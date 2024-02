O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. edit

Ele permite enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo, documentos e outros tipos de arquivos, além de fazer chamadas de voz e vídeo.

Como criar mensagens automatizadas no WhatsApp?

Você sabia que também é possível criar mensagens automatizadas no WhatsApp? Isso mesmo, você pode usar um chatbot whatsapp para interagir com seus clientes, leads, parceiros ou qualquer outro público que você queira atingir.

O que é um chatbot WhatsApp?

É um programa de computador que usa inteligência artificial para simular uma conversa humana. Ele pode responder a perguntas, fornecer informações, realizar ações, enviar lembretes, entre outras funcionalidades.

Mas como criar mensagens automatizadas no WhatsApp? Neste artigo, vamos te mostrar o passo a passo para você criar o seu próprio chatbot whatsapp e aproveitar todos os benefícios que essa ferramenta pode oferecer. Vamos lá?

Por que criar mensagens automatizadas no WhatsApp?

Antes de entrarmos no tutorial, vamos entender por que criar mensagens automatizadas no WhatsApp é uma boa ideia para o seu negócio ou projeto pessoal. Veja algumas das vantagens:

Aumentar a satisfação dos seus clientes

Você pode oferecer um atendimento rápido, personalizado e eficiente, sem deixar seus clientes esperando ou frustrados.

Economizar tempo e recursos

Você pode automatizar tarefas repetitivas e simples, como confirmar pedidos, enviar confirmações, tirar dúvidas frequentes, etc. Assim, você pode focar no que realmente importa e otimizar o seu trabalho.

Ampliar o seu alcance

Você pode se comunicar com um público maior e mais diverso, sem se limitar a horários e localizações. Você pode enviar mensagens em massa ou segmentadas, de acordo com o perfil e o interesse de cada usuário.

Gerar mais engajamento e conversão

Você pode criar uma relação mais próxima e humanizada com seus contatos, enviando conteúdos relevantes, ofertas exclusivas, pesquisas de satisfação, etc. Assim, você pode aumentar a fidelidade e a confiança dos seus clientes e incentivá-los a tomar ações desejadas.

Como criar mensagens automatizadas no WhatsApp?

Agora que você já sabe os benefícios de criar mensagens automatizadas no WhatsApp, vamos ao passo a passo para você colocar essa ideia em prática. Você vai precisar de:

Um número de telefone dedicado ao seu whatsapp. Você pode usar um chip pré-pago ou um plano empresarial.

Uma plataforma de criação de chatbots. Existem várias opções no mercado. Escolha a que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento.

Uma API do WhatsApp Business. A API é uma interface que permite a integração entre o seu chatbot e o WhatsApp. Você pode solicitar a API diretamente ao WhatsApp ou usar um provedor autorizado.

Depois de ter esses requisitos, siga os seguintes passos:

Crie uma conta na plataforma de criação de chatbots que você escolheu e siga as instruções para configurar o seu chatbot. Crie uma conta na API do WhatsApp Business ou no provedor autorizado que você escolheu e siga as instruções para conectar o seu número de telefone ao seu chatbot. Crie os fluxos de conversa do seu chatbot, definindo as perguntas e as respostas que ele vai enviar aos usuários. Você pode usar blocos lógicos, variáveis, condições, etc., para tornar o seu chatbot mais inteligente e dinâmico. 4. Teste o seu chatbot antes de lançá-lo ao público. Envie mensagens para o seu número de telefone e veja se o seu chatbot está funcionando corretamente e se as respostas estão coerentes e claras. 5. Divulgue o seu chatbot para os seus contatos e incentive-os a interagir com ele. Você pode usar QR codes, links diretos, anúncios nas redes sociais, etc., para promover o seu chatbot e atrair mais usuários.

Conclusão

Criar mensagens automatizadas no WhatsApp é uma forma de melhorar a sua comunicação com o seu público e otimizar o seu trabalho. Com um chatbot, você pode oferecer um atendimento de qualidade, economizar tempo e recursos, ampliar o seu alcance e gerar mais engajamento e conversão.

Para criar o seu próprio chatbot, você precisa de um número de telefone dedicado, uma plataforma de criação de chatbots e uma API do WhatsApp Business. Depois, é só seguir o passo a passo que mostramos neste artigo e testar o seu chatbot antes de lançá-lo ao público.

