso à internet está se vulgarizando e, com ele, cada vez mais pessoas no Brasil estão optando por iniciar um negócio online por essa via, se lançando no e-commerce e abrindo suas lojas online.

Segundo os dados de uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, esse mercado cresceu 41% em 2020 no Brasil quando comparado com 2019. Além da facilidade de consumo por essa via, o setor se tornou uma forma excelente para os empreendedores criarem um negócio de um modo acessível e sem um grande (ou qualquer) investimento inicial.

De entre as vantagens que criam apelo no empreendedores mundiais e brasileiros se destaca o fato de ser um negócio permanente (aberto 24/7) e de serem internacionais e libertas de horários (podem ser acessadas em qualquer momento e em qualquer lugar). Com alcance de um público mais vasto, as plataformas de vendas cativaram muitos negociantes novos no Brasil.

Algumas plataformas e soluções, como Shopify e Woo Commerce têm um grande impacto nesse processo e ajudam as pessoas que estão aderindo ao e-commerce no Brasil a concretizar suas ideias e transformarem o comércio eletrônico em uma via profissional.

Venha saber como estabelecer um comércio eletrônico com Shopify e Woo Commerce.



O que é Shopify e como começar nessa solução?

Aprender um ofício é bem importante para que possa exercê-lo e intercoaching é a prova disso. Com a vocação e os objetivos definidos, atingir o sucesso se torna mais simples.



Claro que, além de aprender como fazer, você vai precisar de ferramentas e, no caso de o ofício pretendido ser o e-commerce, uma plataforma como a Shopify, orientada para o comércio eletrônico, poderá ajudar na criação de sua loja online personalizada.

Shopify oferece inúmeros recursos úteis, que incluem a hospedagem, o gerenciamento de seu estoque e também a organização e gestão dos pedidos e encomendas. Tem ainda suporte ao cliente e ferramentas de design que ajudam os usuários a personalizar a aparência e a funcionalidade da sua loja online.



Bem econômica, essa solução permite que invista em um comércio eletrônico com Shopify por apenas 1 dólar por mês durante 3 meses e começar a usar a plataforma é bem simples!



Para começar no Shopify você apenas terá de escolher o plano que atende melhor às suas necessidades, considerando os recursos e preços. A todo o momento você pode passar do plano básico para um mais completo, pelo que pode iniciar por aí. Terá também de escolher um nome de domínio para sua loja, que deve ser memorável e relevante, partindo depois para a configuração de sua loja com os recursos de personalização. No final, terá apenas de adicionar produtos e suas descrições, lançar a loja e começar a vender, promovendo sua loja nas mídias sociais e por outras vias de marketing.



Woo Commerce : o que é e como começar ?

Como ficará sabendo ao visitar a boursealemploi encontrar seu trabalho ideal pode ser chave para o sucesso. Woo Comerce pode ser um bom modo de fazer isso.

O Woo Commerce é um plugin de e-commerce destinado aos blogs WordPress e que permite aos seus usuários adicionarem recursos de comércio eletrônico às suas lojas WordPress, com vários recursos de gerenciamento e suporte.

Para usá-lo, o empreendedor deve ter o WordPress e instalar Woo Commerce, que está em sua seção de plugins. Precisará de configurar algumas definições básicas (informações da empresa, moeda e opções de envio, por exemplo) e deverá selecionar um tema (que pode ser pago ou gratuito consoante o que você selecionar). Depois, terá de adicionar os produtos e suas legendas, de configurar os meios de pagamento e as opções para envio dos produtos. O lançamento de sua loja online deve ser feito depois de um teste inicial e, para aumentar as chances de sucesso, nada como usar as mídias sociais e outros canais de marketing para promovê-la junto de seu público-alvo.



As vantagens de começar no e-commerce com o apoio dessas plataformas e recursos

O e-commerce tem se tornado tão popular que a concorrência pode ser, agora, um desafio e, por isso, a melhor maneira de os negócios atingirem um público maior é utilizar plataformas como a Shopify, que têm soluções pouco dispendiosas e que dão um grande apoio aos empreendedores.



De entre as vantagens desse apoio podemos destacar a facilidade de uso na criação e gerenciamento de uma loja online, a ampla variedade de temas para personalizar seu site de vendas e, por isso, na construção da identidade visual de sua marca, o fato de integrar sua loja em aplicativos populares que lhe darão visibilidade e permitirão também um melhor marketing e um gerenciamento de estoque mais eficaz.

Além disso, com o apoio de recursos e plataformas dedicadas ao setor, a variedade de opções de pagamento seguro será mais ampla, o que significa que cultivará a confiança de um maior número de clientes, com soluções como carteiras eletrônicas e cartões de crédito. Essa confiança será ainda reforçada por sites da Shopify, já que esta oferece suporte ao cliente permanente.



Com a ampla gama de recursos e benefícios que esse tipo de solução tem, muitas pessoas, mesmo que iniciantes no e-commerce, acabam conseguindo atingir o sucesso com maior facilidade, se dedicando à criação de lojas que aproveitam a facilidade de uso, os elementos de personalização e as demais ofertas que a Shopify tem para quem deseja se dedicar a esse tipo de atividade.



Desse modo, combater a concorrência e atingir o sucesso nas vendas digitais se torna algo possível, mesmo que você esteja apenas se iniciando no mundo do e-commerce.

