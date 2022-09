Apoie o 247

Quer saber como conseguir desconto na compra de celular? Antes de mais nada, os celulares se tornaram um dos principais sonhos de consumo dos brasileiros.

Além disso, a variedade de marcas, a evolução tecnológica dos smartphones e a popularização da internet contribuíram muito para que celulares se tornassem um dos itens mais desejados por jovens, adultos e idosos vindos de todas as classes sociais.

Dessa maneira, independente do seu estilo, da necessidade e do quanto cada pessoa pode gastar, uma coisa é certa: todo mundo quer economizar na hora de escolher seu celular.

Então, para te ajudar, separamos dicas de como conseguir desconto na compra de celular. Confira!

Dicas de como conseguir desconto na compra de celular

Antes de mais nada, se você quer gastar menos ao comprar seu smartphone, confira as nossas dicas:

Busque encontrar cupons de desconto

Em suma, clientes que procuram por cupom de desconto , geralmente, têm 70% a mais de chance de pagar menos na hora de comprar seu celular.

Por isso, a cultura de cupons de desconto já é uma realidade entre as principais lojas online do Brasil, como Americanas, Submarino, Ponto Frio, entre tantas outras.

Então, caso você esteja navegando por algum desses sites, fique atento para encontrar cupom de desconto e aumentar suas chances de encontrar o cupom certo para a sua compra.

Como conseguir desconto na compra de celular: não fique preso a marcas e modelos

Definitivamente, diversas vezes nós sonhamos em comprar um celular específico, apenas pelo fato de ser um lançamento ou porque alguém que admiramos usa essa marca.

Nesses casos, a chance de você acabar se arrependendo da compra é muito grande. Afinal, no final das contas, o que realmente importa são as configurações e funcionalidades do smartphone que mais se adequa às suas necessidades

Assim, várias pessoas usam o celular para tirar fotos, mas acabam gastando muito mais em um celular, sendo que outro modelo apresenta melhores funcionalidades e qualidades para fotos, e pagando um preço menor.

Isso também vale para as pessoas que amam música e usam o celular para ouvir playlists, gravar sons, ou, até mesmo, produzir suas músicas. Uma vez que não necessariamente, o celular mais caro será o melhor para quem busca qualidade de som.

Ou seja, é fundamental entender primeiro a sua verdadeira necessidade e o que realmente vai te trazer felicidade e comodidade no dia-a-dia. Somente após definir suas prioridades, comece a buscar aparelhos que vão te atender muito bem.

Dessa maneira, você vai se surpreender com a diferença de modelos, marcas e também preços que vão aparecer. Portanto, basta pensar na relação custo e benefício para fazer a melhor escolha.

Não tenha preguiça e pesquise em diversas lojas

Definitivamente, aquele ditado antigo “quem procura, acha” é uma verdade. Uma vez que para economizar em celulares o ditado também se aplica perfeitamente! Afinal, os preços dos smartphones mudam a todo o momento, em várias lojas.

Isso significa que o ideal é buscar em diversas lojas pelos modelos que você já definiu previamente, segundo o seu perfil de necessidade. Assim, pode acontecer de você encontrar uma diferença de preços de até 30% em alguns casos. Especialmente perto de datas especiais e/ou comemorativas.

Sendo assim, é sempre fundamental mencionar que é necessário ter muito cuidado ao encontrar promoções absurdas ou comprar de sites não muito confiáveis.

Nesse caso, o mais indicado é pesquisar bastante sobre a loja, caso encontrem uma promoção muito fora do comum. Ou então, optar por comprar sempre em lojas já reconhecidas no mercado brasileiro.

Se possível, espere por datas comemorativas para comprar o celular

Mais uma dica valiosa na hora de comprar seu celular! Dessa maneira, uma coisa que você deve fazer ao trocar de celular e economizar é verificar se alguma loja online de confiança faz aniversário em uma data próxima.

Geralmente, nos aniversários das lojas, elas costumam fazer promoções e também cupons de desconto. Além disso, caso falte apenas 1 ou 2 meses para o seu aniversário, cadastre-se em todas as lojas possíveis para poder receber cupom de desconto exclusivo para aniversariantes do mês.

Isso porque esses cupons de desconto são cumulativos com outras ofertas. Por sua vez, é muito provável que você consiga economizar ainda mais.

Em suma, outras datas comemorativas que sempre trazem muitas ofertas e descontos em celulares e eletrônicos em geral são a Black Friday e Cyber Monday.

Procure comprar seu smartphone vinculado à um plano de celular

Por fim, muito provavelmente você já possui um plano de celular. Porém, será que ele é realmente a opção ideal para você? Isso porque diversas pessoas têm planos de celular não condizentes com o seu perfil de consumo.

Além disso, diversas operadoras subsidiam em até 100% o valor do smartphone, isso dependendo do plano que você irá contratar.

Em suma, isso pode gerar uma economia dupla para você, diminuindo o plano de celular que você tem e, de quebra, comprando um celular com mais desconto ou, até mesmo, de forma gratuita.

Então, o que você achou sobre como conseguir desconto na compra de celular? Deixe nos comentários.

